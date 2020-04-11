10 Nisan 2020 13:19

Demokrasi İçin Hukukçular: İnfaz yasası ayrımcı ve hukuk dışı

Demokrasi İçin Hukukçular, infaz düzenlemesinin ayrımcı ve hukuk dışı olduğunu belirterek 10 maddelik bir açıklama yaptı.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Demokrasi İçin Hukukçular, Meclis genel kurulunda görüşülen infaz yasa teklifinin ayrımcı ve hukuk dışı olduğunu belirterek 10 maddelik bir açıklama yaptı. Cezaevlerindeki hükümlülere denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarında siyasilere yönelik ayrımcılığa dikkat çekilen açıklamada, 2014 yılından önce cinsel saldırı, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti suçlarına özel af getirilmesine tepki gösterildi.  Hukukçular teklifteki ayrımcılık ve tehlikeleri 10 maddede sıraladı:

    1)- İNFAZ HAKİMLERİNE YETKİ

    İnfaz yasa teklifi ile tutuklu ve hükümlülerin cezaevinde maruz kalabilecekleri hak ihlalleri, disiplin cezaları, koşullu salıverme, iyi hal değerlendirmesi, denetimli serbestlik, infaz erteleme, seçenek yaptırımların infazı, konutta infaz, hastalık vb. özel izin gibi tüm konularda Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu ile İnfaz hakimleri yetkili kılınıyor. İnfaz Hakimliklerinin Sulh Ceza Hakimlikleri benzeri bir yetkiyle donatılması, mahpuslar için siyasi ve keyfi kararlarla hak ihlallerini boyutlandıracak bir düzenlemedir.

    2)- SİYASİLERE AYRIMCILIK

    Yeni infaz yasa teklifinde koşullu salıverme ve denetimli serbestlik uygulamasında siyasi mahpuslar için eşitsizlik korunmaktadır. Adli hükümlüler için temel infaz süresi 2/3 yerine, 1/2 infaz süresine çekilmektedir. İşkence ve eziyet, cinsel istismar, cinsel saldırı, uyuşturucu, örgütsel suçlarda koşullu salıverme süresi 2/3 olarak belirlenmektedir. Çocuk olmayan hükümlülerde ise TMK kapsamındaki suçlarda 3/4 infaz süresi korunarak eşitsizlik derinleştirilmektedir. 

    3)- İYİ HALDE KEYFİYETE YOL AÇILIYOR

    Koşullu salıverme, denetimli serbestlik gibi uygulamaları için iyi hal değerlendirmesi tamamen cezaevi yönetimine bırakılıyor ve bu değerlendirmelerin 6 ayda bir yapılması, uygulama esaslarının yönetmeliğe bırakılması şeklindeki düzenleme; cezaevlerinde siyasi baskı ve keyfiliğe yol veriyor.

    4)- GAZETE VE KİTAP KISITLAMASI

    Mahpusların haberleşme haklarını, kütüphane, gazete, dergi, kitap vb. yayın haklarından faydalanmasını mevcut durumdan daha da çok kısıtlayacak bir düzenleme önerilmektedir. Mevcut yasadaki "cezaevinin güvenliğini tehlikeye atmak" kriteri yerine "düzeni ve disiplini bozma, hükümlüleri iyileştirme amacına uygun olmama" gibi soyut, sübjektif ve keyfi değerlendirmelere açık hükümler getiriliyor. 

    5-) SİYASİ SEMBOLLERDE SUÇ GENİŞLİYOR

    Siyasi nedenlerle hapsedilmiş çocuklara yönelik infaz eşitsizliği devam ettiği gibi, cezaevinde siyasi nitelikli afiş, sembol, bez, pankart, vs asma gibi fiillere, sadece "bulundurma" fiili de eklenerek, açığa vurulmamış düşünceyi cezalandıran ve siyasi nedenli baskıyı artıran bir düzenleme yapılıyor. 

