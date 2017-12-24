695-696 sayılı KHK'lerin tam metni: Taşeron ve tek tip var

OHAL kapsamında yayımlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni KHK ile 2 bin 76 kişi ihraç edildi, taşeron düzenlemesi ve tek tip dayatması hayata geçirildi.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan toplan 2 bin 76 kişi ihraç edildi. KHK'lerle ayrıca taşeron işçi düzenlemesi ve tek tip kıyafet uygulaması da hayata geçirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'da kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edildi. 695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi, Adalet Başkanlığı'ndan 245 kişi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350, belediyelerden 169 kişi ihraç edildi. Kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edildi.

İHRAÇ EDİLENLER GÖREVE İADE EDİLDİ

Bugün açıklanan 695 sayılı KHK ile daha önce görevlerinden alınan 115 kişi ise görevlerine iade edildi.

TAŞERON DÜZENLEMESİ: 4/C STATÜSÜNDEKİ İŞÇİLER 4/ B (SÖZLEŞMELİ) STATÜSÜNE GEÇİRİLDİ

40 soruda, taşeron işçi yasası ne getiriyor?

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek. askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.

696 sayılı KHK ile yüzbinlerce işçiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesi de yer aldı. Maddeler Şöyle:

Madde 17 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına aşağıdaki paragraflar eklenmiş ve (C) Fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir.

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihle ve 4046 sayılı Özelleşitrme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre, çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine göre Bakanlar Kurulunca belirlenir”



MAdde 18 GEÇİCİ MADDE 43- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4’üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalıştırılmakta olanlar pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere , bu Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilir

Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilinlere iş sonu tazminat ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatı esas olan toplam hizmet süreleri yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonları hariç olmak üzere, bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, geçici personel olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.

4’üncü maddenin mülga ( C ) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

BARIŞ İMZACISI AKADEMİSYENLER İHRAÇ EDİLDİ

105 öğretim üyesi, 50 üniversite personeli ihraç edildi. İleri haberin geçtiği listeye göre, Dicle Üniversitesi'nde barış bildirisi imzacısı akademisyenler Düzgün Uğur, Erhan Ünlü, Hümeyra Yılmaz, Romedi Çelik, Eda Aslı Şeran, Aslı Aydemir ihraç edildi.

PROF.DR: ERHAN ÜNLÜ: ŞAŞIRMADIK,BEKLİYORDUK

İharaç listesinde yer alan akademisyenlerden Dicle Üniversitesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Erhan Ünlü, ihraçları beklediklerini dile getirerek “ Bu kıyımların devam edeceğini biliyorduk. Diğer arkadaşlarımız hiçbir suçu olmamasına rağmen nasıl ihraç edildilerse benimde bundan ayrı olmam düşünülemezdi. İhraç listesinde ismimizin olmasına şaşırmadık bu yüzden”dedi.



ÖZAKÇAYI ZİYARET ETTİĞİ İÇİN ALINAN MUKUL İHRAÇ EDİLDİ

KHK ile ihraç edilen ve işine dönme talebiyle açlık grevi yapan Semih Özakça’yı ziyaret ettiği için açığa alınan Sinop Eğitim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. İrfan Mukul da KHK ile ihraç edildi.

Semih Özakça’yı ziyaret eden hocası açığa alındı

DANIŞTAY VE YARGITAYA KADRO

Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

ÖĞRENCİLİKLE İLİŞKİSİ KESİLENLER

695 sayılı KHK'da devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu iddia edilen yapı ve oluşumlarda irtibatı olduğu öne sürülen 6 kişinin öğrencilikle ilişkileri kesildi.

TUTUKLULARA 'TEK TİP' DAYATMASI

696 sayılı KHK kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.

Darbe sanıkları badem kurusu kıyafetlerle duruşmaya gelecek.

VAKIF KURULDU

695 sayılı KHK'da Türk Genç İşadamları Vakfı adlı vakıf kuruldu.

KAPATILAN KURUMLAR

695 sayılı KHK'da 7 dernek, 7 vakıf, 2 gazete ve bir şirket kapatıldı.

KAPATILAN DERNEKLER

İzmir Aliağa Yakamoz Hanımlar Derneği, İzmir Batı Anadolu Teknik Elemanlar Federasyonu, Nevşehir Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği, Karabük Fatih Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Karabük Güleç Sevgi Evlerini Yaşatma ve Koruma Derneği, Kahramanmaraş Kahramanmaraş Uluslar arası Öğrenciler Derneği, Gaziantep Suriyeli Gençleri Geliştirme ve Eğitim Derneği

KAPATILAN VAKIFLAR

İzmir, Burhanettin Hayra Hizmet Vakfı, İzmir, Hadimi Eğitim ve Kültür Vakfı, Kocaeli Türk Eğitim sağlık ve Çevre Vakfı, Manisa, Turgutlu Eğitim Vakfı, Aydın, Hacı Paşalar Eğitim ve Kültür Vakfı, Ankara, Uluslar arası hukuk ve Adalet Vakfı, İzmir Yusuf Cevat Başçı Eğitim ve Kültür Vakfı,

KAPATILAN GAZETELER

Isparta, Akdeniz Gazetesi, Isparta Çınaraltı Gazetesi

KAPATILAN ŞİRKET

Özel İskenderun Kalp Merkezi



ŞEKER KURUMU KAPATILDI

696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.



SAVUNMA SANAYİİ DE CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLANDI

Çıkan KHK ile Milli Savunma Bakanlığına bağlı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonunun sağlanması için 1985 yılında 3238 sayılı Kanun’la Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” (SaGeB) olarak kuruldu. 1989 yılında Başkanlık, Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırıldı.

Söz konusu değişiklik, KHK'de, “Mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır” ifadesiyle yer aldı.

VAKIFLAR BANKASI HAZİNEYE GEÇECEK

Yeni yayımlanan 696 sayılı KHK ile Vakıflar Bankası'nın Hazineye geçeceği belirtiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerinin tamamı Hazineye devredilecek. Karşılığında vadeli kira sertifikası ihraç edilecek. Vadeleri 2 aydan 4 yıla kadar 5 farklı sürede olacak.

Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetliler Vakfının (C) grubu hisseleri de Hazinenin bağlı olduğu Bakanın isteği üzerine Hazineye devredilebilecek. Karşılığında Sandığa, Devlet İç Borçlanma Senetleri verilecek.

Mülhak vakıflara ait hisseler de vakıf mütevellileri isterlerse parası peşin ödenmek koşuluyla Hazineye devredilecek.

Bankanın Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi Yönetim Kurulu’ndan çıkarılıyor. Böylelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bağı koparılıyor.

Banka Genel Müdürünü başbakan atıyordu. KHK ile Banka Yönetim kurulunca seçilmesi öngörülüyor.

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2017 11:56

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