Diyarbakır Kulp'ta bir aracın geçişi sırasında patlama: 5 vatandaş yaşamını yitirdi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Güleç Mahallesi kırsalında, bir aracın geçişi meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır Valiliği, "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu” açıklamasını yaptı.



MA'nın haberine göre; olay yerine sevk edilen ambulanslarla 5 kişinin cenazesinin Diyarbakır’a getirileceği bildirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda asker ile helikopter ve İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) sevk edildiği belirtildi.

Diyarbakır Valiliği, "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu” açıklamasını yaptı. (DİYARBAKIR)

