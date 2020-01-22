Kristal-İş çalışanı Hakan Port: Seçim hesapları uğruna işten atıldım

Kristal-İş Bursa Yenişehir Şube çalışanı Hakan Port, 5 yıldır çalıştığı işinden hukuksuz olarak atıldığını söyledi. Port, “İş yerimde sendikacı işverenlerimin yani Yenişehir Şube Başkanı Mehmet Dikmen ve Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş’ın seçim hesapları uğruna işimden edildim” dedi.

Daha önce Türk-İş’e bağlı Kristal-İş sendikasının örgütlü olduğu Paşabahçe'de çalışırken işten atılan ve ardından sendika genel merkezi tarafından işe alınarak Yenişehir Şubesinde görevlendirilen Hakan Port, 3 Ocak’ta işten atıldı. Port, Bursa’dan gelerek İstanbul Beykoz'da bulunan Kristal-İş Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

"ŞUBE BAŞKANININ MAKAM ŞOFÖRÜ OLDUM"

Sendika şubesinde 5 yıldır büro görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Port, büro görevlisi olmasına rağmen Şube Başkanı Mehmet Dikmen'in kendisini özel aracında özel şoförü olmaya zorladığını söyledi. Port şöyle konuştu: Şube başkanı çalıştığım süre içinde değişti. Şube başkanının ehliyetine 6 ay el konulduğu için makam şoförlüğü yaptırmaya başladı. Yenişehir-Bursa arası git gel 180 km. Kendisi Bursa’da oturuyordu. Kırmızı ışıkta kaza yaptık ve aracın masrafını benden istedi. Kazada haksız olmadığımı ve bundan sonra şoförlük yapmayacağımı söyledim. Bu kez şubenin camlarını sildirmeye başladı. Yemeğe gittiğimde saat tutuldu, mobbing uygulandı.

"GENEL MERKEZ ÜÇ OYUN HESABINI YAPTI"

Mobbing, şiddet ve iftiraya uğradığını söyleyen Port, yaşananlar karşısında sendika genel merkezinin seçim hesabı yaparak kendisine sahip çıkmadığını söyledi. Konuyu Genel Başkan Bilal Çetintaş’a ilettiğini anlatan Port, “Çetintaş konuyu kapatmaya çalıştı. Şube başkanının şahsıma yaptığı hakaret ve şiddeti görüntüleyerek başkana ilettim, olaya müdahale etmedi. Beni oyaladı, 'Kurum içinde çözeriz’ dedi. Defalarca haklı olduğumu söylemesine rağmen Mehmet Dikmen’den alacağı üç oyun hesabını yaparak beni haksız, hukuksuz şekilde işten attı” dedi. Port, yaşananlar karşısında hukuki işlem başlattığını söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)