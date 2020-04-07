Türkiye'de koronavirüs: 34 bin 109 vaka, 725 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

ÖZET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son yaptığı açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 725'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır" dedi. İki yeni salgın hastanesi kurulacağını söyledi.

Karantinaya alınan yerleşim birimlerine her gün yenileri ekleniyor.

Sağlık kuruluşlarında maske takma zorunluluğu getirildi.

İnfaz düzenlemesi bugün TBMM Genel Kuruluna geliyor.

 

07 Nisan 2020 10:00
Son Güncellenme: 07 Nisan 2020 20:21
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20:33

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BAKAN SELÇUK'TAN 1000 LİRALIK DESTEK AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er liralık destek verileceğini açıkladı. Yeni desteğin halihazırda sosyal yardım alan ve 1. ve 2. fazdaki 1000 liralık destekten faydalanmamış hanelere verileceğini söyleyen Selçuk, "3. faz sosyal yardımdan daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak" dedi. Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ise ayrıca duyurulacağını belirtti.

19:31

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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAN KAYBI 725'E ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı yaptı. Türkiye'deki son gelişmeler hakkında bilgi veren Koca, bugün 76 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece koronavirüs nedeniyle can kaybı 725'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 34 bin 109 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 76 hasta daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 76 hasta daha koronavirüsten hayatını kaybetti

19:16

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BAKAN BERAT ALBAYRAK: ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANLARA MAAŞ DESTEĞİ BAŞLATACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınının ardından alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, koronavirüs gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatılacağını açıkladı.

Bakan Berak Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara maaş desteği başlatacağız

Bakan Berak Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara maaş desteği başlatacağız

 

18:42

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KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN DÜZCE ÖRMA TEKSTİL’DE İŞÇİLER TEDİRGİN

Düzce’de bulunan Örma Tekstil’de bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İşçiler bu şartlarda çalışmak istemediklerini söyledi.

Koronavirüs tespit edilen Düzce Örma Tekstil’de işçiler tedirgin

Koronavirüs tespit edilen Düzce Örma Tekstil’de işçiler tedirgin

 

18:17

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DİYARBAKIR TABİP ODASI: YAPILAN TEST SAYISI YETERSİZ

Diyarbakır Tabip Odası, koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair kentteki duruma ilişkin ikinci raporunu açıkladı. Raporda, Diyarbakır'daki test sayılarının yetersiz sayıda olduğu ve teknik sorunlardan ötürü testlerin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca raporda, Diyarbakır’da koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının 200, belirtiler nedeniyle izolasyona alınan veya taburcu edilenlerin sayısının ise 300 olduğu kaydedildi.

Diyarbakır Tabip Odası: Diyarbakır'da yapılan test sayısı yetersiz

Diyarbakır Tabip Odası: Diyarbakır'da yapılan test sayısı yetersiz

 

 

17:45

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DR. MEHMET ULUSOY KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy’un Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dr. Mehmet Ulusoy Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Dr. Mehmet Ulusoy Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

16:42

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BAKAN KOCA BİLİM KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 76 hasta daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 76 hasta daha koronavirüsten hayatını kaybetti

 

16:18

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İZMİR'DE BELEDİYE, KİTLE ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİYLE ATILACAK ADIMLARI TARTIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu haftaki koordinasyon toplantısı, koronavirüs salgını göndemiyle, kitle örgütlerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıya katılan demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendika sözcüleri toplantının önemli bir adım olduğunu ve salgına karşı ortak mücadelenin önemini vurguladı.

İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı

İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı

16:02

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"ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MAAŞLARI ÖDENEK OLMASINA RAĞMEN YATIRILMADI"

Ankara'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan bir öğretmen, ödenek olmasına rağmen maaşlarının ödenmediğini yazdı.

