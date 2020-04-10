10 Nisan 2020 13:59

CHP’li Çakırözer: Katliam sorumluları serbest, gazeteciler cezaevinde kalacak

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, hem infaz düzenlemesinde hem de AKP’nin korona salgınına ilişkin ikinci torba paketinde basın özgürlüğünün daha da kasıtlanmak istenmesine tepki gösterdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer TBMM kürsüsünde konuşurken.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer | Fotoğraf: CHP

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL POLİTİKA MEDYA
    • Paylaş

    CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “AKP’nin koronavirüs salgını nedeniyle getirdiği her kanunda gazeteciye hapis, medyaya sansür var” dedi.

    Meclis’e getirilmek istenen yeni torba yasada sosyal ağların sansür edilmesine ilişkin düzenlemeler bulunduğunu belirten Çakırözer, “Youtube’u, Facebook’u, Twitter’ı, Instagram’ı baskı altına almak istiyorsunuz. Vatandaşı fişletmek yapmazlarsa fişi çekmek istiyorsunuz. Bunun ne alakası var salgınla, halka yardımla, ekonomik mücadeleyle? Adı sansür, bahanesi salgın. Salgınla mücadele adı altında gazetecileri, aydınları zindanda tutmaktan, düşünceyi cezaevine koymaktan, gazeteleri, sosyal medyayı sansürlemekten artık vazgeçin” diye tepki gösterdi.

    “90 BİN TUTUKLU NİYE YOK?”

    AKP’nin getirdiği infaz düzenlemesinin ‘adil ve eşit olmadığı için vicdanlara sığmadığını’ belirten Çakırözer şöyle konuştu: “Salgının boyutunu bile kavramayan bir düzenleme. Cezaevlerinde 12 kişilik koğuşlarda 20 kişi kalıyor. İnsanlar ya bir yatağı paylaşıyor ya yerde yatıyor. Bu düzenleme, 100 bin hükümlüye af getirirken henüz suçlu olup olmadığı dahi belli olmayan 90 bin tutukluyu salgın riski ile ölüm riski ile başbaşa bırakmakta. Oysa tutuklu insan, iddialar kanıtlanana kadar suçsuzdur. Gelin kapsayıcı kriterleri belirleyelim. Tutukluların önemli bölümünü adli denetim mekanizmalarını kullanarak tutuksuz yargılamaya çevirelim.”

    “HIRSIZ, RÜŞVETÇİ, KATİLE AF, BUNLARI YAZANA CEZAEVİ”

    Düzenlemenin gazetecilerin de aralarında bulunduğu ‘siyasi suçluları’ kapsamamasını eleştiren Çakırözer, “Bu düzenlemede; yağma, hırsızlık, çete, insan ticareti, yaralama, taksirle öldürme, rüşvet, zimmet, irtikap ve daha birçok suçdan hüküm giyen binlerce kişi için infaz indirimi, açık cezaevine çıkış, korona izni ve serbest kalma imkanı var. Ama düşüncesini ifade ettiği, yazdığı, konuştuğu için cezaevinde tutulan gazeteciler için hiçbir şey yok. FETÖ kumpaslarında Silivri zindanlarında haksız hukuksuz 19 ayları çalınmalarına rağmen gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyen Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan bu pakette yok. Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ahmet Altan, Mümtazer Türköne, Ferhat Çelik, Aydın Keser ve daha onlarcası yok. Düşüncesi, muhalif duruşu nedeniyle haksız hukuksuz terör damgası vurulan siyasetçiler, hak savunucuları, aydınlar yok. İki kez cumhurbaşkanı adayı olup milyonların oyunu alan Selahattin Demirtaş yok. 891 gündür Silivri Cezaevinde tutulan Osman Kavala yok. Selçuk Kozağaçlı yok. Gaspçıyı, hırsızı, rüşvetçiyi, yaralayan, öldüreni affediyorsunuz ama bunları yazan gazetecileri içeri girecek. Bunu ne hukuk terazisi ne de vicdalra kabul eder” dedi.

    SOMA MADEN, ÇORLU TREN, ALADAĞ YURT KATLİAMLARI...

