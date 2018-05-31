Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, 'Bizim ikinci tura kalacağımız kesin' dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Perpa İş Merkezi yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Perinçek, "Yerli üreticiyi destekleyeceğiz. Üreticiyi tekrar Türkiye'nin efendisi yapacağız. Tekrar çarşılarımızı Türkiye'nin efendisi yapacağız. Bu bir mecburiyet, seçenek değil. Çiftçimizin, işçimizin, sanayicimizin, tüccarımızın dönemi geliyor. Türkiye'yi sıcak para komisyoncuları yönetmeyecek, büyük bankalar, tefeciler yönetmeyecek. Üreticilerin Türkiyesini kuracağız" dedi.

Perinçek'e 'İkinci tura kalamazsanız oyunuzu Muharrem İnce'ye mi Erdoğan'a mı vereceksiniz?' sorusu soruldu. Doğu Perinçek, "Bizde bir değişim yok. Biz aynı yerde duruyoruz. Üreticiyi desteklemek ve Türkiye'nin güvenliğini korumak noktasında duruyoruz. Hiçbir değişiklik yok" şeklinde yanıt verdi.

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın "PKK'nın adamı" olduğunu iddia eden Perinçek, "Selahattin Demirtaş'ı, yani PKK'nın adamını cumhurbaşkanı yardımcısı yapan bir projenin içinde olmayı kimse bizden istemesin. Ben Muharrem İnce'ye şunu öneriyorum; derhal bu yanlışı bıraksın. Kamuoyu önüne çıksın, desin ki 'Biz Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapmayacağız. PKK'yı hükümete sokmayacağız'. Bizim ikinci tura kalacağımız kesin. Göreceksiniz Türkiye'yi biz yöneteceğiz. Tekrar çağrıda bulunuyorum. Selahattin Demirtaş gibi PKK elemanlarını cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak gibi Türkiye için son derece tehlikeli bir sevdadan derhal vazgeçsin" dedi.

Perinçek'in partisi, son girdiği seçim olan Kasım 2015 seçimlerinde toplam 119 bin oy(yüzde 0.25) almıştı. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 14:13

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