    6-) PARASI OLMAYANA DA CEZADA EŞİTLİK YOK

    Gece, hafta sonu infaz, kadın-çocuk-yaşlılar için konutta infaz gibi özel infaz usulleriyle ilgili hükümlerin terör, şartla tahliyesi geri alınanlar ve adli para cezasının hapis cezasına çevrilen mahkumlar yönünden uygulanmayacağına yönelik düzenleme, siyasi muhalifler ve yoksullar açısından açık bir ayrımcılık içermektedir.

    7-) SÜRGÜN GELİYOR

    İnfaz hakimine 2 yıllık denetim yükümlülükleri belirleme yetkisi veriliyor. Belirlenen yerlere gitmeme, belirli etkinlikleri yapmama, belirlenen bölgede denetim altında bulundurma gibi yükümlülükler belirlemeye imkan verilmesi, özellikle siyasi mahpuslar üzerinde 12 Eylül'ün ikamet mecburiyeti ve sürgün uygulamalarına yeniden hayat veriyor.

    8-) SUÇ İDDİASI BİLE DENETİMLİ SERBESTLİĞİ YAKABİLİR

    İnfaz Kanunu 105/A maddesine eklenen yeni fıkra, masumiyet karinesine aykırıdır. Yasa teklifine göre "denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başladıktan sonra" suç işlediği iddiasıyla hakkında kamu davası açılan hükümlünün denetimli serbestlik kararı kaldırılarak tekrar infaz kurumuna alınması, hakkında beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi ve düşmesi kararları verilmesi halinde, hükümlünün cezasının tekrar denetimli serbestlik uygulanarak devam edilmesine infaz hakimi tarafından karar verilecek. 

    9-) 2014'DEN ÖNCEKİ CİNSEL SUÇLARA ÖZEL AF

    30 Mart 2020'den önce işlenen suçlar açısından 0-6 yaş çocuklu kadınlar ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılmaktadır. 65 yaşını geçirmiş hasta ve engellilerin ise azami süre sınırına bakmadan denetimli serbestlikle salıverilmesi teklif edilmektedir. 

    2014 öncesi işlenen kadına cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları ile uyuşturucu suçları yönünden 2/3 infaz uygulanması sağlanıyor. Bu cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti suçu faillerine yönelik özel af niteliğindedir. Kısmi af niteliğindeki düzenlemelerin, toplumun konsensüsü ve Meclis çoğunluğunun 3/5 oyu ile gerçekleşmesi gerekirken bu torba teklif ile, Anayasanın 87.maddesi hükmü dolanılarak basit çoğunlukla kabulü amaçlanmaktadır.

    10-) İZİNLİ SAYILANLARDA KADINA ŞİDDET RİSKİ  

    Sadece açık cezaevinde bulunanlar, açık cezaevine ayrılma hakkı kazanmış olanlar, adli para cezasının infazının dönüştürülmesi nedeniyle cezaevinde olanlar ve denetimli serbestlikte bulunanlar 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak. Cinsel saldırı suçları ve kadına yönelik şiddet suçlarında hiçbir özel önlem almaksızın bu maddenin uygulanması, Covid-19 koşullarında zaten artan kadına karşı şiddet, kadın cinayetleri bakımından çok ağır sonuçlar doğurabilir. Siyasi tutuklular koşulsuz serbest bırakılmalı, diğer tutuklular için gerektiği takdirde adli kontrol mekanizmaları uygulanmalıdır. (Ankara/EVRENSEL)

    DİB'den Bilim Kurulu'na mektup: Cezaevleri için ne önerdiniz?

    DİB'den Bilim Kurulu'na mektup: Cezaevleri için ne önerdiniz?