Mektupta "Martın 20'sinde maaş alacaktık ama 14 Mart'ta okul kapandığı için maaşlarımız eksik yattı. Oysa kurum ödeneği tam almıştı. Virüsü bahane edip maaşlardan kesinti yaptı kurum sahibi" ifadeleri yer aldı.

Özel eğitim öğretmeni: Ödenek olmasına rağmen maaşımız yatırılmadı

Özel eğitim öğretmeni: Ödenek olmasına rağmen maaşımız yatırılmadı

15:53

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"ŞANTİYELERDE VİRÜSTEN KORUNMA GENELGESİNE UYULMUYOR"

Şantiyelerde inceleme yapan İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi, bakanlık tarafından yayımlanan koronavirüsten korunma genelgesine uyulmadığını açıkladı.

İMO: Şantiyelerde virüsten korunma genelgesine uyulmuyor

İMO: Şantiyelerde virüsten korunma genelgesine uyulmuyor

15:45

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İZELMAN İŞÇİLERİNDEN DAYANIŞMA

İzmir Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı erzak yardımına İZELMAN işçilerinden destek geldi. Kampanyaya toplam 6 bin 500 üye 120 temsilcisi katıldı.

İZELMAN işçilerinden salgına karşı dayanışma

İZELMAN işçilerinden salgına karşı dayanışma

15:38

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ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI, İŞTEN ATILDIĞINI ÖĞRENDİ

İstanbul Avcılar’da kurulu bulunan Gözde Moda Emprime adlı tekstil firması koronavirüs salgını nedeniyle üretimi durdurdu, çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi. Gözde Moda’da çalışan işçilerden Bilal Çelebi, işten atıldığını gelen SMS'le öğrendi. Çözüm ve destek için sırasıyla İŞKUR'a, SGK'ya, Kaymakamlığa başvuran Çelebi eli boş döndü. Evrensel'e yaşadıklarını anlatan Çelebi, 2 çocuğu ve eşi ile çözüm bekliyor. Bu halde kendilerine bağış kampanyası mesajı geldiğini söyleyen Çelebi, “Birlikte Türkiye diyor, 10 TL bağış! Biz onlardan beklerken onlar bizden bekliyor” sözleri ile yaşadıklarına tepki gösteriyor.

Ücretsiz izne çıkarılıp işten atılan Gözde Moda işçisi: Devlet bizden yardım bekliyor

Ücretsiz izne çıkarılıp işten atılan Gözde Moda işçisi: Devlet bizden yardım bekliyor

15:02

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"KÂR HIRSI TOPLUM SAĞLIĞINA MÂL OLACAK"

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, koronavirüs salgınında alınması gereken önlemleri ve taleplerini açıkladı, “Patronların kâr hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mâl olacak" uyarısında bulundu.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Kâr hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Kâr hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak

14:28

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"45 GÜN SONRA AÇILACAK HASTANE NE İŞE YARAYACAK?"

TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye 45 gün sonra açılması planlanan iki salgın hastanesini Evrensel'e değerlendirdi.

Salgınlarda önlemlerin önceden alınması grektiğini hatırlatan ve şubat ayının neden boş geçirildiğini soran Adıyaman, “İstanbul’un 4 bin 600 yoğun bakım yatak kapasitesi var ve şu anda yüzde 80’i dolu. Kalan boş yataklar da bir hafta içinde dolacak. Hastane açılmasın demiyoruz ama bu durumda 45 gün sonra açılan hastane ne işe yarayacak” dedi.

TTB Merkez Konsey Başkanı Adıyaman: 45 gün sonra açılan hastane ne işe yarayacak?

TTB Merkez Konsey Başkanı Adıyaman: 45 gün sonra açılan hastane ne işe yarayacak?

 

14:28

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"KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GEREKSİNİMLERİ SAĞLANSIN"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığından kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleriyle ilgili düzenleme yapılmasını talep etti.

