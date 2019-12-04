KESK'ten 8 Aralık'ta Bakırköy'de yapılacak mitinge katılım çağrısı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’in katılımıyla toplu iş sözleşmesinden bütçeye kamu emekçilerinin durumu, talepleri ve mücadele programı hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Toplantıda 8 Aralık’ta Bakırköy’de düzenleyecek mitinge çağrıda bulunuldu.

Makine Mühendisleri Odası Lokali’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, 2020 yılı bütçesinin Mecliste kabul edildiğini hatırlatarak, "Bir önceki yılın bütçesinden farklı değil. Vergilerin büyük oranda askeri harcamalara ayrıldığını görmekteyiz" dedi.

"AÇLIĞA DOĞRU GİDİYORUZ"

Uzun süredir halkın ekonomik krizle boğuştuğunu ifade eden Bozgeyik, Olağanüstü Hal (OHAL) koşullarında toplu sözleşme görüşmeleri yaşandığına dikkat çekti. Bozgeyik, "Bu yıl için öngörülen zam artışlarına baktığımızda yüzde 8 gibi bir rakamla karşı karşıyayız. Günlük yaşamda çarşıda, pazarda karşılaştığımız enflasyon yüzde 30’a dayanmıştır. Son 3 yıldır açlığa doğru gidiyoruz" cümlelerini kullandı.

"YOKSULLUK SINIRI ÜZERİNDEN ÜCRET YAPILANDIRMASI GEREKİYOR"

Asgari ücret görüşmelerini hatırlatan Bozgeyik, "10 milyondan fazla insan asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücretin tespit edilme süreçlerinde sadece Türk-İş’in değil diğer sendikaların da bu sürece dahil edilmesi gerekiyor. Bu yıl yoksulluk sınırı üzerinden bir ücret yapılandırılması gerekiyor" diye belirtti.

Yeni vergi kanunlarının çıkarıldığını hatırlatan Bozgeyik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Servet vergisi için de bir algı operasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Oysa son 17 yıldır yoksul zengin arasında fark 9 kat artmıştır. AKP yeni bir şey icat etti, yeniden değerlendirme oranı. Bunun adı yeni zamlardır. Ocak ayından itibaren tüm tüketim maddelerinde yeniden bir artışla karşı karşıyayız"

Bozgeyik, İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri olarak 8 Aralık’ta mitingde olacaklarını belirtti ve tüm kamuoyuna mitinge katılması için çağrıda bulundu. (İstanbul/EVRENSEL)

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