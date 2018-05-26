Ankara'da iÅŸÃ§ilerle seÃ§im sohbeti: Kriz de istemiyoruz tek adamÄ± da

OSTÄ°M ve ODTÃœ'deki iÅŸÃ§ilerle seÃ§imleri konuÅŸtuk. MHP'li iÅŸÃ§iler, 'Partimizi seviyoruz ama ErdoÄŸan'Ä±n tek adam olmasÄ±nÄ± istemiyoruz' dedi.

Hasan AKBAÅž

Ankara

OSTÄ°M’de iÅŸçiler seçimlerin ardÄ±ndan kriz yaÅŸanacaÄŸÄ± ve iÅŸsiz kalacaklarÄ± korkusunu yaÅŸÄ±yor. Dolardaki artÄ±ÅŸ, ücret ödemelerindeki aksamalar, gÄ±da, yol gibi temel ihtiyaçlarda yaÅŸanan artÄ±ÅŸa dikkat çeken iÅŸçiler arasÄ±nda “Gelenek gibi sorgusuz sualsiz oy verirdik ama o devir artÄ±k bitti”, “SaÄŸ sol deÄŸil, garibanÄ± düÅŸünene oy vermek lazÄ±m” diyenlerin sayÄ±sÄ± artÄ±yor. MHP’ye oy veren iÅŸçinin ÅŸu sözleri ise MHP’nin içinde bulunduÄŸu durumu özetliyor: “Partimizi seviyoruz ama ErdoÄŸan’Ä±n tek adam olmasÄ±nÄ± istemiyoruz. O nedenle bu seferlik CHP’ye oy vereceÄŸiz. Ä°yi Parti de olabilir...”

Temelleri 1975 yÄ±lÄ±nda atÄ±lan ve bugün binlerce atölye ile devasa bir sanayi merkezi olan OSTÄ°M (OrtadoÄŸu Sanayi ve Ticaret Merkezi) Türkiye’nin en büyük sanayi alanÄ± olarak yer alÄ±yor. Ankara’nÄ±n birçok yerinden ve hatta ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndaki ilçelerden de çalÄ±ÅŸmaya gelen on binlerce iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± OSTÄ°M’de çalÄ±ÅŸanlarÄ±n çoÄŸu için iÅŸyerlerine giriÅŸ kapÄ±sÄ± olan Metro istasyonunda iÅŸçilerle konuÅŸuyoruz.

‘ERDOÄžAN GÄ°DERSE BATILLILAÅžMA OLACAK’

Oto tamircisinde çalÄ±ÅŸan Hamdullah, Talip ve Mehmet’i seçimleri konuÅŸurken buluyoruz. Konu, Talip’in MHP’den istifa etmeyi düÅŸündüÄŸünü söylemesiyle açÄ±lmÄ±ÅŸ. YaÅŸlarÄ± 40, 36 ve 33 olan üç iÅŸ arkadaÅŸÄ± da evli ve aynÄ± yerde, Demetevler’de oturuyor. Hamdullah kendisini AKP’li olarak tanÄ±mlÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä± destekleme gerekçesi, “memlekette muhafazakar kesimin artÄ±k daha rahat olmasÄ±.” “Eskiden namaza bile gidemezdik, camiye giden dÄ±ÅŸlanÄ±rdÄ±” iddiasÄ±nda bulunan Hamdullah, AKP dÄ±ÅŸÄ±nda iktidar olan tüm partilerin batÄ±lÄ±laÅŸmayÄ± getireceÄŸini, Türk toplumunun yapÄ±sÄ±nÄ±n bozulacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürüyor.

‘MHP’LÄ°YÄ°M AMA TEK ADAMLIÄžA KARÅžIYIM’