Sağlık alanında çalışanların 2/3’ünden fazlasının kadınların oluşturduğunu belirten TTB, küresel salgının sağlık çalışanı kadınlar açısından oluşturduğu risklere ve kadın emeği üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

TTB: Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılansın

TTB: Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılansın

14:21

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GENEL-İŞ: FABRİKALARDA YETERLİ ÖNLEM ALINMIYOR

Genel-İş Sendikası, örgütlü olduğu işyerlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri raporlaştırdı. Rapora göre işyerlerinde alınan önlemler yetersiz.

Genel-İş Sendikası: Koronavirüse karşı işyerlerinde yeterli önlem alınmıyor

Genel-İş Sendikası: Koronavirüse karşı işyerlerinde yeterli önlem alınmıyor

14:13

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KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN FİL FİLTRE'DE ÜRETİME YENİDEN BAŞLANDI

Bir işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Fil Filtre fabrikasında verilen 2 günlük aranın ardından üretime yeniden başlandı. İşçiler tedirgin.

Koronavirüs çıkan Fil Filtre, 2 günlük aranın ardından yeniden üretime başladı

Koronavirüs çıkan Fil Filtre, 2 günlük aranın ardından yeniden üretime başladı

14:07

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"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA RUTİN TEST YAPILMALI"

İzmir Tabip Odası, Kovid-19 tehlikesiyle burun burna çalışan sağlık emekçilerine rutin test yapılması çağrısında bulundu.

İzmir Tabip Odası: Sağlık çalışanlarına rutin Kovid-19 testi yapılmalıdır

İzmir Tabip Odası: Sağlık çalışanlarına rutin Kovid-19 testi yapılmalıdır

13:50

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TIP ÖĞRENCİLERİ, KORONA GÜNLERİNDE NELER YAŞIYOR?

Tıp öğrencileri koronavirüs salgınında eğitimlerinde yaşadıkları süreci anlattı. Uşak’ta yaşayan ve farklı üniversitelerde tıp okuyan öğrenciler en çok eğitimde ve sağlıktaki belirsizlikten kaygılı.

Tıp öğrencilerinin nitelikli eğitim kaygısı belirsizliklerle büyüyor

Tıp öğrencilerinin nitelikli eğitim kaygısı belirsizliklerle büyüyor

13:41

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HDP: EŞİT İNFAZ YAŞATIR

HDP, Meclis Genel Kurulunda görüşmeleri başlayacak infaz düzenlemesine ilişkin Meclis bahçesinde basın açıklaması düzenledi.

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz’in de destek verdiği açıklamada “Eşit infaz yaşatır”, “Korona mahpus ayırmıyor”, “İnfazda eşitlik, herkes için adalet” talepleri dile getirildi.

HDP’den çağrı: İktidarın infaz yasası karşısında suskun kalmayın

HDP’den çağrı: İktidarın infaz yasası karşısında suskun kalmayın

13:17

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"DEZENFEKTAN KABİNLERİ SAĞLIK İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR"

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu, dezenfektan kabinlerinin kimyasalların kontrolsüz bir şekilde kullanılmasından kaynaklı insan sağlığı için tehdit oluşturduğunu açıkladı. Açıklamada belediye ve firmaların bina girişlerine kurdukları kabinlerin, püskürtme sistemiyle çalışması nedeniyle tüm yüzeylere temas etmeyeceğini ve dezenfekte sağlamayacağını belirtti.

Kimya Mühendisleri Odası: Dezenfektan kabinleri sağlık için tehdit oluşturuyor

Kimya Mühendisleri Odası: Dezenfektan kabinleri sağlık için tehdit oluşturuyor

13:03

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"TÜM ÖĞRENCİLERE YETERLİ VE ÜCRETSİZ İNTERNET SAĞLANSIN"

Uzaktan eğitim sürecinin başladığı Hacettepe Üniversitesinde okuyan öğrenciler, Evrensel'e yazdıkları mektuplarda "Her öğrenciye yeterli, ücretsiz internet sağlanmalı" dediler.

