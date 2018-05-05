Ä°ÅŸÃ§iler erken seÃ§ime geÃ§im derdiyle gidiyor

Ã‡orlulu iÅŸÃ§iler, 24 Haziran'da yapÄ±lacak erken seÃ§ime iliÅŸkin 'Herkes ekmek derdine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, siyaseti mi dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸiz' diyor.Â

Zülal KOÇER

Çorlu

24 Haziran’da yapÄ±lacak erken seçime 2 aydan az bir zaman kaldÄ±. Bir yanda hâlâ açÄ±klanmasÄ± beklenen adaylar, bir yanda kararsÄ±z seçmen. Öte yandan tüm bu hengame içinde ekonomik kaygÄ±larla boÄŸuÅŸan iÅŸçiler. Çorlu’da konuÅŸtuÄŸumuz iÅŸçiler seçimden daha çok geçim derdini düÅŸünüyor. Mevcut iktidar umut olmaktan çÄ±kmÄ±ÅŸ çoÄŸu için. Ama yerine baÅŸka alternatif de koymuyorlar. Alternatif için harekete geçmek de henüz gündemlerinde deÄŸil.

4 kiÅŸilik bir iÅŸçi grubuyla sohbete baÅŸlÄ±yoruz. 24 Haziran’Ä±n erken olduÄŸunu düÅŸünüyorlar. Neden erkene alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sorusuna “Bilmiyoruz” cevabÄ±nÄ± veren iÅŸçiler, düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve seçimin ekonomik sorunlarÄ±nÄ± çözmeyeceÄŸini ifade ediyor. Kendi çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± fabrikada seçime dair pek konuÅŸulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçiler “Herkes ekmek derdine düÅŸmüÅŸ, siyaseti mi düÅŸüneceÄŸiz” diyor.

‘DAHA 1 SENE VARDI, ÅžOK OLDUK’

Seçim tarihine dair “Daha 1 sene vardÄ±, ÅŸok olduk” diyor bir iÅŸçi. Neden bu kadar erken sorusunu ise “devlet büyükleri”ne havale ediyor. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± nedeniyle ülke gündemini takip etmekte güçlük yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Seçimde kime oy vereceÄŸi konusunda kararsÄ±z. Daha önce böyle bir kararsÄ±zlÄ±k yaÅŸamamÄ±ÅŸ: “Önceki seçimlerde zamanÄ± belliydi, herkes gardÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Ama ÅŸimdi öyle deÄŸil.” Aday beklentisini sorduÄŸumuz iÅŸçi, fabrikada molalarda konuÅŸtuklarÄ±nÄ± dile getirerek ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Åžu an bir tek aday var, ben baÅŸka aday göremiyorum. Yine o kazanacak maalesef ki.”

ArdÄ±ndan 3 kiÅŸilik bir iÅŸçi grubuyla devam ediyoruz sohbete. Ä°lk sözü alan iÅŸçi “Seçim tarihi açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± zaman, ben zaten oyumu Meral AkÅŸener’e vereceÄŸim için bir ÅŸey düÅŸünmedim” diyor. Daha önce oyunu MHP’ye veriyormuÅŸ. “Åžimdi neden deÄŸiÅŸti?” sorusuna yanÄ±tÄ± arkadaÅŸÄ± veriyor: “Meral ablalarÄ± kurtaracak onlarÄ±.”

‘ÇIKACAK ADAY ÖNEMLÄ°’

Asgari ücretle çalÄ±ÅŸan genç iÅŸçiler Yusuf ve arkadaÅŸÄ± Recep seçim tarihinin erken olduÄŸunu düÅŸünenlerden. Yusuf ÅŸöyle devam ediyor: “Bir gün öncesi seçim yok deyip bir gün sonra seçim olacak açÄ±klamasÄ± ne kadar mantÄ±klÄ± bilemiyorum.” “Peki neden bu kadar erken?” sorusuna ÅŸöyle yanÄ±t veriyor: “Siyaset çok karÄ±ÅŸÄ±k bir ÅŸey ama vardÄ±r bir planlarÄ±. Yani ben bunun planlÄ± bir ÅŸey olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Yani Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n planladÄ±ÄŸÄ± bir oyun diye düÅŸünüyorum.”

Biraz kararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyleyen Yusuf, diÄŸer adaylarÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir deÄŸerlendirme yapacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Recep söze giriyor: “Bence Trakya’nÄ±n oy potansiyeli belli, çÄ±kacak aday önemli deÄŸil, partiye göre belirleniyor.” Yusuf itiraz ediyor: “Bence çÄ±kacak aday önemli. Çünkü, örneÄŸin sol bir partinin saÄŸdan aday göstermesi sol kesimi etkileyebilir. Ä°yi düÅŸünülmesi gerekiyor. Ben açÄ±kçasÄ± çÄ±kacak adayÄ± bekliyorum, ittifak mÄ± kuracaklar ne yapacaklar.”

