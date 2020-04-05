Haberin Var Mı?: Gazeteciler özgür olsun

Gazetecilerin tutuklu meslektaşlarıyla dayanışmayı büyütmek için oluşturduğu Haberin Var Mı? İnisiyatifi sosyal medya Twitter üzerinden “Salı günü TBMM yeni infaz düzenlemesini görüşecek, pakette gazetecilere tahliye yok. Yetkili yetkisiz herkese sesleniyoruz, hapisteki gazetecilerin virüs tehdidi ile yüzleşmeden serbest bırakılması için harekete geçin. #GazetecilerÖzgürOlsun” dedi.

Haberin Var Mı? ayrıca Türkiye’nin ev hapsinde ve büyükşehirlerin karantinada olduğunu belirterek “Pek çok gazeteci haber merkezlerinde, sokaklarda. 100’den fazlası ise demir parmaklıklar ardında, hapishanelere virüs bulaşmasın diye, virüs girmeden çıkar mıyım diye umutla bekliyor. #GazetecilerÖzgürOlsun” dedi.

"GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK"

İnisiyatif bir video hazırlayarak “Evde kalsak da sessiz kalmıyoruz, gazetecilere özgürlük” dedi. Videoda pek çok gazeteci telekonferans yoluyla “Gazetecilere özgürlük” diyerek “Gazetecileri tutuklamakla gerçeklerin halka ulaşmasına engel olamazsınız” “Gazetecilik suç değildir” “Düşüncelerinden ötürü insanları hala hapiste tutmak büyük bir insanlık suçudur” “Düşünceler, hakikat, düşler sınır tanımaz.” “Virüs nedeniyle cezaevindeki bir gazeteci bile ölse bunun hesabını kim verecek?” “Gazetecilere özgürlük, hekimlere sağlıkçılara saygı, sevgi, koruma” “Haksız tutukluluk virüs kadar tehlikelidir” “Yalanın bekçiliğine son verin” “Düşünceleri nedeniyle cezaevinde tutulan herkese derhal tahliye” “Gazeteciler özgür olsun, haberiniz olsun” “Salgın günlerinde mahpusluk olmaz” mesajları verdi. (HABER MERKEZİ)

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