Türkiye'de koronavirüs: 34 bin 109 vaka, 725 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)

BAKAN PAKDEMİRLİ: BARAJLARDA YETERİ KADAR SU VAR

Barajlardaki doluluk oranına ilişkin yazılı açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de barajlarda yeteri kadar su var ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz" dedi.

Pakdemirli, 4 büyük şehrin içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 14 oranında su azalışı olmasına rağmen bunun sıkıntı yaratmayacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İstanbul'a içme ve kullanma suyu temin eden barajlarda bugün itibarıyla 575 milyon metreküp su bulunuyor. Bu miktar hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 7 aylık suyunun bulunduğu anlamına geliyor. Darlık Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı ve savak açılarak kontrollü su bırakılmaya başlandı. Ömerli Barajı'nda ise doluluk yüzde 99 seviyesinde. Bulunduğumuz mevsim itibarıyla halen bahar yağışları ve yüzey akışları devam ediyor."

Ankara'daki barajlarda ise 346 milyon metreküp su bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Bu, hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 10 aylık suyunu karşılayabilecek miktardır. İzmir'de 164 milyon metreküp, Bursa'da ise 29 milyon metreküp su bulunuyor" ifadesini kullandı.

Kovid-19 sagını süresince hijyen ve kişisel temizliğe gerekli önemin verilmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "Hijyen konusunda tasarruf ikinci planda ancak bu durum suyu gereksiz yere israf etmemiz anlamına gelmemeli. Türkiye su zengini bir ülke değil. Suyumuz kısıtlı ve bu bilinçle hem hijyen gereklerini yerine getirmemiz hem de kısıtlı olan bu kaynağı gerektiği gibi israf etmeden ihtiyaçlarımız kadar tüketmeliyiz" dedi.