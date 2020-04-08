Ayrımcı infaz düzenlemesine karşı Mecliste yürüyüşlü protesto

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri, Genel Kurulda görüşmeleri devam eden infaz düzenlemesini Mecliste gerçekleştirdikleri yürüyüşüyle protesto etti. Ellerinde, tutuklu siyasetçiler, gazeteciler ve hasta tutukluların resimlerini taşıyan milletvekilleri, “İnfazda eşitlik istiyoruz”, “Ölüme değil yaşama yasa”, “ Eşitlik infaz hakkı engellenemez”, “Kadınlara acil koruma”, “Erkek adalet değil, gerçek adalet” sloganlarını attı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da alkışlayarak ve “İnfazda eşitlik istiyoruz” sloganı atarak, yürüyüşe destek sundu.

"HAYAT CEZAEVİNE SIĞMAZ"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yürüyüşten önce HDP milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında konuştu. İnfaz düzenlemesini içeren kanun teklifi görüşmelerinin, TBMM Genel Kurulu'nda dün başladığını anımsatan Beştaş, infaz düzenlemesinin normal günlerde Meclis gündemine gelmemesine baştan beri itiraz ettiklerini kaydetti.

"Evde kal" çağrılarının toplumun her kesimine yapıldığını belirten Beştaş, "Evde kal derken, cezaevinde kal sloganını asla kabul edemeyiz. Hayat eve sığar derken, hayat cezaevine sığmaz diyoruz. Çünkü cezaevlerinde 50-60 kişi aynı koğuşlarda ve hiçbir önlem olmadan bir arada kalmaya mecbur durumda." ifadelerini kullandı.

Meral Danış Beştaş'ın basın toplantısı | Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Beştaş, kanun teklifinin, birleşmeyi, barışı ve kardeşliği değil, kutuplaştırmayı sağlayacağını söyleyerek, "Şu anda içerideki tutuklu ve hükümlüler iki şekilde rehinler: Bir AKP siyasetinin rehineleri durumundalar, bir de Kovid-19'a karşı rehine durumundalar" dedi.

Kanun teklifinin "özel af yasası" olduğunu savunan Beştaş, "360 oy ile bu yasayı kabul edebilirler. 360 oyun altında kimseye özel af, hiçbir iktidar bu af yasasını getiremez. Bu, özel aftır. Bu özel af ile kendi yandaşlarını, kendilerine muhalif olmayanları cezaevinden çıkarmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Beştaş, ayrıca Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınayarak kim yapmış olursa olsun, yaşam hakkına yönelik, halkın büyük zarar gördüğü fiilleri kabul edilemez bulduklarını söyledi.

GENEL KURULDA GERGİNLİK

Meclisteki gerginlik anlarını gösteren görüntüden ekran alıntısı | Kaynak: DHA

Öte yandan TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili CHP'li Levent Gök başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza infaz yasası düzenlemesini eleştiren HDP milletvekillerine, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan bahsederek, "5 Kürt vatandaşı, Diyarbakır'da bir pusuda hayatlarını kaybetti. Hiç kimse PKK'lı hainlerin affını bu Meclis'ten beklemesin. Terör sevicileri lanetliyorum" dedi.

HDP'li milletvekilleri ise oturdukları yerden, "Sayın Başkan; bize terörist diyor" diyerek, Enginyurt'a tepki gösterdi. Enginyurt ile MHP'liler arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekillerinin de dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

HDP'lilerin üzerine yürümek isteyen Enginyurt'u, diğer milletvekilleri engelledi. MHP'liler ile HDP'liler arasındaki tartışma ve gerginlik uzayınca genel kurula ara verildi. (HABER MERKEZİ)

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