Bekaroğlu: Son rakamlara göre Meclis çoğunluğu muhalefette

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ellerindeki son ankete göre muhalefetin 320 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu elde edeceğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ellerindeki son ankete göre muhalefetin 320 milletvekili çıkararak TBMM'de çoğunluğu elde ettiğini söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Bekaroğlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Şu haliyle, birkaç gün içinde gelen rakamlarla ki bu rakamlar sayın Erdoğan'a da gidiyor; bu rakamlarla muhalefet Meclis çoğunluğunu alıyor. Meclis çoğunluğu muhalefetin elinde, 320 civarında milletvekili ile alacak. Bugünkü rakamlarla söylüyorum, kesin bir şekilde ikinci tur söz konusu." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 14:07

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