‘Ä°NSANLAR BÖLÜNÜYOR’

FabrikalarÄ±nda yapÄ±lan seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±n insanlarÄ± böldüÄŸünü anlatan Yusuf, devam ediyor: “Yani takÄ±m tutar gibi parti tutuyoruz, yani iÅŸyerinde ayrÄ±ÅŸmalar, tartÄ±ÅŸmalar olabiliyor. HalkÄ± bölmek, ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak doÄŸru bir ÅŸey deÄŸil. Tamam tartÄ±ÅŸmalar çok kavga boyutunda olmuyor ama yine de kalpler kÄ±rÄ±labiliyor.”

AÄŸÄ±r sanayide çalÄ±ÅŸan iki genç iÅŸçiyle konuÅŸuyoruz. Ä°simlerini vermek de, seçime dair de konuÅŸmak de istemiyorlar. “Ekonomik büyümeyi” soruyoruz bu kez. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z cevap ÅŸu oluyor: “5 lira 1 avro yapÄ±yorsa ekonomik büyümeden bahsedilmesin. Zamlar, ücretler ortada. BaÅŸtakilerin bunlarÄ± düÅŸünmesi gerekiyor.”

ERDOÄžAN’I DESTEKLEYEN Ä°ÅžÇÄ°: GEÇÄ°M DERDÄ° YOK, DIÅž POLÄ°TÄ°KA SÜPER

“Ben Tayyip ErdoÄŸancÄ±yÄ±m. Ben Ak Parti kurulduÄŸundan beri oy veriyorum, baÅŸkasÄ±na da vermem” diye söze giriyor bir iÅŸçi. “Neden” diye sorduÄŸumuzda cevabÄ± ÅŸu oluyor: “Bundan önceki koalisyon hükümetlerine göre daha iyi.” Asgari ücretle çalÄ±ÅŸan, evi kira olan 2 çocuk babasÄ± bu iÅŸçiye aldÄ±ÄŸÄ± ücretin yetip yetmediÄŸini sorduÄŸumuzda “Yetiyor, yettiriyoruz yani. Ben gayet memnunum yani hayatÄ±mdan. Aç deÄŸilim açÄ±kta deÄŸilim” yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor. Seçim tarihinin erken olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor: “Muhalefet, SayÄ±n Kemal Bey seçim seçim diyordu adam da dedi buyurun seçim. OnlarÄ±n dediÄŸine göre uyguladÄ± yani.” Meral AkÅŸener’in kazanma ihtimalinin çok düÅŸük olduÄŸunu, Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu veya çÄ±karÄ±lacak adayÄ±n seçilme ÅŸansÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. DÄ±ÅŸ politikaya dair de konuÅŸan iÅŸçi dÄ±ÅŸ politikanÄ±n çok iyi olduÄŸunu belirterek hemen Afrin operasyonunu örnek veriyor.

‘ERKEN DE OLSA GEÇ DE OLSA KAZANIR’

Bünyamin Çelik adlÄ± iÅŸçi ise seçime dair görüÅŸlerini “Ne düÅŸüneceÄŸiz, vereceÄŸiz Tayyip’e, Tayyip’ten baÅŸka lider yok. Onun için hiç fark etmez, erken de aynÄ± geç de aynÄ±, her türlü kazanÄ±r Allah’Ä±n izniyle” sözleriyle anlatÄ±yor. Ülkenin AKP iktidarÄ± boyunca daha iyiye gittiÄŸini savunuyor: “Ekonomimiz de çok iyi, büyüdü. DiÄŸer ülkeler ÅŸimdi eskiden olduÄŸu gibi Türkiye’ye kötü davranamÄ±yorlar, istediklerini yaptÄ±ramÄ±yorlar.”

‘Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N HAKKINI KORUYAN SEÇÄ°LMELÄ°’

12 yÄ±ldÄ±r tekstilde çalÄ±ÅŸan Orhan Akyüz de tarihin çok erken olduÄŸunu söylüyor. Ancak erkene alÄ±nmasÄ±na da ÅŸaÅŸÄ±rmamÄ±ÅŸ: “DiÄŸer partilerde var olan bir boÅŸluk var, Selahattin DemirtaÅŸ içeride, CHP’de aday henüz belli deÄŸil, Ä°yi Parti güç bela girebildi. ErdoÄŸan bu boÅŸluklarÄ± deÄŸerlendirmek istedi, bir ÅŸekilde içinden çÄ±karÄ±m diye düÅŸündü. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda kendi endiÅŸeleri de vardÄ±r. Ülkede satÄ±lmadÄ±k bir yer kalmadÄ±, ekonominin hali ortada, bu yüzden de erkene aldÄ±.”

ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikada seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü söyleyen Akyüz, iÅŸçilerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n AKP iktidarÄ± ve ErdoÄŸan’a yönelik ciddi eleÅŸtirileri olduÄŸunu, ancak alternatif göremediklerini söylüyor. Umut vadeden bir aday olmasÄ± durumunda kesin seçileceÄŸini söyleyen Akyüz, ÅŸu çaÄŸrÄ±yÄ± yapÄ±yor: “Ä°ÅŸçiler emekçiler iyi düÅŸünmeli, kendi haklarÄ±nÄ± koruyan adaylarÄ± seçmeli.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 MayÄ±s 2018 21:19

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