Mehmet’le bu sözler üzerine hararetli tartÄ±ÅŸmaya giriyorlar. Mehmet CHP’li. “KardeÅŸim öyle bir diyorsunuz ki, camiler sanki AKP ile geldi bu ülkeye... Ä°slamÄ±n temsilcisi bile yaptÄ±lar. Bu inanlara da hakaret. Ä°taat kültüründen çÄ±kÄ±n artÄ±k. Bizi bile birbirimize düÅŸüren bir ayrÄ±ÅŸtÄ±rma var. Herkes farkÄ±nda. Mesele senin rahat olup benim baskÄ± altÄ±nda olmamdÄ±r. Duygusal deÄŸil icraata bak” diyor. Hamdullah bu sözler üzerine, “Ekonomideki bu durum hangi iktidar döneminde oldu, al sana icraat” diye yanÄ±t veriyor. Talip, “Tabi canÄ±m dolarÄ±n artÄ±ÅŸÄ±ndan belli, artÄ±yor bir ÅŸeyler” diye espri yaparak Hamdullah’Ä±n kafasÄ±nÄ± okÅŸuyor. GülüÅŸüyorlar. ArdÄ±ndan Talip devam ediyor. “Ben tek adamlÄ±ÄŸa karÅŸÄ±yÄ±m, köle deÄŸiliz, o da sahibimiz deÄŸil...” Bu sÄ±rada bir vatandaÅŸ yaklaÅŸÄ±yor. “KardeÅŸim tek adamdan niye rahatsÄ±z oluyorsun. Tek bir adamÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kim yaptÄ± ÅŸimdiye kadar. MHP’liyim ama bu adamÄ±n yanÄ±ndayÄ±m” diyor. Talip bu söze itiraz ediyor: “Senin ilkelerin, duruÅŸun var yahu. Ä°ttifak yaparsÄ±n ama seni yönetmesine nasÄ±l razÄ± gelirsin. BaÅŸbuÄŸ’un Ankara’da kemikleri sÄ±zlÄ±yor vallahi...” Talip, “ErdoÄŸan’Ä±n tek adam olmasÄ±nÄ± istemiyoruz ama partimizi de seviyoruz. O nedenle bu seferlik CHP’ye oy vereceÄŸiz, Ä°yi Parti de olabilir ama onlar daha kendilerini ispatlayamadÄ±, bakacaÄŸÄ±z...” diyor.

‘KEÅžKE CHP Ä°TTÄ°FAKINDA HDP’DE OLSAYDI’

Mehmet, CHP’nin Ä°yi Parti ile yaptÄ±ÄŸÄ± ittifakÄ± yerinde ve ‘90lÄ±k gol’ olarak tanÄ±mlÄ±yor. Ülkedeki ayrÄ±ÅŸtÄ±rmadan çok sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Ben muhafazakar, milliyetçi, ulusalcÄ±, Alevi, solcu birçok kesimin yan yana gelmesinden dolayÄ± çok mutluyum. CHP artÄ±k kendisini aÅŸtÄ± bu konuda iyi oldu. Hatta bence HDP’de o ittifakta yer almalÄ±ydÄ±. Kürtler bu seçimde de oy oranlarÄ±nÄ± katlayacak” dedi. Mehmet’in son HDP cümlesiyle birlikte bir sessizlik oluÅŸuyor. Hamdullah, “Neyse ya oralara hiç girmeyelim, sonra herkes birbirini kÄ±rar” diyor. Mehmet “Sorunumuz bu iÅŸte, kimse kimseyi anlamÄ±yor. Dinlemek dahi istemiyor. Bu hale getirildik. Herkes koÅŸulsuz hain ilan ediliyor. Bu doÄŸru deÄŸil” diye itirazÄ±nÄ± sürdürüyor.

‘BEN AYLARDIR BENZÄ°N ALAMIYORUM’

OSTÄ°M’de demir doÄŸrama iÅŸi yapan soy ismini, “ne olur ne olmaz” diyerek yazÄ±lmasÄ±nÄ± istemeyen 56 yaÅŸÄ±ndaki Durak adlÄ± iÅŸçiyle inÅŸaat ÅŸantiyesinde denk geliyoruz. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerini sorduÄŸumuz anda baÅŸlÄ±yor sinirlenmeye ve ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Seçime giderken bile korkuyoruz. SavaÅŸ mÄ± çÄ±kacak ne olacak diye... Televizyonu bir açÄ±yorsun baÄŸÄ±ran çaÄŸÄ±ran bir adam. Haberlere bakÄ±yorsun, herkes birbirine düÅŸman, cebine bakÄ±yorsun sakÄ±z alacak paran kalmamÄ±ÅŸ. Ben bÄ±ktÄ±m bunlarÄ±n seçiminden savaÅŸÄ±ndan. Åžu 24 Haziran bir gelse de artÄ±k gitseler,” Seçimde Muharrem Ä°nce’nin kazanacaÄŸÄ±nÄ± iddia eden Durak, “Kendi içlerinde bile anlaÅŸamÄ±yorlar, daÄŸÄ±ldÄ±lar. ArtÄ±k çevresinde kimse yok. Hile hurda olmazsa kazanamaz bu açÄ±kça görülüyor” diyor. Kriz kaygÄ±sÄ±nÄ± o da dile getiriyor. ArabasÄ±na doÄŸru yürüyoruz kontaÄŸÄ± çevirip benzin göstergesini gösteriyor. Deponun boÅŸ olduÄŸunu gösteren Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gösterip, “Bak ben aylardÄ±r benzin alamÄ±yorum. Tahmini hesap yapÄ±p gidecek yere göre hesap yapÄ±yorum. Çok kez yolda kaldÄ±m, araba ittim. Bir kere oy verdim. O da ekonomik vaatte bulunduÄŸu içindi. Bir daha da vermem” diyor. “Gelenek gibi sorgusuz sualsiz oy verirdik ama o devir artÄ±k bitti. SaÄŸ sol deÄŸil, garibanÄ± düÅŸünene oy vermek lazÄ±m” deyip AKP Hükümetine bu seçimde kesin olarak oy vermeyeceÄŸini ifade eden Durak, 2001’de yaÅŸanan krizi hatÄ±rlatÄ±yor: “O kriz bir devri bitirdi. Bu devirde aynÄ± ÅŸekilde kapanacak. Ama benim korkum herkes iÅŸsiz ve aç kalacak. Bu ÅŸimdiden kendini gösteriyor. Sonumuz hayrolsun.”

