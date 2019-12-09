2020 Bütçesi Meclis Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin Genel Kurul görüşmeleri başladı. Genel Kurul'daki bütçe mesaisi hafta sonları dahil 12 gün aralıksız devam edecek. Görüşmeler 20 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

Bütçenin tümü üzerine yapılan görüşmelerde CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan ve MHP adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül konuşacak. Parti gruplarının 80 dakikalık konuşma süresi olacak.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un yönettiği Genel Kurul’da, 2020 yılı bütçesini yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sundu.

Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

"ÜLKEMİZ İÇ VE DIŞ İKTİSADİ ŞOKLARLA KARŞI KARŞIYA KALDI"

Son 17 yılda AKP’nin icraatlarına değinen Oktay, Türkiye’nin ekonomi politikalarında başarılı olduğunu iddia etti. Oktay, şunları ifade etti: “Türkiye, son 17 yılda sadece ekonomik değil siyasi anlamada dünyada ağırlığını hissettirdi. Dünyanın bölgesel güç merkezlerinden biri haline geldi. Ancak bilinçli hamlelerle ülkemiz çok sayıda iç ve dış iktisadi şoklarla karşı karşıya kalmıştır. Ağustos ayında başlayan kur saldırıları bunun en açık örneğidir. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin kararlı tutumuyla saldırılara boyun eğmemiş ve bu saldırılar boşa çıkarılmıştır. Enflasyonda halkımızın desteğini de alarak büyük bir düşüş yaşanmıştır. 2019 yılın ilk yarısında büyümenin kaynağı net ihracat ve kamu harcamaları olmuştur. Yargı reformu strateji belgesi ve vergi reformu gibi adımlarla ekonomideki yapısal dönüşüm enflasyonu daha da aşağı çekti. Bu çerçevede 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir. Yeni Ekonomi Programında öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle enflasyonun kalıcı olarak düşük, tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimiz.”

İSTİHDAM İDDİASI

2020 yılı bütçesinde kadınlara destek programlarının hayata geçirileceğini ileri süren Oktay, genç işsizlik sorununu da çözeceklerini iddia ederek, “2020 yılında istihdamı 1 milyon 50 bin arttırmayı hedefliyoruz. Bütçe, dengelenme, disiplin ve değişim yaklaşımına uygun olarak hazırlanmıştır. Sürdürülebilir ekonomiyle adaletli paylaşım tesisi temel amacımızdır. 2020 yılı bütçesi hizmet bütçesi olacaktır. Bütçedeki kaynaklarımız vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin karşılanmasında kullanılacaktır” diye konuştu.

Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"İş gücü piyasasına yönelik yapısal adımlar atılacak. Bu kapsamda iş gücü piyasası deneme ve denkleştirme süresi ve kısmi süreli çalışma konularının taraflar arasında mutabakatla esnekleştirilmesi öngörülüyor."

"2020-2022 döneminde de mali disiplini kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu kapsamda bütçenin gelir performansının yükseltilmesine yönelik sürekli gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılmasını hedefliyoruz."

"Turizmdeki canlanmanın sürmesini beklediğimiz 2020'de seyahat gelirleri hedefimizi 34,3 milyar dolar olarak öngörüyoruz."

"(Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri) Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz."

"Eğitime ayırdığımız bütçe kaynaklarını, 2020 yılında 176,1 milyar liraya çıkarıyoruz."

"Sağlığa 2020 yılı bütçesinde 188,6 milyar lira kaynak ayıracağız."

"Teşvik ve desteklerimizin de etkisiyle, 2023 yılında kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadın işgücüne katılım oranını ise yüzde 38,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz." (HABER MERKEZİ)

Mecliste bütçe görüşmeleri yarın başlıyor

Bütçe mesaisi başlıyor: HDP ve CHP şerh koydu

Prof. Dr. Aziz Konukman: İşçi sınıfının bütçe hakkı yok sayılıyor

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bütçeye dair konuştu: Adil bir bütçe istiyoruz

Bütçe görüşmelerinde ilk gün: Ethem Sancak ve Katarlıların bütçesi

Reklam