    Çakırözer, cezaevinde bir kesimin yaşam hakkı korunurken bir diğer kesimin yaşam hakkının açıkça ihlal edildiğini belirtti. Çakırözer, “Bu düzenleme ile ülke tarihine geçen ve milyonların vicdanında yargılanması devam eden Soma, Ermenek maden cinayetleri, Çorlu, Ankara tren cinayetleri ve Aladağ yurt cinayetlerinin sorumlularına cezasızlık var. Gezi Parkı direnişinde evlatlarımız Ali İsmail’in, Berkin’in, Abdullah’ın ölümüne sebebiyet veren güvenlik görevlileri serbest kalacak. Kadını ölüme iten erkekler, gençlerimizi zehirleyen torbacılar cezaevinden çıkacak. Ama Gezi Davasında iki buçuk yıldır, tam 891 gündür hukuksuz biçimde cezaevinde olan Osman Kavala hakkındaki bir beraat, iki tahliye, bir AİHM kararına rağmen çıkamayacak. İşte bunu hiçbir vicdana anlatamazsınız” dedi.

     

    “BOŞALAN YATAKLARI DÜŞÜNCEYI HAPSEDEREK DOLDURACAKSINIZ”

    İnfaz paketi kapsamında gazeteciler ve muhalifler için cezaevine girme kapsamının genişletildiğine işaret eden Çakırözer, “Bir yandan ‘salgın riskini gözeterek cezaevlerini boşaltalım’ diye bir paket önümüze getirdiniz. Diğer yandan düşünceyi hapsedecek, boşalan yatakları ‘düşünce suçlularıyla’ dolduracak düzenlemeleri aynı paketle getiriyorsunuz. Basın toplantılarına, protestolara katıldıkları için; tek adam yönetiminde artık taraflı ve partili bir kimlik taşıyan cumhurbaşkanını eleşitrdikleri, sosyal medya paylaşımları konuşmaları nedeniyle yargılanan binlerce yurttaşı cezaevine sokacaksınız. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

    “BASIN İLAN SOPASINDAN VAZGEÇİN”

    Kanun teklifi ile cezaevine alınacak gazetelere dahi yasak getirilmek istendiğini aktaran Çakırözer, “Basın İlan Kurumu’nun gazete yasaklaması asla kabul edilemez. Tek adam yönetimi, Basın İlan Kurumu’nu gerçekleri yazan ve eleştiren basını susturmak için sopa gibi kullanmaktan vazgeçmelidir” dedi.

    “MECLİSİN 100. YILINDA EŞİT VE ADİL BİR İNFAZ”

    Çakırözer, 23 Nisan’da TBMM’nin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağını anımsatarak “Millet iradesinin temsil yeri olan bu Meclis’ten 100. yılda bu milletin vicdanını sızlatmayacak eşit ve adil bir infaz düzenlemesi çıkarmak sorumululğundayız” çağrısında bulundu. (HABER MERKEZİ)

    Demokrasi İçin Hukuk: İnfaz yasası ayrımcı ve hukuk dışı

    Demokrasi İçin Hukuk: İnfaz yasası ayrımcı ve hukuk dışı

    DİB'den Bilim Kurulu'na mektup: Cezaevleri için ne önerdiniz?

    DİB'den Bilim Kurulu'na mektup: Cezaevleri için ne önerdiniz?

    Ayrımcı infaz düzenlemesine karşı Mecliste yürüyüşlü protesto

    Ayrımcı infaz düzenlemesine karşı Mecliste yürüyüşlü protesto

    11 siyasi partiden ortak açıklama: İnfaz yasasında eşitlik istiyoruz

    11 siyasi partiden ortak açıklama: İnfaz yasasında eşitlik istiyoruz

    Haberin Var Mı?: Gazeteciler özgür olsun

    Haberin Var Mı?: Gazeteciler özgür olsun

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    10 Ekim Ankara Katliamı anması sosyal medyadan yapılacak
    SONRAKİ HABER

    Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İktidar bir ‘işçi hakları gasbı’ yasası daha çıkarma peşinde!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    ‘Biz bize yetecektik Türkiyem’ ama işçiydik: Hayallerde yoktuk, acılarda hap olduk!

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Ayrımcılık yapanlar unutmasınlar ki bugün onları da savunuyor olabilirdik!