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Prof. Dr. Akdeniz yeni torba yasadaki maddelere ilişkin konuştu: İki ucu çıkmaz sokak
    SONRAKİ HABER

    10 Ekim Ankara Katliamı'nda hayatını kaybedenler sosyal medyadan anılacak
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Münferit bir hediye, sistematik kaza

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Farklı bir gelecek için dönemin gösterdikleri

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Torba yasadan Internet’e sansür torbası çıktı

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    ‘Makine insan’a bir adım kala!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Pandemi ve sonrasında manzara

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Efsanenin doğuşu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    5 soruda, yeni koronavirüse dair bildiklerimiz
    5 soruda, yeni koronavirüse dair bildiklerimiz

    Doç. Dr. Günseli Bayram, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 (nCoV-2019) virüsünün yapısını, virüsün nasıl bulaştığını, nasıl tesbit edildiğini ve virüsten korunma yollarını yazdı.

    TEKFEN’de 20 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, evdeki işçi işten atıldı
    TEKFEN’de 20 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, evdeki işçi işten atıldı

    TEKFEN’de işçilere aynı kumlama maskesi kullandırıldı. Test yapılan 40 işçinin en az 20’sinde koronavirüs tespit edildi. Tedbiren çalıştırılmamış 17 işçi ise işten atıldı.

    TPI Composite işçileri: İlla ölüm mü yaşanması lazım?
    TPI Composite işçileri: İlla ölüm mü yaşanması lazım?

    TPI Composite rüzgar fabrikası işçileri 6 gün izinsiz çalışanlara toplam 15 yevmiye ödenmesi sözünün tutulmadığını belirterek "Bu salgın ortamını bile fırsata çeviriyorlar" dedi.

    TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Önerilerimiz umursanmadı, salgın tüm ülkeye yayıldı
    TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Önerilerimiz umursanmadı, salgın tüm ülkeye yayıldı

    TTB Başkanı Sinan Adıyaman, koronavirüs salgınının başından beri yaptıkları önerilerin dinlenmemesi sonucu salgının tüm ülkeye yayıldığını söyledi.

    Gıda işçisi yazdı: Bizim değerimizi şimdi mi anladınız?
    Gıda işçisi yazdı: Bizim değerimizi şimdi mi anladınız?

    "İngiltere Kraliçesi, ABD Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı, hayatın devam etmesi için bizim çalışmamız gerektiğini söylüyorlar. Bizim yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu söylüyorlar."

    İngiltere'den bir otobüs şoförü: Direksiyon başında tam gaz ölüme yolculuk 
    İngiltere'den bir otobüs şoförü: Direksiyon başında tam gaz ölüme yolculuk 

    "İşyerinin şoförleri, makinenin bir parçası olarak görülüyor. İnsani duygularından uzak tavırlarıyla, sözde şoförlerin çıkarlarını savunan Unite Sendikası da olanlara kör ve sağır tavrını sürdürüyor."

    Ford işçisi: Neyse ki Evrensel var da sesimizi duyurabiliyoruz
    Ford işçisi: Neyse ki Evrensel var da sesimizi duyurabiliyoruz

    Ford işçisi yazdı: "Herhalde biz işçilerin sesini duymak Ford yönetimini rahatsız etti ki 'Her habere inanmayın' diyorlar, o haber olmasaydı bu diretme devam etmeyecek miydi?"

    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı
    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

    İzmir Çiğli Atatürk OSB bulunan ve DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu Akar Tekstil'de sendika 35 işçide Kovid-19 pozitif çıktığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti

    Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi.

    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu
    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu

    Bırakın yazının daha ortaya çıkmamış olmasını, hangi dili konuşan insanların buraya geçtiğinin bilinememesini, daha o dönemlerle ilgili olarak ırksal, etnik bir ayrım bile yapılmış değildir.

    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

    Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için kiraladığı yurdu geri çeviren DEÜ yönetimi çalışanlarına konaklama ihtiyacı güncelleme formu gönderiyor.

    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı
    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

    İzmir’deki gıda fabrikalarında salgının durumuna ilişkin bilgi veren Gıda-İş MYK Üyesi Mazhar Uzbek, “Üretimi artırma politikasından vazgeçilerek insanı yaşatma politikası uygulanmalıdır” dedi.