Ä°ÅŸÃ§iler erken seÃ§ime geÃ§im derdiyle gidiyor

ODTÜ’DEKÄ° Ä°ÅžÇÄ°LERLE GÖRÜÅžTÜK: SURÄ°YELÄ°LERÄ° DEÄžÄ°L, HÜKÜMETÄ° GÖNDERMEK LAZIM

Hüseyin Sinan GÜLER

Ankara

OrtadoÄŸu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bir grup iÅŸçiye çay molalarÄ±nda misafir olduk. Daha önceleri seçimin gündemlerini meÅŸgul ettiÄŸini söyleyen iÅŸçiler seçimle birlikte dolardaki artÄ±ÅŸÄ±n artÄ±k geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± gündemin ilk sÄ±rasÄ±na taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar.

Bir iÅŸçi, eskiden oturduÄŸu apartmanda bir ÅŸey oldu mu hemen ‘kapÄ±cÄ±yÄ± atalÄ±m’ denildiÄŸini örnek vererek “Åžimdiki de o hesap; vurun Suriyelilere” diyor.

Suriyelileri göndermekle ekonominin düzelmeyeceÄŸini belirten iÅŸçi, “Suriyelileri deÄŸil hükümeti göndermek lazÄ±m” diyor.

Orta yaÅŸlÄ± bir iÅŸçi seçimden bahsedilirken, “Ben Demirel dönemini de gördüm, o zaman da saÄŸ-sol vardÄ± ama memleket bu kadar kutuplaÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±” diyor. OHAL’den dem vuran bir genç iÅŸçi ise “BaskÄ± yapmak için OHAL’i kullanÄ±yorlar, iÅŸçileri emekçileri korkutuyorlar. Hükümete karÅŸÄ± bir ÅŸey mi dedin, tak karÅŸÄ±nda OHAL’i buluyorsun” diyerek konuÅŸmaya dahil oluyor.

AKÅžENER TARTIÅžMASI

Konu seçimlere geldiÄŸinde ise Meral AkÅŸener ve Ä°yi Parti ana odak konusu. Fakat bu konuda iÅŸçilerin farklÄ± görüÅŸleri var. Kimi Ä°yi Parti’nin baraj kaygÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunun nedenin ise AKP tabanÄ±ndan oy almasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor kimi ise AkÅŸener’in 90’lÄ± yÄ±llardaki geçmiÅŸine atÄ±f yaparak “O zaman bize merhem olmadÄ±, ÅŸimdi de olmaz” diyor.

Geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n her gün derinleÅŸtiÄŸinden dem vuran iÅŸçiler ise ne ülkedeki kutuplaÅŸmanÄ±n ne de dolarÄ±n yükselmesinin tek baÅŸÄ±na ele alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. “Hükümet tek konuda doÄŸru yapsa ne deÄŸiÅŸecek o kadar yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±. Bunlardan bize fayda yok, artÄ±k gitmemeliler” görüÅŸü sohbetteki tüm iÅŸçilerin ortak ifadesi.

‘YERLÄ°-MÄ°LLÄ°’ KUTUPLAÅžTIRMASINA Ä°TÄ°RAZ

Erzurumlu olan bir iÅŸçi ise hükümetin yerli ve milli söyleminden ÅŸikayet ediyor. “O kadar yerli milli dediler memelekette hayvancÄ±lÄ±k öldü. SamanÄ± bile dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±yoruz” diyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 MayÄ±s 2018 10:41

www.evrensel.net