Uzaktan eğitim sürecinde her öğrenciye yeterli, ücretsiz internet sağlanmalı

Uzaktan eğitim sürecinde her öğrenciye yeterli, ücretsiz internet sağlanmalı

12:52

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"BİLİM KURULU VE İL PANDEMİ KURULUNDA HEMŞİRELİK TEMSİLCİSİ DE YER ALSIN"

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kıraner, "Yoğun bakım ünitelerinde tüm bakım girişimleri sadece ve yalnız hemşireler tarafından gerçekleştirilmekte. Bu nedenle bilim kurulunda ve il pandemi kurulunda hemşirelik temsilcisi yer almalı" çağrısında bulundu.

“Bilim kurulunda ve il pandemi kurulunda hemşirelik temsilcisi yer almalı”

“Bilim kurulunda ve il pandemi kurulunda hemşirelik temsilcisi yer almalı”

12:38

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"KAPSAM DIŞI KALAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İKRAMİYE VERİLSİN" ÇAĞRISI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, koronavirüsle mücadele sürecinde çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla sağlık personeline yapılacak ek ödemelerin, memur-işçi-taşeron ayırımı yapmadan tüm çalışanları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Milletvekili Gürer: Kapsam dışı kalan sağlık çalışanlarına ikramiye verilmeli

CHP Milletvekili Gürer: Kapsam dışı kalan sağlık çalışanlarına ikramiye verilmeli

12:29

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BAKAN PAKDEMİRLİ: BARAJLARDA YETERİ KADAR SU VAR

Barajlardaki doluluk oranına ilişkin yazılı açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de barajlarda yeteri kadar su var ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz" dedi.

Pakdemirli, 4 büyük şehrin içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 14 oranında su azalışı olmasına rağmen bunun sıkıntı yaratmayacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İstanbul'a içme ve kullanma suyu temin eden barajlarda bugün itibarıyla 575 milyon metreküp su bulunuyor. Bu miktar hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 7 aylık suyunun bulunduğu anlamına geliyor. Darlık Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı ve savak açılarak kontrollü su bırakılmaya başlandı. Ömerli Barajı'nda ise doluluk yüzde 99 seviyesinde. Bulunduğumuz mevsim itibarıyla halen bahar yağışları ve yüzey akışları devam ediyor."

Ankara'daki barajlarda ise 346 milyon metreküp su bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Bu, hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 10 aylık suyunu karşılayabilecek miktardır. İzmir'de 164 milyon metreküp, Bursa'da ise 29 milyon metreküp su bulunuyor" ifadesini kullandı.

Kovid-19 sagını süresince hijyen ve kişisel temizliğe gerekli önemin verilmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "Hijyen konusunda tasarruf ikinci planda ancak bu durum suyu gereksiz yere israf etmemiz anlamına gelmemeli. Türkiye su zengini bir ülke değil. Suyumuz kısıtlı ve bu bilinçle hem hijyen gereklerini yerine getirmemiz hem de kısıtlı olan bu kaynağı gerektiği gibi israf etmeden ihtiyaçlarımız kadar tüketmeliyiz" dedi.

11:43

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ASAŞ FİLTREDE 3 İŞÇİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Hatay'ın Belen ilçesinde kurulu bulunan ASAŞ Filtre fabrikasında 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 400 işçi ücretli izne gönderildi.

ASAŞ Filtrede 3 işçide virüs tespit edildi, işçiler ücretli izne gönderildi

ASAŞ Filtrede 3 işçide virüs tespit edildi, işçiler ücretli izne gönderildi

11:18

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BAVUL, NİSAN SAYISINI ÜCRETSİZ VE E-DERGİ OLARAK SUNDU

Koronavirüs salgının ardından aylık sokak-edebiyat dergisi Bavul Dergi “#EvdeKal” kapağıyla Nisan 2020 sayısını e-dergi formatında ve ücretsiz olarak okurlarına sundu.

