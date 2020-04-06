06 Nisan 2020 10:39

"Cengiz Holdingin affedilen borcu, kampanyada toplanan paranın iki katı"

CHP Milletvekili Özgür Karabat, Cengiz Holdingin Erdoğan'ın açıkladığı kampanyaya 34 milyonluk bağışı ile silinen vergi borcunu karşılaştırdı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat | Fotoğraf: CHP Basın Birimi

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    CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Cengiz Holding’in yaptığı 34 milyon liralık bağışı ve silinen vergi borçlarını karşılaştırdı. Karabat, “Kur değerleri de hesaba katıldığında Cengiz’in affedilen borcu, bugün tüm kampanyadan toplanan paradan katbekat fazla” dedi.

    AKP hükümeti döneminde devletten aldığı ihalelerle dikkatleri çeken Cengiz Holding şimdi de yaptığı bağış ile gündemde. Daha önce 425 milyon liralık vergi borcu silindiği belirtilen şirket, koronavirüsle mücadele için başlatılan "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına 34 milyon bağışta bulundu. 2006-2009 arasında 1,6 lira olan dolar kurundan 303,1 milyon dolarlık borcu bulunan Cengiz Holding’in bu borcu bugün 2 milyar 41 milyon liraya denk geliyor. "Biz Bize Yeteriz" kampanyasından toplanılan para ise bu borcun ancak yarısı.

    "ŞİRKETLERE KIYAKLAR OLMASA BU KAMPANYAYA İHTİYAÇ OLMAYACAKTI"

    Karabat, yurttaşın elektrik faturasını bile affetmeyi beceremeyen AKP iktidarının, yandaş şirketlere yaptığı kıyaklar olmasaydı bugün kampanyalara ihtiyaç olmayacağını söyledi. Karabat, “Cengiz Holding, 2016’dan bu yana 100 milyon liranın üzerinde 15 ihaleyi aldı. Bu alanda Cengiz Holding’i geçen tek firma 17 ihaleyle Kalyon İnşaat. Aynı süre içinde bedeli 100 milyon liranın üzerindeki ihale bedelleri toplamı 19 milyar 369 milyon lira. Bu süre içinde kamudan aldıkları 15 ihalenin 9’unu 21/B pazarlık usulü ile aldılar. Sadece 21/B usulü ile ve yine sadece 2019’da aldıkları iki ihalenin toplam sözleşme bedeli 1 milyar 229 milyon lira. Bu ihaleler; 1-Rize Artvin Havalimanı Üstyapı Tesisleri ve Müteferrik işler İnşaatı: Sözleşme bedeli 632 milyon 497 bin lira. 2-Trabzon-Aşkale yol inşaatı: Sözleşme bedeli 596 milyon 978 bin lira. Ayrıca vatandaşın yaralarını sarmak için başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan miktar 1 milyar TL civarı. Bitlis Ahlat’taki Sarayın maliyeti ise 1 Milyar 944 Milyon TL.” ifadelerini kullandı.

    "TOPLANAN PARA BU BORCUN ANCAK YARISI"

    Cengiz Holding’in AKP hükümetiyle izaha muhtaç ilişkisinin daha da geçmişe dayandığının altını çizen Karabat, “Biliyorsunuz, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Merkezi Uzlaşma Komisyonu, Cengiz İnşaat’ın 2005-2009 yıllarına ait 424,4 milyon TL’lik vergi cezasını affetti. Bu vergi affı daha sonra dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından da 2016’da kabul edildi. 2006-2009 arası ortalama dolar kuru 1,40 Türk Lirasıydı. Bu hesapla Cengiz Holding’in affedilen 424,4 milyon liralık vergi borcu 303,1 milyon dolara karşılık geliyor. Bu tutarın bugünkü kurdan değeri 2 milyar 41 milyon lira. Yani 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasından toplanan para ise bu borcun ancak yarısı. Ayrıca 2009’dan bu yana şirketin hangi vergi borçlarının silindiği ise ticari sır bahanesiyle kamuoyundan gizleniyor” dedi.

    Cengiz ailesinin AKP döneminde servetlerine servet kattığının altını da çizen CHP İstanbul Milletvekili, “Forbes Dergisi’nin en zengin 100 Türk Listesi’ne 2010 yılında Cengiz Holding’ten sadece Ahmet Cengiz 350 milyon dolarlık servetiyle 99’uncu sıradan girdi. Ancak 2020 yılının en zengin 100 Türk listesinde Cengiz Holding’ten 4 kişi bulunuyor. Bu kişiler, Ahmet, Mehmet, Ekrem ve Şeref Cengiz. Her birinin 550’şer milyon dolar olmak üzere toplam 2,2 milyar dolarlık servetleri bulunuyor” şeklinde konuştu.

    35 MİLYON TL'LİK BAĞIŞ CENGİZ HOLDİNG İÇİN NE İFADE EDİYOR?

    • Ahmet, Mehmet, Ekrem ve Şeref Cengiz’in kişisel servetinin binde 2,7’sidir.
    • Sadece 2019’da 21/B usulüyle adrese teslim aldıkları 2 ihalenin bedelinin yüzde 3’üdür.
    • 2016’dan bu yana aldıkları 15 kamu ihalesinin bedelinin binde 1,9’udur.
    • 2006-2009 yıllarında silinen vergi borcunun bugünkü değerinin yüzde 1,8’idir.
    • Vatandaşın yaralarını sarmak için başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan miktar 1 milyar civarı Bitlis Ahlat’taki Sarayın maliyeti ise 1 Milyar 944 Milyon TL.

    (HABER MERKEZİ)

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