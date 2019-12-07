8 Aralık mitingine çağrı: Taleplerimizle alanda olalım

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, “İnsanca yaşamak istiyoruz” şiarıyla yarın Bakırköy Halk Pazarı'nda miting düzenleyecek. Saat 13.00’te başlayacak miting için tüm işçi ve emekçilere “Taleplerimizle alanda olalım” çağrısı yapıldı.

EMEP: TALEPLERİMİZİ YİNELEYECEĞİZ

Ülkedeki ekonomik krizden dolayı bu mitingi düzenleme ihtiyacı duyduklarını söyleyen Emek Partisi (EMEP) önceki dönem İstanbul İl Başkanı Güven Gerçek, mitingle emek, barış ve demokrasi taleplerini yineleyeceklerini belirtti. Miting için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını dile getiren Gerçek, “Bütün halkımızı mitinge davet ediyoruz” dedi.

HALKEVLERİ: SARAY SÖMÜRÜYLE AYAKTA DURUYOR

Ülkede siyasi ve ekonomik krizin iç içe yaşandığına dikkat çeken Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Cihan Uyanık, Türkiye halklarının AKP’yi ayakta tutan neoliberal politikaların bedelini ödediklerini söyledi. Uyanık, “Türkiye ikiye bölünmüş durumda. Bir yanda ülkedeki servetinin çoğunu elinde tutan, vergi afları, teşvikler, yağma, talan, sömürü ile ayakta duran saray ve sermaye; diğer yanda yoksulluk sınırının altında çalışan emekçiler, işsizlikle, faturalarla, borçlarla boğuşan milyonlar. Böyle bir sürecin içerisinde ‘Çaresiz değiliz’ diyenleri, yoksulluğa, hayat pahalılığına ve krize karşı haklarını savunmaları için Bakırköy mitingini örgütledik” diye konuştu.

HDP: KAYYUMA KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ

Savaş politikaları sonucu derinleşen ekonomik krizin faturasının emekçilere çıkarıldığını belirten Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Eşbaşkanı Elif Bulut, halk iradesine yönelik saldırılara karşı ses çıkarmak için alanlarda buluşacaklarını söyledi. Bulut, şöyle konuştu:

“Savaşa ayrılan bütçe inanılmaz boyutlarda. 2020 bütçesinde halkın yerinin olmadığını görüyoruz. İnsanlar geçinemiyorlar ve açlık sınırının altındalar. İnsanları yoksulluğa ve açlığa mahkum eden bir süreçten geçiyoruz. Sermaye kazandıkça halk kaybediyor. Krizin emekçiyi ve işçiyi nasıl vurduğunu yarın Bakırköy’de tüm halklarla birlikte göstermek üzere buluşacağız. Meydanda gasp politikalarına karşı da sesimizi yükselteceğiz. Meydanda savaşa ve kayyuma karşı tutum sergileyeceğiz. Tüm halkımızı yarın Bakırköy Meydanı’nda sesini yükseltmeye çağırıyoruz."

DİSK: TALEPLERİMİZLE ALANDA OLACAĞIZ

Ekonomik krizden en çok kadınların etkilendiğine dikkat çeken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yarın gerçekleştirilecek mitinge en yoğun katılımın kadınlardan beklediklerini ifade etti. Türkiye’de uzun yıllardır yaşanan ekonomik kriz ve krizin yol açtığı yıkıcı sonuçlara karşı halkların talepleriyle alanlarda olacağını belirten Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

“Şu an gündemde asgari ücret belirlemesi ve vergilerin düşürülme konusu var. İnsan onuruna yanaşır asgari ücret talebiyle yarın Bakırköy Meydanı’nda olacağız. Yüksek bir katılım bekliyoruz. Yaklaşık 2 aydır DİSK olarak insanca yaşayacak ücret ve vergide adalet talebiyle bir mücadele yürütüyoruz. 2 aydır tüm bölgelerle sürekli alanlardayız. Aralık ayı işçilerin çalışma ve yaşam koşulları açısından önemli bir mücadele dönemi. Tabi krizle birlikte düşünüldüğünde bu yılki hem bütçe görüşmeleri hem de asgari ücret görüşmeleri daha da farklı bir anlam kazanıyor. Çünkü 1,5 yıldır yaşanan bu kriz çok ciddi biçimde bizleri yoksullaştırdı. O nedenle de 8 Aralık mitingi bu kriz koşullarında ayrıca bir önem kazanıyor. Kriz en fazla kadınları etkiliyor. Asgari ücret mücadelesinde biz kadın temsiliyetinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kadınların ücretleri daha düşük ve asgari ücrete daha yakın. Dolayısıyla bütün kadınları da 8 Aralık’ta emeklerine sahip çıkmaya Bakırköy Meydanı’na çağırıyoruz.”

SES: SORUNLARI GÖRMEZDEN GELEN BİR HÜKÜMETLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Anadolu Şube Başkanı Erdal Güzel, taleplerinin insanca yaşamak olduğunu belirtti. Toplumun güvenlik, ekonomik, sağlık ve sosyal açısından büyük sorunlar yaşadığına dikkat çeken Güzel, “Artık insanca yaşanabilecek bir ortamın sağlanması gerekiyor. Türkiye’deki siyasal iktidarın baskısıyla gerçekleşen ekonomik krizden dolayı halkımız sosyal ve sağlık olarak temel ihtiyaçlarını bile karşılamaz oldu. İktidar sorunlara çözüm üretmek yerine toplumu baskı altında tutarak, kontrol etmek istiyor. Sorunları görmezden gelen bir hükümetle karşı karışayız. Sorunları yaşayanlar olarak bir araya gelmek o nedenle çok önemli. Bu mitingde bir araya gelerek, sorunlarımızı dillendirip çözüm yolları arayacağız. Bir araya gelerek sorunlarımızı çözebileceğimize inanıyoruz. Bütün ezilen halklarımızı mitinge bekliyoruz” dedi.

KALDIRAÇ: ON BİNLER TALEPLERİNİ DİLE GETİRECEK

Siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde mitinge on binlerin katılacağını vurgulayan Kaldıraç Dergisi Temsilcisi Hakan Dilmeç, “İnsanca yaşamak istiyoruz” başlığı altında taleplerini dile getireceklerini belirterek, mitinge katılım çağrısında bulundu. (İstanbul/MA)

İstanbullu emekçiler 8 Aralık’ta “insanca yaşam” talebiyle miting yapacak

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tüm emekçileri 8 Aralık mitingine çağırıyor

KESK'ten 8 Aralık'ta Bakırköy'de yapılacak mitinge katılım çağrısı

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