Bavul Dergi, Nisan 2020 sayısıyla e-dergi formatında ve ücretsiz

Bavul Dergi, Nisan 2020 sayısıyla e-dergi formatında ve ücretsiz

11:09

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"CEZAEVLERİNDE AYLARDIR ÖNLEM ALINMIYOR"

Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Gazeteci Aziz Oruç’un eşi Hülya Oruç, aylar geçmesine rağmen cezaevlerinde koronavirüse karşı hiçbir tedbir alınmadığını söyledi.

Tutuklu Gazeteci Aziz Oruç’un eşi Hülya Oruç: Cezaevlerinde aylardır hiçbir önlem yok

Tutuklu Gazeteci Aziz Oruç’un eşi Hülya Oruç: Cezaevlerinde aylardır hiçbir önlem yok

11:07

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SES, HASTANELERDE SALGIN KOMİTELERİ KURUYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sağlık emekçilerini korumak için hastanelerde salgın komiteleri kurmaya başlayacaklarını söyledi.

SES, sağlık emekçilerini korumak için hastanelerde salgın komiteleri kuruyor

SES, sağlık emekçilerini korumak için hastanelerde salgın komiteleri kuruyor

11:05

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"MİLYONLARCA MASKENİN 14 BİN DAĞITIMCIYLA DAĞITILMASI NEREDEYSE İMKANSIZ"

Haber-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gülseren Güngördü, “Milyonlarca maskenin 14 bin dağıtıcı ile dağıtılması neredeyse imkansız. Dağıtılamadığı sürece PTT çalışanlarına mobbing uygulanacak” dedi.

Haber-Sen: Dağıtımlar gerçekleşmediği sürece PTT çalışanlarına mobbing uygulanacak

Haber-Sen: Dağıtımlar gerçekleşmediği sürece PTT çalışanlarına mobbing uygulanacak

11:03

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"TARIM İŞÇİLERİ KORUNMASIZSA GIDA GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE"

CHP yönetimindeki Adana Seyhan Belediyesi Meclisi bünyesinde kurulan Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma ve Tespit Komisyonu içinde yer alan Leyla Karakaş, Kovid-19 salgınıyla birlikte mevsimlik tarım işçilerinin durumunu değerlendirdi. Karakaş, işçilerinin pandemiye karşı korumasız kalmasının gıda güvenliğini de tehlikeye düşüreceğini ifade etti.

Tarım işçileri korumasız, gıda güvenliği tehlikede

Tarım işçileri korumasız, gıda güvenliği tehlikede

11:00

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İNFAZ DÜZENLEMESİNE TEPKİLER SÜRÜYOR: AYRIM DEĞİL ADALET

AKP-MHP’nin Meclise sunduğu infaz indirimi kanun teklifi, tüm eleştirilere rağmen siyasi suçları kapsam dışı bırakarak Adalet Komisyonundan geçti. CHP, HDP, EMEP ve Sol Parti temsilcileri iktidara düşüncesini açıkladıkları için tutuklu olanların da serbest bırakılması, toplum vicdanında kabul edilmeyecek suçların kapsam dışı bırakılması çağrısı yapıyor.

"Ayrımcı" infaz indirimi teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor

"Ayrımcı" infaz indirimi teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor

10:57

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SİNOP'TA 3 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köyleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

10:57

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DİYANET PERSONELİ EK DERS ÜCRETİNİ ALACAK

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı kaldığı dönemde Diyanet personeli, ek ders görevlerini yapmış sayılarak ücretlerini alacak.

Diyanet personeli ek ders ücetlerini almaya devam edecek

Diyanet personeli ek ders ücetlerini almaya devam edecek

10:56

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LİMON İHRACATINA KISITLAMA GETİRLDİ

Koronavirüs salgını günlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla limon ihracatı, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine bağlandı.

Limon ihracatı izne bağlandı

Limon ihracatı izne bağlandı

10:54

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MHP'Lİ FETİ YILDIZ'IN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırıldığını duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıktı.

