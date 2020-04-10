DİB'den Bilim Kurulu'na mektup: Cezaevleri için ne önerdiniz?

Demokrasi için Birlik, Bilim Kurulu üyelerine bir mektup gönderdi. 270 bin insanın cezaevinde yaşaması Bilim Kurulu tarafından göz ardı edilemeyeceği belirtilen mektupta, kurul bu konuda bir açıklama yapmaya davet edildi. Bilim Kurulunun aldığı kararların tavsiye niteliğinde olduğunun Sağlık Bakanının açıklamalarından anlaşıldığı belirtilen mektupta, oysa böyle bir salgın döneminde bilimsel bir kurulun almış olduğu kararların siyasi iktidar tarafından bağlayıcı nitelikte kabul edilmesi ülkemizin salgından kurtulması açısından önemli olduğu vurgulandı.

"BİLİMSEL BİR KURUL CEZAEVLERİNİ GÖZ ARDI EDEMEZ"

Şehirlerin, kentlerin, kasabaların, köylerin, mahallelerin karantinaya alındığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekilen mektupta, bu konudaki önlemlerin Bilim Kurulu kararları sonucu alındığı ifade edildi. Ancak cezaevlerinde binlerce tutuklu ve hükümlünün insani olmayan koşullarda toplu olarak zorunlu yaşadığı belirtilen açıklamada, cezaevlerinde yaşayan 270 bin insanı bilimsel bir kurulun göz ardı edemeyeceği vurgulandı. Hiçbir etki ve telkin altında kalmadan insanların yaşam güvenliği için bilimsel bir karar almanın zorunluluğunun ortada olduğu vurgulanan mektupta, Bilim Kurulu'nun şu sorulara yanıt vermesi talep edildi: “Korana virüsünün hükümlü ve tutuklulara bulaşmaması için hangi önlem ve önerileri tavsiye haline getirip siyasi iktidara önerdiniz? Cezaevi koşullarında koranavirüsten korunmak mümkün mü, mümkünse nasıl? Hangi kararları aldınız? Tutuklu yakınları, cezaevinde çalışan personel ve güvenlik birimleri dahil milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu durumla ilgili Kurulunuzun önerdiği tedbirler nelerdir?” (Ankara/EVRENSEL)

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