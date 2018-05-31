İnce: Erdoğan'a izin vermezlerse ben de Almanya'da miting yapmam

Yunanistan, CHP üyesi milletvekili ve gazetecilerin geçişine izin vermedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Gümülcine'ye geçti.

Muharrem İnce ile birlikte Batı Trakya'ya gitmek isteyen CHP milletvekilleri ile gazeteciler Yunanistan'a alınmadı.İnce Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Almanya’da miting yapmasına izin verilmeyip, kendisine izin verilmesi durumunda kendisinin de gitmeyeceğini ifade etti.

BAZI GAZETECİ VE CHP'LİLER YUNANİSTAN'A ALINMADI

Bu arada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki temaslarını takip edecek gazetecilerden bazıları ile CHP'li milletvekili ve başkanlardan birkaçı ülkeye sokulmadı. İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na geçen gazetecilere, Yunan polisi, İnce'nin heyetinde geleceklerin Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmesi gerektiğini, ancak bildirilmediğini belirterek, giriş izni vermedi. Sınır kapısında 2 saat bekleyen gazeteciler daha sonra İpsala Sınır Kapısı'na dönmek zorunda kaldı. Yunanistan'a giremeyen gazeteciler, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden, Bulgaristan'a geçerek, İnce'nin Kırcaali kentinde katılacağı iftar programına izlemek üzere bu ülkeye gitti.

'DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA YAZI YAZMANIZ GEREKİRDİ'

CNN TÜRK muhabiri Cansu Karadan, canlı yayına bağlanarak şunları anlattı:

"Muharrem İnce, heyetiyle birlikte İpsala sınır kapısına gitti, sınır kapısından da geçti ama 10 kişilik CHP heyeti ve 9 kişilik basın mensubu 2 saat bekledi ancak iddiaya göre önceden bu ziyaretin bildirilmesi gerekiyordu ancak Yunanistan'a böyle bir bildirim yapılmadı. Sınırdaki görevliler 'Siz diplomatik delegasyonsunuz, bu şekilde girebilmeniz için Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazmanız gerekirdi' dedi."

CHP heyetinde Erdin Bircan, Mustafa Akaydın, Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişi ve 9 gazeteci vardı.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, "Biz siyaset yapmaya değil ziyarete gidiyorduk. Ona rağmen Yunanistan izin vermedi" diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de, bugün Batı Trakya'da Türklerin yoğunlukla yaşadığı Yunanistan'ın Gümülcine kenti ile Bulgaristan'ın Kırcaali kentlerini ziyaret etti.

BARIŞ MESAJI

"24 Haziran'da Türkiye'de bir seçim yaşayacağız. Bu önemli bir seçim. Ben Allah'ın izni milletin isteğiyle kazanacağıma inanıyorum. Görüntü öyle. Türkiye'de yaptığımız konuşmalarda söylediğimiz şu: İlkemiz; yurtta barış, dünyada barış. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken dış politikasının temel prensibi oydu. Yani diyoruz ki, Türkiye kendi içerisinde barışsın, Türkiye komşularıyla barışsın, bölgesinde barışsın. Dünyada barış olsun. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra Sadabat Paktı imzalandı, Balkan Paktı imzalandı. Bölgeyi bir barış denizine dönüştürmek istediler. Unutmayın 1934'te Atatürk, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Türkiye'nin ve bölgenin buna yeniden ihtiyacı var. Türkiye'nin kendi içinde de barışmaya, ekonomisini büyütmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı var. Sen niye buraya geldin diye bana soranlara sesleniyorum. Ben ailesi mübadeleyle Drama'dan Türkiye'ye gelen, kökeni Tanrı Dağı yörüklerinden olan bir ailenin çocuğuyum. Gönül bağımız var. Dertleşmek istedik, başka bir niyetimiz yok. Siz başka bir ülkenin vatandaşısınız, siz bu ülkeye vergi veriyorsunuz, kalkınması için çalışıyorsunuz. Hiçbir itirazımız yok buna. Kimliklerini korumak, savunmak hakkınız. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Sizlerin en büyük sorunlarından birinin Türkiye'de okuyan çocuklarınızın barınma sorunu olduğunu biliyorum. Ama benim Türkiye'de verdiğim bir söz var. İki yıl içerisinde Türkiye'de okuyan hiçbir çocuğun tarikat yurtlarına ihtiyacı kalmayacak. Türkiye Cumhuriyeti çocuklarını barındıracak güce sahiptir. Asla o çocuklar ortalıkta bırakılmayacak, asla öğrencilerimizi ne idüğü belirsiz insanların eline düşürmeyeceğiz."

‘EGE'NİN İKİ YAKASI BİR ARAYA GELMEDEN, İKİ ÜLKENİN İKİ YAKASI BİR ARAYA GELMEZ’

Yunanistanlı gazetecilerin Türkiye'de 2 Yunanistanlı askerinin tutuklanmasıyla ilgili sorusu üzerine İnce, "Türkiye'nin bir hukuk devleti olması için uğraşıyorum. Konuyu takip ederim ancak yargıya talimat verme noktasında birisi de değilim" yanıtını verdi. Ardından, "Askerler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel isteğiyle mi tutuklu" şeklindeki soru üzerine İnce, "Öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. İki ülke arasında bu gibi problemler var. Türkiye de kendi askerlerinin iadesini istiyor, Yunanistan iade etmiyor. Karşılıklı olarak bunlar yaşanıyor" dedi. İnce, adalarda yaşanan sorunlar ile sorulan soruya da, "Ege'nin iki yakası bir araya gelmeden, iki ülkenin iki yakası bir araya gelmez. Oturacağız, konuşacağız" karşılığını verdi.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliğini de ziyaret eden İnce, öğretmenlerle sohbet etti.

ALMANYA'DA MİTİNG

İnce, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Almanya’da miting yapmasına izin verilmeyip, kendisine izin verilmesi durumunda ne yapacağının sorulduğunu anlatarak “‘Hayır gitmem’ dedim. ‘İkimize de izin verilecek. Yoksa gitmem’ dedim” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 19:06

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