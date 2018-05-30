HDP eş başkanları FOX'ta: Şu andaki AKP ile müzakere yapılamaz

Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden bağlanmasına izin verilmediği FOX TV’deki 'Liderler FOX’ta' programı HDP eş genel başkanların katılımıyla başladı.

YSK’nin, HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden telefonla bağlanmasına izin vermediği FOX TV’deki “Liderler FOX’ta” programı HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılımıyla başladı.

Fatih Portakal’ın hazırlayıp sunduğu programda Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden yazılı gönderdiği cevaplar da okunuyor.

‘HDP BARAJI AŞAMAZSA AKP DAHA FAZLA VEKİL ÇIKARIR’

HDP’nin barajı aşamaması durumunda AKP’nin daha fazla milletvekili çıkaracağını ifade eden Pervin Buldan, Erdoğan’ın ‘HDP’yi sandığa gömün’ talimatı var. HDP üzerinde büyük oyunlar oynanacağını düşünüyoruz. HDP’nin olmadığı bir parlamentonun demokrasi açısından eksik olacağını düşünüyoruz” dedi.

“HDP barajı aşamazsa ne yapacak?” yönündeki soruya Sezai Temelli, "7 Haziran'da 80 vekil çıkardık. Cumhurbaşkanı 400 milletvekili istiyorum diyor. Bu da HDP 'nin Meclis'e girememesi demektir. Parlamentoya giremezsek demokrasi mücadelemizi her yerde sürdürürüz. Türkiye'de demokrasi problemini çözmeye çalışıyorsak bunu parlamentoda yapmalıyız” dedi.

Buldan da “Parlamentoya halkın sesi olarak gidiyoruz. HDP parlamento dışında kalırsa siyaset yapmayacak anlamına gelmez. Biz zaten halkla iç içe siyaset yürüttüğümüz için buna devam edeceğiz” yanıtı verdi.

HDP ile PKK’nin bağı olup olmadığı yönündeki soruya Buldan, “PKK ile herhangi bir bağlantımız yok. Bir dönem çözüm için gidip görüşmüş biriyim. Her iki taraftan insanlar ölüyor. Savaşta kimin kimi vuracağı belli değil. Meseye sürekli terör meselesi olarak bakmak. Meseyi çözümsüzlüğe iter. Bu ülke barış ve çözüm süreci olan bir 3 seneye tanıklık etti” cevabını verdi.

Pogramın ilk dakikalarında eş başkanlara "PKK'yı terer örgüt olarak görüyor musunuz" sorusu yöneltildi. Pervin Buldan bu soruya "Bu klişe soruları geride bırakmak lazım" diyerek cevapladı: Bu sorun çatışmasızlık ve müzakere yoluyla çözülmelidir. Meseleye sürekli terör olarak bakmak çözümsüzlüğe katkı sağlar. Bu ülkede 3 yıllık bir barış ve müzakere süreci yürütüldü.

‘3 YIL BOYUNCA CENAZELER GELMEDİ’

Fatih Portakal’ın Çözüm Süreci’ni samimi bulmadığını söylemesi üzerine Buldan, “Biz çok samimiydik. İktidar bir adım attı ama bu adımın atılmasına sayın Öcalan vesile oldu. Daha önce Sayın Öcalan’la yapılan görüşmelerin ardından ‘siyasi bir adım atılmalı’ denildi. Hükümetin, HDP 'nin KCK'nin Öcalan'ın içinde olduğu bir döneme tanıklık ettik. Çok kıymetli bir süreçti. Bu süreçte cenazeler gelmedi. Bir anda süreç Erdoğan’ın ‘Dolmabahçe mutabakatını tanımıyorum, süreci buzdolabına koyuyorum’ demesinin ardından bitmiştir” ifadelerini kullandı.

‘ŞU ANDAKİ AKP İLE BARIŞ VE MÜZAKERE YAPILAMAZ’

Pervin Buldan yeni bir çözüm sürecin başlayıp başmayacağın sorusu üzenine ise şöyle konuştu: “Şu anki AKP ile bir barış sürecinin yürüyeceğini sanmıyoruz. HDP'nin iktidara geleceği bir dönemde barış süreci elbette gündeme gelecektir. Şu andaki AKP ile barış ve müzakere yapılamaz” dedi.

DEMİRTAŞ: SİLAHA KARŞIYIZ, BU NETTİR

Cezaevinde bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da soruları yazılı olarak yanıtladı. Önceki seçimlerdeki “Türkiye partisiyiz” vaadi ve ‘PKK’yi terör örgütü olarak görüp görmediği’sorusu üzerine Demirtaş, şu yanıtı verdi:

“Siz şiddetin bir alt türü olan terör şiddetini sorunun kendisi olarak kabul ederseniz bu durumda sorunun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal boyutlarına dair hiçbir çözüm üretemezseniz. Biz demokratik siyasette ısrarcıyız, silaha karşıyız, bu nettir.”

