Partilerden KHK tepkisi: İktidar eliyle çete kurma maddesi

CHP ve HDP, AKP Hükümetinin OHAL’le dayandırarak çıkardığı 695-696 sayılı KHK’lere tepki gösterdi. CHP, KHK'leri AYM'ye götürecek.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Yargı muafiyeti maddesini “İktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesi” olarak değerlendirerek, KHK’yi AYM’ye götüreceklerini söyledi.. KHK’lerı “20 Temmuz darbesinin sıkıyönetim bildirileri” olarak nitelendiren Tezcan, KHK’lerı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söyledi. HDP İse Meclis’i olğanüstü toplanmaya çağırdı. Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, yargı muafiyeti maddesini muğlak olduğunu belirterek hükümetten gelen “15-16 Temmuz’u kapsıyor” açıklamasına tepki gösterdi.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, olağanüstü toplanan MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tezcan, son KHK’daeki “Sivillere ceza muafiyeti” düzenlemesiyle ilgili olarak, “Buradan demokrasi değil, faşist rejimler çıkar. Türkiye bu noktaya doğru sürüklenmiştir. Militarist bir toplum, militarist bir devlet yaratılmaya çalışılıyor. Bu hüküm bir örtülü af getirmektedir. “Geçmişte böyle suç işlemiş olanları affediyorum diyor. TBMM af getirecek olsa 5’te 3 çoğunluk olması lazım” dedi.

İŞÇİ Mİ ALIYORSUN, MÜSTEŞAR MI ATIYORSUN?

Tezcan, taşeron işçilere yönelik kadro düzenlemeyi de şöyle değerlendirdi: “Durumu kurtarmaya dönük bir düzenleme yapılmıştır. Eksik ve yetersiz bir düzenlemedir. Kısmen de olsa taşeron işçiye kadro verilmiş olması sevindirici bir husustur. Tamamını kapsayan bir düzenleme yapılmamıştır. Garip bir nokta sınav getirilmiştir. Neyin sınavını yapacaksın? Zaten kendisini kanıtlamış, yıllardır çalışıyor. Bu yeni yandaşlara kadro açma gayretidir. Bir de güvenlik soruşturması getirmişler. Başbakanlık Müsteşarı mı atıyorsun?”

AYHAN BİLGEN’DEN BALTACILAR BENZETMESİ

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, son yayımlanan KHK’larda darbe, terör ve devamı niteliğindeki eylemleri bastıran sivillere yargı zırhına tepki gösterdi. Muğlak ifadeleri istismara açık olduğunu belirten Bilgen, Mısır’da düzenlemeyi Mübarek karşıtı eylemlere saldıran “Baltacılar” grubuna benzetti.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen son yayımlanan KHK’lere ilişkin basın açıklaması yaptı. Parti genel merkezinde konuşan Ayhan Bilgen KHK’nin yayımlanmasının bilerek Meclisin kapatılmasına denk getirildiğini belirterek, Meclisteki tartışmalara kulak tıkanmak istendiğini söyledi.

Tek tip kıyafet konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği Guantanamo örneğini ‘utanç’ olarak değerlendiren Ayhan Bilgen, tek tip denendiği zaman Türkiye’de ağır bedeller ödendiğini hatırlattı. Bilgen, “Bu kıyafetlerin sadece darbecilerle ilgili olmayacağı ve bir provokasyona hizmet edeceği açıktır” dedi.

Sivillerin cezadan muafiyet getirileceğine dair KHK’deki 121. maddeye ilişkin ise, “Bugün de sivillere yönelik yargı zırhı önümüzdeki günlerde kaosa sebep olabilecek bir düzenlemedir. Mübarek de Mısır’da haklı meşru gösterileri bastırmak için ‘Baltacılar*’ grubunu ortaya çıkarmıştı. Ancak Baltacılar Mübarek’i kurtarmadı. İnsanlık tarihine kara leke olarak kaydedildiler” dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 15 Temmuz ve 16 Temmuz’da yapılanlar için çıkarıldığına dair açıklamalarını da değerlendiren Bilgen, “Öyle yazsalardı o zaman. Bu son derece muğlak, ucu açık, istismara neden olabilir. ‘15 Temmuz’un devamı’ denilerek bir toplantı basılırsa Mahir Ünal’ın açıklamasının yararı olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Mübarek’e karşı gösteri yapanlara yönelik sayısız saldırı gerçekleştiren “Baltacılar”, 2011 yılında Tahrir Meydanı’ndaki göstericilere at ve develerle saldırdı. Bu olayın, tarihteki Cemal Vakası’ndan esinlenerek adının “Cemel Olayı” diye anılmasına sebep oldu. İş adamlarının finanse ettiği öne sürülen Baltacılar genelde evsiz ve ailesizlerden oluşuyordu. Birçok sivilin ölümüne sebep olmuşlardı.

CHP ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİDECEK

Cumhuriyet Halk Partisi AKP hükümeti tarafından OHAL’e dayandırılarak çıkarılan kanun hükmündeki kararnameleri Anayasa Mahkemesine götürüceğini açıkladı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan toplan 2 bin 76 kişi ihraç edilmişti. KHK'lerle ayrıca taşeron işçi düzenlemesi ve tek tip kıyafet uygulaması da hayata geçirilmişti.

KHK’lerle Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edilmiş, Şeker Kurumu kapatılmıştı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın, Cumhurbaşkanlığına bağlandığı KHK’lerde, Gemlik için de özel KHK çıkarılmıştı.

Yeni KHK'lerle, 'Darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğinde eylemlerin bastırılması için sivillere cezai muafiyet' getirilmişti. (HABER MERKEZİ)

695-696 sayılı KHK'lerin tam metni: Taşeron ve tek tip var



Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2017 17:21

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