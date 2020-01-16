İzmir Çiğli'de açık cezaevinden izinli çıkarak boşandığı eşi Habibe Çevik'i ve kardeşi Fatma Akta'yı öldüren Göksel Sağlam'ın yargılandığı davada katilin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Menemen Açık Cezaevinden izinli çıkan Göksel Sağlam'ın, boşandığı eşi Habibe Çevik'i ve kardeşi Fatma Akta’yı öldürmesine ilişkin görülen davanın ikinci duruşması bugün Karşıyaka Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, katil Göksel Sağlam'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı 27 Şubat tarihine erteledi.

Duruşmada tutuklu sanık Göksel Sağlam ve sanık avukatı, katledilen kadınların ailesi, müşteki avukatlar hazır bulunurken, kadın örgütleri de davayı kalabalık şekilde takip etti.

Duruşma kimlik tespitleriyle başladı. Kimlik tespitinin ardından sanığın ifadesi alındı. Sanık Göksel Sağlam ifadesinde boşanmış olmalarına rağmen Habibe ile görüşmeye devam ettiklerini, hatta tekrar evlenmeyi planladıklarını iddia etti. Habibe’nin kendisiyle barışmak istemesine rağmen sürekli başka erkeklerle görüştüğünü iddia eden Sağlam, bu duruma sinirlediği için Habibe’yle kavga ettiğini söyledi.

Olay günü Habibe ile konuşmak için eve gittiğini ileri süren Sağlam, “Onunla konuşmak istedim ama kabul etmedi beni tersledi. Bu yüzden çok siniliydim, içki içtim. Babamdan kalma ruhsatsız silahı aldım Habibe’nin evine gittim. Tartıştık ve bu esnada silahı ateşledim” dedi.

“BABAM BANA ANNEMİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ”

Sanığın ifadesinden sonra öldürülen Habibe Çevik’in çocuklarının ilk ifadeleri okundu. Çocuklar ifadelerinde babalarının kendilerine annelerini öldüreceğini söyleyerek kendisini parka gönderdiğini anlattı.

Çocukların ifadesinden sonra Habibe ve Fatma’nın annesi Hatice Çevik’in ifadesi alındı. Kızı Habibe’nin Sağlam’dan 3 yıl önce boşandığını ve görüşmediklerini söyledi. Sağlam’ın tehditleri nedeniyle Habibe’nin sığınmaevinde yaşadığını anlatan Çevik, “İzmir’de kaldığı sığınmaevindeyken Sağlam’dan şiddet gördüğü için Denizli’ye gitti. Denizli’den olaydan 3 gün önce geldi. Biz evde otururken, Sağlam geldi. Kapıyı tekmeleyerek içeri girdi. Hiçbir şey söylemeden silahıyla kızımı vurdu. Bana doğrultu silahı ancak ateş etmedi. Beni kapıdan dışarıya attı. Fatma vurulurken içerde değildim. Kızımın ona hakaret ettiği doğru değil. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“SAĞLAM HABİBE’Yİ SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU”

Fatma Akta’nın kızı Figen Akta ise, “Babam bana anneni ve teyzeni öldüreceğim diye mesaj atıyordu. Sanık teyzeme daha önce de şiddet uygulayıp tehdit etmişti. Sanıktan şikayetçiyim” dedi. Habibe ve Fatma’ın erkek kardeşleri de Sağlam ile kardeşlerinin boşandığından beri görüşmediğini, Sağlam’ın sürekli olarak tehdit ettiğini ve bu yüzden sığınma evine geçtiğini aktardı.

Katliamın tanığı Şahide Çevik de, “Silah sesi duyunca eve gittim, içeriye girdiğimde Fatma ve Habibe’nin vurulduğunu gördüm. Olaydan bir gün önce çocukları yurda vermek için dilekçe yazmıştık. O esnada Göksel Sağlam eve geldi ve dilekçeyi görünce ‘Sen görürsün’ diyerek çıkıp gitti. Sağlam Habibe’yi sürekli tehdit ediyordu” ifadesini verdi.

Mahkeme tanıkları dinledikten sonra ara kararını açıkladı. Sanık Sağlam’ın tutukluluğun devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, eksik belgelerin ve ifadelerin tamamlanması için duruşmayı 27 Şubat’a erteledi.

“ÖZGÜR BİR HAYATI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Duruşma öncesi kadınlar adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Çiğli Kadın Platformu, Bornova Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Meclisleri, Kadın Savunma Ağı, Mor Dayanışma ve Emek Partisi üyesi kadınlar Karşıyaka Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. “Habibe ve Fatma için adalet” yazılı pankart açan kadınlar sık sık, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Yaşasın kadın dayanışması” ve “Erkek adalet değil gerçek adalet” sloganları attı.

Kurumlar adına basın açıklamasın okuyan Melek Yurdakul, “Fatma ve Habibe kız kardeşleri katleden Göksel Sağlam’ın cezaevinden Habibe’nin adresini vererek izinli çıkmasını sağlayan cezaevi yönetimi hakkında neden herhangi bir işlem yapılmıyor? Sağlam cinayeti kasten ve planlayarak yapmış olmasına rağmen daha az cezai yükümlülük gerektiren kasten öldürmekten neden iddianame hazırlanmıştır” diyerek yetkililerin bu konuda eksik davrandığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetle ilgili hiçbir suçun “uzlaştırmaya tabii suçlar” kapsamına alınmasını kabul etmediklerini dile getiren Yurdakul, “Mahkeme salonlarında ‘iyi hal’ ve ‘tahrik indirimi’ laflarını duymaya sabrımız kalmadı. Çünkü biz siz ağzınızı her açtığınız da daha çok öldürülüyoruz bir kadın daha eksilmeyene kadar mücadele edeceğiz. Artık yeter bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Biz kadınlar yaşamak istiyoruz. Habibe, Fatma, Şule, Nadirova, Ceren, Emine ve daha binlerce katledilen kadınların isyanı ile haykırıyoruz. Şiddetsiz, eşit, özgür bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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