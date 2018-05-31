GAÜN'de seçim gündemi: Eğitim bütçesi bize yansımıyor, mezunlar işsiz

Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle 24 Haziran seçimlerini konuştuk. Öğenciler, üniversite mezunu işsiz ordusuna katılmaktan endişeli.

Zelal ARAR

Deniz KAR

Gaziantep

Seçimin Gaziantep Üniversitesindeki (GAÜN) öğrencilere nasıl yansıdığını anlamak için kampüsü dolaştık. 40 bin dolayında öğrencinin bulunduğu üniversitenin, farklı fakültelerinden konuştuğumuz öğrencilerin siyasi tercihleri farklı olsa da üniversite mezunlarının işsiz kalması, eğitime ayrılan bütçenin kendilerine yansımaması öğrencilerin dilinde. Ekonomik tıkanıklığa da dikkat çeken öğrenciler, ülkenin halini gördükçe strese girdiklerini belirtiyorlar.

AKP’Lİ AMA İŞSİZLİK DİYİNCE

İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle başlıyoruz konuşmamıza. İki kadın arkadaş da adaylardan Recep Tayyip Erdoğan’a parti olarak da AKP’ye oy kullanacaklarını söylüyorlar. Sebebini sorduğumuzda “Güçlü bir aday ve güven verici bir parti olduğu için” diyorlar. OHAL’in üniversiteler üzerinde yarattığı etkiyi sormak için bir konu açıp üniversite bölünmelerine değiniyoruz. Bölünmelerin bina yetersizliğinden kaynaklı olabileceğini ileri sürüyorlar. Üniversiteye ayrılan bütçenin yeterli, eğitiminse nitelikli olduğunu dile getiriyorlar. ‘OHAL’in insanlar üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi olabilir’ dedikten sonra ihraçlarla ilgili sorumuza “Üniversite mezunları işsiz kalıyor, 2017 KPSS’sinden sonra atanan tek bir öğretmen yok” cevabını alıyoruz.

‘ÜLKENİN HALİNİ DÜŞÜNDÜKÇE STRESE GİRİYORUZ’

Bir cumhurbaşkanı adayının tutuklu bulunması hakkında sorumuzu sosyoloji bölümü öğrencilerine yöneltiyoruz bu defa. İsim vermekte çekinen öğrencilerle gerçekleştirdiğimiz konuşmamızda bir kadın öğrenci, “Böyle bir adaylığı doğru bulmuyorum. Ama halkın onayını almış biri elbette aday olabilir” diyerek oyunu Meral Akşener’den yana kullanacağını belirtiyor. Selahattin Demirtaş’a oy vereceğini söyleyen diğer kadın öğrenci tutuklu bir aday için koşulların zor olduğunu, dışarıdakiler kadar rahat bir seçim propagandası yapamayacağını söylüyor. Konuşmamızı sonlandırırken öğrenciler, “Ülkenin halini düşündükçe strese giriyoruz” diyerek gündem karşısında kaygılı olduklarını dile getiriyorlar.

ÖĞRENCİYE BURS TARTIŞMASI

Tarih bölümünden, oy kullanmayacağını belirten Dilek, seçimi kimin kazanacağının belli olduğunu, seçim gündemini takip etmediğini dile getirdi. Eğitime ayrılan bütçenin kendilerine yansımadığını söyleyerek, öğrencilerin burs miktarları üzerinden yürüyen tartışmaların lafta kalacağını düşünüyor.

İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan Serhat’a seçim barajı tartışmalarını soruyoruz. HDP’ye oy vereceğini belirttikten sonra “6 milyon seçmenin oyunu alan bir partinin Mecliste temsil edilmesi önemli” diyor. HDP’nin barajı aşması durumunda Mecliste güçlü bir muhalefet olacağını hatta muhalefetin diğer kanadıyla iktidar ortaklığına gidilebileceğini düşünüyor.

‘ÖVÜNDÜKLERİ HASTANE İNŞAATLARI DAHİ DURDU’

Fotoğraf: Evrensel

Mühendislik fakültesinde öğrenim gören üç kişilik bir öğrenci grubunun masasına oturduktan sonra sorularımızı onlara yöneltiyoruz. Seçim sürecini ve partileri soruyoruz önce. İçlerinden birisi “7 göbek CHP’liyiz ailem için bu partiye oy veriyorum” diye söz aldıktan sonra “Zaten bu ülkede kimse kimi neden seçtiğini bilmiyor” diye devam ediyor. OHAL koşullarında seçimlere gitmenin ne kadar demokratik olduğunu sorduğumuzdaysa, oyunu HDP’ye vereceğini söyleyen diğer öğrenci, “Doğu illerinde güvenlik güçleri müthiş bir baskı uyguluyor, bu ülkede ne demokratik ki’ diye tartışmaya katılıyor. Mühendislik fakültelerindeki laboratuvarların yetersizliği ve okullara ayrılan bütçenin eksikliğinden yakınıyorlar. Ekonomik gidişatın herkesi etkilediğini belirten başka bir öğrenci, ‘ülke üretim yapmalı, demir fiyatları üçe dörde katlandığı için inşaatlar durmuş durumda’ dedikten sonra AKP’nin hastane yapmakla övündüğünü ancak hastane inşaatlarının dahi duraksadığını söylüyor. Suriye’ye girdikten sonra ekonominin geriye gittiğini dile getiren bir öğrenci ise, ‘Hazinede para kalmadı, seçimleri nasıl yapacaklar’ diye soruyor ironik bir dille.

SEÇİM VAATLERİNİN TAKİPÇİSİLER

Ardından endüstri mühendisliği bölümünde okuyan Selcen’in yanına gidiyoruz. Seçimlerde kimi destekleyeceğini sorduğumuzda ‘Muharrem İnce’ yanıtını veriyor. “Parti rozetini çıkarması ona oy vermem için yeterli” dedikten sonra, güçlü bir aday olduğunu ve gençliğin Muharrem İnce’yi desteklemesi gerektiğini dile getiriyor. Seçim sürecinde adil olunmadığını söyleyen Selcen, HDP’nin barajı aşmasının önemli olduğunu, Demirtaş’ın da güçlü bir aday olduğu için cezaevinde tutulduğunu belirtiyor. “İktidarın değişmesi sonucunda halk bir şeyleri başarabildiğini görecek ve seçim sürecinde dile getirilen vaatlerin gerçekleşmemesi durumunda tepkisiz kalınmayacaktır” diye sözlerini tamamlıyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 05:16

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