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Salgınla artan ev işleri: 'Normal'i de dehşetliydi!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    ‘Korona günleri’nde sosyal hareket ne yapıyor?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    İşsizlikte tarihi tırmanış

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Bir havuz problemi

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Yeni YÖK: Bilim veya üniversite değil ceza infaz kurumu

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Ücretsiz izin yasallaştırılıyor; her şey ‘çalışma hürriyeti’ için!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi göçük altında
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi göçük altında

    Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden 1'i yaşamını yitirdi. 2 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Ankara Tabip Odası: 112 acil grubunda koronavirüs testini neden durdurdunuz?
    Ankara Tabip Odası: 112 acil grubunda koronavirüs testini neden durdurdunuz?

    Ankara Tabip Odası, 9 acil sağlık çalışanında Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine düzenli test uygulamasının durdurulmasına tepki gösterdi, testlerin durdurulmasının nedenini sordu.

    Haber-Sen PTT'ye ait 14 ayrı iş yerinde 28 vaka tespit edildiğini iddia etti
    Haber-Sen PTT'ye ait 14 ayrı iş yerinde 28 vaka tespit edildiğini iddia etti

    KESK Haber-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İbrahim Damatoğlu PTT’de çalışanlarda koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığını bildirdi.

    AB’de koronavirüs fonu: Almanya’nın dediği oldu
    AB’de koronavirüs fonu: Almanya’nın dediği oldu

    AB Maliye Bakanları toplantısında 500 milyar avroluk fon oluşturulmasına karar verildi. Üç aşamalı fondan en çok şirketler yararlanacak. Kısa çalışmanın AB çapına yayılması için 100 milyar avro ayrıld

    CHP’li Çakırözer: Katliam sorumluları serbest, gazeteciler cezaevinde kalacak
    CHP’li Çakırözer: Katliam sorumluları serbest, gazeteciler cezaevinde kalacak

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer, hem infaz düzenlemesinde hem de AKP’nin korona salgınına ilişkin ikinci torba paketinde basın özgürlüğünün daha da kasıtlanmak istenmesine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    İşsizlik aylık bazda artarak ocak ayında yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti
    İşsizlik aylık bazda artarak ocak ayında yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti

    Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2020 işsizlik oranını açıkladı. Verilere göre ocakta işsizlik oranı yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti.

    Prof. Dr. Akdeniz yeni torba yasadaki maddelere ilişkin konuştu: İki ucu çıkmaz sokak
    Prof. Dr. Akdeniz yeni torba yasadaki maddelere ilişkin konuştu: İki ucu çıkmaz sokak

    Prof. Dr. Yaman Akdeniz, yeni torba yasa teklifinde sosyal ağ sağlayıcılarına dair getirilmek istenen değişikliklere ilişkin Evrensel'e konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    İİSŞP’den konfederasyonlara çağrı: Üretimden gelen gücü kapsayan ortak mücadele
    İİSŞP’den konfederasyonlara çağrı: Üretimden gelen gücü kapsayan ortak mücadele

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, koronavirüs ve yaklaşan 1 Mayıs'a ilişkin basın açıklamasında konfederasyonlara üretimden gelen gücü kapsayan ortak mücadele çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi göçük altında
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi göçük altında

    Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden 1'i yaşamını yitirdi. 2 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil’de Kovid-19 vaka sayısı artıyor
    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil’de Kovid-19 vaka sayısı artıyor

    İzmir Çiğli Atatürk OSB bulunan DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu Akar Tekstil fabrikasında işyeri temsilcileri pozitif vaka sayısının 50'yi geçtiğini iddia etti.

    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu
    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu

    Bırakın yazının daha ortaya çıkmamış olmasını, hangi dili konuşan insanların buraya geçtiğinin bilinememesini, daha o dönemlerle ilgili olarak ırksal, etnik bir ayrım bile yapılmış değildir.

    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

    Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için kiraladığı yurdu geri çeviren DEÜ yönetimi çalışanlarına konaklama ihtiyacı güncelleme formu gönderiyor.

    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı
    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

    İzmir’deki gıda fabrikalarında salgının durumuna ilişkin bilgi veren Gıda-İş MYK Üyesi Mazhar Uzbek, “Üretimi artırma politikasından vazgeçilerek insanı yaşatma politikası uygulanmalıdır” dedi.