DEMİRTAŞ: ZAMANINDA MÜDAHALELER YAPAMADIK

Hendek olaylarıyla ile ilgili soru üzerine Demirtaş da şu yanıtı gönderdi:

“Ne ben, ne HDP hendekleri, barikatları kazmadık. İlk ortaya çıktığı andan itibaren sürekli diyalog ve ikna yöntemleri kullanarak sonlanması için yoğun çaba sarf ettik. Hakkari merkez ve Silvan ilçelerinde de, ilk hendekler açıldığında Lice ve Cizre ilçelerinde de bu yöntemle başarılı olduk ve hendekler kapatıldı. Benim hendekleri destekleyen tek bir açıklamam yoktur. 15 Temmuz’da bir de baktık ki, meğerse bu evleri, insanları yakıp yıkanların tamamı darbeciymiş. Şu anda tamamı darbecilikten içeride!

Maalesef ki biz de, o dönemde derdimizi iyi anlatamadık. Ayrıca hendeklerin kapatılması girişimlerimizde daha ısrarcı ve cesur olabilmeliydik. Bu noktada kamuoyu desteğini oluşturmada biraz da eksik kaldık galiba, buna güç getiremedik. Zamanında ve doğru siyasi müdahaleler yapamadık. AKP’nin hendekleri bahane ederek 1 Kasım seçimlerinde ağır bir savaş ve korku ortamına Türkiye’yi sürüklemesini önleyemedik. Bunlar bizim eksiklerimiz oldu.”

DEMİRTAŞ: PKK SİLAH BIRAKMALI

“PKK ile bağınızı kopardınız mı” sorusu üzerine Demirtaş, PKK ile aralarında herhangi bir bağ olmadığını belirtti. PKK’nin silah bırakması gerektiğini ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti:

“Size şunu bütün samimiyetimle ifade edeyim: Bizim PKK ile organik, örgütsel bir ilişkimiz olsaydı, bunu korkmadan saklamadan söyleyecek kadar cesur ve dürüstüm. PKK ile HDP ya da benim aramızda ne bir örgütsel ve talimat ne de organik bir ilişki kesinlikle yoktur. Biz Türkiye’ye demokrasi, Kürt sorununa barışçıl çözüm perspektifi ile PKK’nin kesin olarak Türkiye’ye karşı silah bırakması gerektiğine inanıyor ve savunuyoruz. Bunun da terörle mücadele konsepti ile değil TBMM inisiyatifinde şeffaf, dürüst bir müzakere ile yapılacağına inanıyoruz.”

PERVİN BULDAN'DAN AKŞENER AÇIKLAMASI

"Akşener sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna Pervin Buldan, "Ben eşimi bir faili meçhul cinayette kaybettim. 90'lı yıllar çok karanlık bir dönemdi. Akşener de o dönemde kabine de yer aldı. Akşener ikinci tura kalırsa biz halkımıza sorarız. Halkımız ne derse onu yaparız." cevabını verdi.

Buldan ayrıca "Hiçbir Kürt Akşener'i desteklemez" açıklamasını birinci tur için söylediğini ifade etti.

DEMİRTAŞ'TAN 2. TUR AÇIKLAMASI: DİĞER ADAYLARA KARŞI ÖNYARGIM YOK

HDP’nin, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında CHP’nin adayı Muharrem İnce ya da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kalması durumunda kimi destekleyeceği soruldu. Buldan, “İkinci tura Demirtaş kalacak. Bence gidip diğer partilere sorun ikinci turda Demirtaş’ı mı desteklerler mi?” yanıtını verdi.

Aynı sorunun yöneltildiği Demirtaş ise, “İkinci tura ben kalacağım, Bunun için çalışacağım. Benim diğer adaylara karşı hiçbir önyargım yoktur. Ben ikinci tura kalırsam, bütün muhalif partilere ziyaretler yaparak onlarla asgari demokratikleşme ilkelerini içeren bir protokol yapmayı ve bu çerçevede beni desteklemelerini talep edeceğim. Ayrıca bu evrensel demokratik ilkeleri hayata geçirmek üzere oluşturacağım hükümete ve Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına dair önerilerini isteyeceğim. ‘Gelin ülkeyi beraber yönetelim ve birlikte düze çıkaralım’ diyeceğim.

'BİZ SEÇMENLERİMİZİ TAŞIYACAĞIZ'

Pervin Buldan, YSK'nin sandık taşıma kararına karşı 'Biz seçmenlerimizi taşıyacağız. Herkes sandığına sahipo çıksın. Bu mesele sadece bizim meselemiz değil. İnsanlarımızın oylarını kullanması üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

'AF AÇIKLAMASI'

Pervin Buldan af konusuyla ilgili olarak da, "Çocuk istimarı suçunu işleyen kişi biz affedemeyiz. Bu anlamda işlenen suçları bir yana bırakarak bir özgürlük oalcak. Düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere, bu sebeplerden dolayı içeride olanların yasal bir düzenlemeyle özgürlüklerine kavuştuırulması lazım." dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 22:46

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