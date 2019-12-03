İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tüm emekçileri 8 Aralık mitingine çağırıyor

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 8 Aralık Pazar günü Bakırköy Pazar Alanı’nda düzenleyeceği miting öncesi İstanbul Tabip Odası'nda basın toplantısı düzenledi. "Yoksulluk… İşsizlik… Pahallılık… Enflasyon… Zamlar… Vergiler… Savaş… Bütçe… İnsanca yaşamak istiyoruz!" pankartının açıldığı açıklamaya, siyasi parti temsilcileri, sendika ve meslek örgütü temsilcileri katıldı. Gerekli başvuruların yapıldığı belirtilen toplantıda bütün emekçiler, 8 Aralık Pazar günü saat 13.00’te Bakırköy Halk Pazarı'ndaki gerçekleşecek mitinge davet edildi.

"ÇARŞI, PAZAR EL YAKIYOR"

Açıklamayı, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip okudu. 2020 bütçesinin geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini hatırlatan Saip, "Kamu çalışanlarının payına gene yoksulluk ve sefalet düştü. Asgari ücret görüşmeleri dün başladı. TÜİK verilerine göre asgari ücretin altında, asgari ücret düzeyinde veya asgari ücretin yüzde 15 üzerinde ücret alan emekçilerin sayısı toplam 10 milyon. Son iki yılda elektrik fiyatları yüzde 72,4, doğalgaz fiyatları yüzde 60,7 arttı. Çarşı, pazar el yakıyor. Nüfusun yüzde 1’lik kesimi ulusal servetin yüzde 54,4’ünü elinde tutuyor, gelir vergisinin ise yüzde 92’sini emekçiler ödüyor. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 70’i de dolaylı vergilerden geliyor" dedi.

"İNSANLAR EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYOR"

Saip, toplu iş sözleşmesi için taleplerini ifade eden kamu emekçilerine, tazminatını isteyen maden işçilerine, emeklilik hakkını arayan EYT'lilere Ankara yollarının kapalı olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bir gecede çıkartılan KHK'lerle ihraç edilen kamu emekçileri, seçilmişlerin yerine atanan kayyumlar tarafından işlerine son verilen belediye çalışanları ve aileleri açlığa mahkum. Ücretine zam istemek, hak istemek, adalet istemek hainlik olarak görülüyor, en meşru talepler gözaltı ve tutuklamayla karşılık buluyor. Emeğiyle geçinen geniş halk kesimleri için hayat her geçen gün zorlaşıyor, insanlarımız geçim zorluğu nedeniyle evine ekmek götüremiyor, çaresizlikten intihar ediyor."

"ONLAR BİR AVUÇ, BİZ MİLYONLARIZ"

Siyasi iktidarın vatandaşların yaşadığı sorunlara çare üretmek yerine gerçeklerle bağdaşmayan “Yeni Ekonomik Program”lar açıkladığını belirten Saip, "Hiçbir zaman tutmayacak enflasyon, büyüme hedefleri rakamlarına inanmamızı bekliyor. Ancak ne yalanları ne de savaş politikaları halkın gerçek gündemini gizleyemiyor. Sokağın gündemi art arda gelen zamlar, büyüyen vergiler, küçülen maaşlar, işsizlik, yoksulluk, enflasyon, hayat pahalılığı. Onlar bir avuç, biz milyonlarız. Biliyoruz ki bizim gücümüz birliğimizdedir. Tek yapmamız gereken el ele vermek, yan yana gelmek, omuz omuza yürümek."

Saip, son olarak bütün emekçileri 8 Aralık Pazar günü saat 13.00’te Bakırköy Halk Pazarı'nda “İnsanca Yaşamak İstiyoruz!” mitingine beklediklerini vurguladı.

"İŞÇİLER, KAMU EMEKÇİLERİ UZUN SÜREDİR YOKSULLUKLA BOĞUŞUYOR"

Basın toplantısında söz alan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, özellikle kasım ve aralık aylarının emekçiler açısından oldukça ağır geçtiği, bütçenin gündeme geldiği bir süreci kapsadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Hepinizin bildiği gibi bugünlerde meclis plan bütçe komisyonunda kabul edilen 2020 bütçesine ilişkin uzun süreden beri Türkiye'deki emek meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler; AKP'nin tek taraflı olara belirlemiş olduğu bütçeye karşı tutumlarımızı hep birlikte ortak ifade ediyoruz. Bütçe yapım süreci de bizden, emekçilerden, halklardan kaçırılmıştır. Mecliste bulunan siyasi partiler bile bütçenin hazırlanma sürecine dışında tutulmuştur. Uzun süredir işçiler, kamu emekçileri yoksullukla boğuşmaktadır. İşsizliğin ve yoksulluğun arttığı, iş güvencemizin tamamen ortadan kalktığı, kadrolu istihdamın yok edildiği bir süreçle karşı karşıyayız. Tüm toplumsal kesimlerle birlikte uzun süredir emek, demokrasi, barış mücadelesi yürütüyoruz" diye konuştu.

TALEPLER

Saip'in sıraladığı miting talepleri şöyle:

İşten çıkarmalar yasaklansın. Asgari ücret açlık değil, insan onuruna yakışır düzeyde belirlensin ve vergiden muaf tutulsun. İşsizlik fonu işçilere verilsin. Elektrik, su, doğalgazda vergi kaldırılsın. Emeklilikte yaşa takılanların talepleri kabul edilsin. Toplumsal barış sağlansın, bütçe kaynakları savaşa değil sağlığa ve eğitime harcansın.

MİTİNG PROGRAMI

Miting programı ise şöyle:

13.00: Toplanma

Toplanma 13.30: Yürüyüş

Yürüyüş 14.30: Konuşmalar

Konuşmalar Miting Tertip Komitesi adına selamlama

EYT'liler adına konuşma

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri adına konuşma

15.30: Müzik (Grup Vardiya)

Müzik (Grup Vardiya) 17.00: Bitiş

(İstanbul/EVRENSEL)

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