Hastaneye kaldırılan MHP'li Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

Hastaneye kaldırılan MHP'li Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

10:52

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EATON'DA 4 İŞÇİNİN KORAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI, ÜRETİM DURMADI

Çerkezköy'deki Eaton fabrikasında 4 işçide koronavirüs tespit edildi. Ancak buna rağmen ABD sermayeli şirket üretimi durdurmuyor. İşçiler ücretli izin istiyor.

Eaton fabrikasında 4 işçide koronavirüs tespit edildi, işçiler ücretli izin istiyor

Eaton fabrikasında 4 işçide koronavirüs tespit edildi, işçiler ücretli izin istiyor

10:51

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"DEMİRTAŞ'IN SAĞLIĞINDA BİR AKSİLİK OLURSA VEBALİ AĞIR OLUR"

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kovid-19 salgını nedeniyle risk grubunda olduğunu hatırlatan kardeşi Avukat Aygül Demirtaş Gökalp, tahliye talebini yineledi. Gökalp, "İlerideki günlerde Demirtaş’ın sağlık sorununda bir aksilik olursa bunun vebali ağır olur" dedi.

Avukat Aygül Demirtaş Gökalp: Demirtaş’ın sağlığında aksilik olursa vebali ağır olur

Avukat Aygül Demirtaş Gökalp: Demirtaş’ın sağlığında aksilik olursa vebali ağır olur

10:49

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"GÜVENLİK GEREKÇESİYLE GREVİMİZİ YASAKLAYANLAR GÜVENLİĞİMİZİ UMURSAMIYOR"

Şişecam işçisi, Evrensel'e yazdığı mektubunda, salgına rağmen çalışmak zorunda bırakılan işçileri hatırlatarak "'Milli güvenliği tehdit ettiğimiz' bahanesiyle, defalarca grevlerimizi yasaklayan AKP, bizlerin ve ailelerimizin güvenliğini umursamadığını bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Cam işçileri: Güvenlik gerekçesiyle grevimizi yasaklayanlar güvenliğimizi umursamıyor

Cam işçileri: Güvenlik gerekçesiyle grevimizi yasaklayanlar güvenliğimizi umursamıyor

10:46

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BELEDİYELERİN BAĞIŞ TOPLAMASININ ENGELLENMESİ HUKUKİ Mİ?

Anayasa Hukukçusu CHP Milletvekili Prof. Dr İbrahim Kaboğlu, belediyelerin bağış toplamasının engellenmesini Evrensel'e değerlendirdi. Bağış kampanyalarının kanun kapsamında olduğunu vurgulayan Kaboğlu, “İçişleri Bakanlığının valilere gönderdiği yazı, Anayasa md.127’ye ve kanunsuz emir olarak md.137’ye aykırı olduğundan derhal geri alınmalı veya iptal edilmelidir” dedi.

İbrahim Kaboğlu: Belediyelerin bağış kampanyasının durdurulması iptal edilmeli

İbrahim Kaboğlu: Belediyelerin bağış kampanyasının durdurulması iptal edilmeli

10:43

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UZAKTAN EĞİTİMİN ZORLUKLARI

İzmir'de yaşayan bir öğretmen, Evrensel'e yazdığı mektupla uzaktan eğitimde karşılaşılan zorlukları aktardı: "30 kişilik sınıflardan 4 ya da 5 kişi bu uzaktan eğitimlere katılabiliyor. Nerede kaldı eğitimde fırsat eşitliği?"

"30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"

"30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"

10:41

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"EVDE NEFES ALACAK ZAMAN YOK"

Koronavirüs salgını nedeniyle ev işleri ikiye katlandı. Evin yükü sırtlarında olan kadınlar, mesailerinin bitmediğini dile getirerek “Evde nefes alacak zaman kalmadı” diyor.

