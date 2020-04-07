07 Nisan 2020 14:47
Son Güncellenme Tarihi: 07 Nisan 2020 14:57

Ücretsiz izne çıkarılıp işten atılan Gözde Moda işçisi: Devlet bizden yardım bekliyor

Koronavirüs döneminde önce ücretsiz izne çıkarılan sonra da işten çıkarılan Gözde Moda işçisi Bilal Çelebi, yaşadıklarını anlattı. Başvurmadığı yer kalmayan Çelebi, 2 çocuğu ve eşiyle çözüm bekliyor.

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Gözde Moda binası ve işçiye SGK'dan gönderilen SMS

Fotoğraf: Google Streetview

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Görkem KINACI
    İstanbul

    İstanbul Avcılar’da kurulu bulunan Gözde Moda Emprime adlı tekstil firması koronavirüs salgını nedeniyle üretimi durdurdu, çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi. Gözde Moda’da çalışan işçilerden Bilal Çelebi, “Ücretsiz izne gönderilmiştik, iki gün sonra gelen SMS’le işten atıldığımı öğrendim” dedi. Çelebi, işten çıkarılmasının ardından yaşadıklarını Evrensel’e anlattı.

    6 AYDAN AZ ÇALIŞAN İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARILDI

    İşçi Bilal Çelebi, 30-40 dolayında işçinin çalıştığı Gözde Moda’nın salgın döneminde işlerin azalmasını gerekçe göstererek üretimi durdurduğunu, işçilere ücretli izin belgesi imzalatarak eve gönderdiğini belirtti. Kumaş boyama, tekstil ürünlerine emprime baskı gibi işler yapılan firmadan 23 Mart pazartesi günü eve gönderilen bazı işçiler 25 Mart günü SGK’dan gelen mesajla işten çıkarıldıklarını öğrendi.

    “EVDE KAPANMIŞ BEKLİYORUZ, FATURALAR DA BEKLİYOR”

    İşten çıkarılan işçilerden biri Bilal Çelebi… 2 çocuğu ve eşiyle beraber İstanbul Beylikdüzü’de yaşıyor. İşten çıkarılmasının ardından yaşadıklarını Evrensel’e anlatan Bilal Çelebi, “Mesajı görür görmez defalarca fabrikayı aradım, patronlara ulaşmaya çalıştım açan olmadı. Bir iki gün sonra patronun kardeşi aradı ‘Hiç iş yok biz de kapatacağız herhalde, o yüzden böyle yapmak zorunda kaldık’ dedi. Bize işler düzelirse tekrar işe alabileceklerini söylediler. Ama biz bu süreçte ne yapacağız” sözleriyle isyan etti.

    Öte yandan süreci onlardan da dinlemek üzere ulaşmaya çalıştığımız firmada telefona yanıt veren olmadı.

    Gözde Moda işçisi Bilal Çelebi'ye imzalatılan ücretsiz izin formu ve işten çıkarıldığına dair SMS.

    Gözde Moda işçisi Bilal Çelebi'ye imzalatılan ücretsiz izin formu ve işten çıkarıldığına dair SMS.

    Şu anda ne yaptığını, nasıl geçindiğini sorduğumuz Çelebi, “Geçinemiyoruz, evde oturmuş bekliyoruz, faturalar da aynı öyle bekliyor” diye konuştu.

    BAŞVURMADIĞI YER KALMAMIŞ, ÇÖZÜM BEKLİYOR

    İki yıl önce de aynı firmada çalıştığını, bireysel emeklilik paylarının gasbedildiğini fark edince işten ayrıldığını anlatan Çelebi, daha iyi bir iş bulamadığından aynı firmada çalışmaya başlamış. Son iki aydır çalıştığını söyleyen Çelebi, şirketin kendisi gibi 6 aydan az kıdemi gözüken birkaç işçiyi daha “deneme süreci” uygulamasına dayanarak işten çıkardığını belirtti.

    ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE YETMİYOR

    İşten çıkarılmasının ardından İŞKUR Büyükçekmece Hizmet Merkezine gittiğinde kapının kilitli olduğunu fark etmiş. Süreci anlatmaya devam eden Çelebi, “Kapıda bir not vardı, işlemlerinizi e-devlet üzerinden yapacaksınız diye.  E-devlet’e de girdim hiçbir işlem yapamadım. Zaten işsizlik ödeneğinden yararlanmak için 120 gün çalışmış olmak gerekiyor, benim üç ay doluyordu, bir ay daha çalışsam alabilirdim. Şimdi biz ne yapacağız?” diye sordu.

    SGK DA “BİZ BİR ŞEY YAPAMAYIZ” DEMİŞ

    İŞKUR’un ardından şansını SGK’da deneyen Çelebi yine umduğunu bulamadı: “Esenyurt diye geçiyor, SGK’ya gittim; Denetim diye bir birim vardı orayla görüştüm. Görevli sağ olsun, ilgilendi, süreci dinledi ama ‘Ben bir şey yapamam ki’ dedi.”

    “PARA YARDIMI ÖYLE DEĞİL AMA KOLİ GÖNDERİRİZ”

    Bilal Çelebi, “1000 TL yardım yapılacağını okuduk haberlerden, sevindik” dedi. Böylesi bir desteğin salgın döneminde işsiz kaldığı bu günlerde ailesi için çok önemli olduğunu belirten Çelebi bu sefer de bunun peşine düştü. Kaymakamlık bünyesindeki Beylikdüzü İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giden Çelebi, yardımın sadece yoksulluğu belgelenmiş ailelere ve desteğe muhtaç yaşlılara yapıldığını öğrendi. Görevlinin “Okuduğunuz o haberler, para yardımı tam olarak öyle değil. Ama size erzak kolisi gönderebiliriz” dediğini aktaran Çelebi, onun için de başvuru yaptığını, hâlâ beklediklerini belirtti. 

    “BİZ ONLARDAN DESTEK BEKLERKEN ONLAR BİZDEN BEKLİYOR”

    Çıkarıldığı firmadan son olarak 1700 lira ücret alabildiğini aktaran Bilal Çelebi, “Şimdi baktım 1000 lira kalmış, 2 çocuk var erzak mı alsak, borcumuzu mu ödesek, kartları mı ödesek bilmiyorum” dedi. Tüm bunlar yaşanırken telefonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyayla ilgili mesaj geldiğini anlatan Çelebi, “Birlikte Türkiye diyor, 10 TL bağış! Biz onlardan beklerken onlar bizden bekliyor” sözleri ile yaşadıklarına tepki gösterdi.

    Hükümetin koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı “ekonomik istikrar paketini” hatırlattığımız ve “devlet işçiler için ne yapmalıydı” diye sorduğumuz Çelebi şunları söyledi:

    “Salgın nedeniyle önlem almak istiyorlarsa üretimi durduracaklardı. İnsanlar işe gidiyor, sürekli temas halinde, bunu engelleyeceklerdi. Ama işçiyi de koruyacaklardı. Sonuçta primlerimiz, sigortalarımız orada birikiyor. İşten atmayı yasakla. İnsanları eve gönder, maaşları yatsın. Devlet olarak vergiden mi düşersin, sigortadan mı ödersin, patronlarla kendi aralarında çözmeliydiler.”

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