"Koronavirüs salgınında evdeki işler ikiye katlandı, evde nefes alacak zaman kalmadı"

"Koronavirüs salgınında evdeki işler ikiye katlandı, evde nefes alacak zaman kalmadı"

10:39

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BANKA ÇALIŞANI ÇALIŞMA KOŞULLARINI ANLATTI

Van'da özel bir bankada çalışan yurttaş Evrensel'e yazdığı mektupla çalışma koşullarını aktardı: "Bir de ateş ölçer var ama ateşimizi 25°C olarak ölçüyor, oysa bu vücut sıcaklığındaki bir insan artık yaşamıyordur."

Banka personelinin çalışma şartları

Banka personelinin çalışma şartları

10:36

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MÜLTECİLERİN KORONA GÜNLERİ

Denizli’de yaşayan İranlı mülteci işçilerle korona günlerini konuştuk. Sigortaları olmadığı için hiçbir haktan yararlanamadıklarını dile getiren mülteciler, kirasını ödeyemeyenlerin evlerinden atıldığını söyledi.

İranlı mülteciler: Geçinemiyorken nasıl evde kalalım?

İranlı mülteciler: Geçinemiyorken nasıl evde kalalım?

DÜN NE OLMUŞTU?

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 649’a yükseldi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz vardır" dedi. İstanbul'a iki yeni pandemi hastanesi kurulacağını da belirten Erdoğan, "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını da bin odalı hastane yapıyoruz" dedi. Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlara tıbbi (cerrahi) maske takma zorunluluğu getirildi.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

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DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Gündem Özel'de koronavirüs sürecinde işçi ve emekçiler cephesinde yaşananları, açıklanan ekonomik paketi ve önlemleri değerlendirdi.

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Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80 bini aştı

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 80 bini geçti.

GÜNCELLENDİ
Bakan Berak Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara maaş desteği başlatacağız
Bakan Berak Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara maaş desteği başlatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan yurttaşlar için maaş desteği başlatılacağını söyledi.

GÜNCELLENDİ
Türkiye'de koronavirüs: 34 bin 109 vaka, 725 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 34 bin 109 vaka, 725 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

GÜNCELLENDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 76 hasta daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 76 hasta daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında Toplum Bilimleri Kurulu oluşturulacağını belirtti, eczane ya da marketlerde para karşılığı maske satışının yasak olduğunu söyledi.

İzmir Barosu Başkanı Yücel: İnfaz yasasında eşitlik sağlansın, gökyüzü herkesindir
İzmir Barosu Başkanı Yücel: İnfaz yasasında eşitlik sağlansın, gökyüzü herkesindir

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, infaz yasasında eşitliğin sağlanması gerektiğini vurguladı, infaz yasasını oylayacak milletvekillerine çağrıda bulundu.

İBB Bilim Kurulu sekiz maddelik koronavirüs önerisi açıkladı
İBB Bilim Kurulu sekiz maddelik koronavirüs önerisi açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine oluşturulan İBB Bilim Kurulu, önerilerini açıkladı.

GÜNCELLENDİ
Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 2'si ağır, 3 yaralı
Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 2'si ağır, 3 yaralı

Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz nedeniyle meydana geldiği açıklanan patlamada, 2'sin ağır 3 kişi yaralandı.

Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı

İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"

GÜNCELLENDİ
Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz

Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
Narkoz Grubu çatıda konser veriyor

Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi

Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”

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İhsan ÇARALAN

Ayaküstü kararlarla koronavirüse karşı mücadele edilemez

 Yusuf KARATAŞ
Yusuf KARATAŞ

Tekalifi Milliye’den koronaya karşı ‘milli’ mücadeleye!

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Devrim AVCI

İşten kaçınma hakkı ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olması durumunda derhal kullanılabilir

 Ragıp ZARAKOLU
Ragıp ZARAKOLU

“Onlar bizi sevmez” Ya da Dunkerk sendromu

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Açlığın meşin yuvarlak ile imtihanı
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