İtalyan gemisinde bekletilen mültecilerin sorunu çözüldü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz’den kurtardığı mültecilerle Augusta limanında bekletilen İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti’ye ilişkin sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Salvini, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından yaptığı canlı yayında, Gregoretti gemisinde tutulan 115 mültecinin akıbeti ve Akdeniz’de mültecileri kurtarmaya devam eden sivil toplum kuruluşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gemideki mültecilerin diğer Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında paylaştırılması için yaptıkları çağrıya yanıt geldiğini belirten Salvini, “Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg ve İrlanda, Gregoretti gemisindeki göçmenleri alacak” dedi. Salvini, 5 AB üyesine ek olarak Katolik yardım kuruluşlarının da mültecilerden bir kısmını alacağını belirtti.

Libya açıklarında 40 mülteci kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye’ın "Alan Kurdi" isimli gemisine de liman ve kara sularını kapatacağını ifade eden Salvini, “Önümüzdeki saatlerde bir Alman sivil toplum kuruluşuna ait 40 göçmen taşıyan geminin İtalyan sularına girişini yasaklayan kararı imzalayacağım. Hepimiz onun nereye gidebileceğini çok iyi biliyoruz, İtalya değil” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Salvini, Alman mevkidaşı Horst Seehofer’in mülteci dolu gemilerin günlerce denizde bekletilmemesine yönelik talebine de değindi. Salvini, Seehofer’e “Hayır dostum, kimseye bir şey açmıyoruz. Limanlar kapalı kalacak. Biz Avrupa’nın göçmen kampı değiliz” yanıtını verdi.

GREGORETTİ GEMİSİNDEKİ MÜLTECİLER

Gregoretti sahil güvenlik gemisi, Libya'dan geçen hafta Akdeniz'e açılan teknedeki 141 mülteciyi kurtarmıştı. Gemi, taşıdığı mülteciler nedeniyle hiçbir İtalyan limanına alınmamıştı.

İtalyan hükümeti, Avrupa Komisyonu nezdinde resmen girişimde bulunmuş, Avrupa içinde nasıl dağıtılacakları belli olana kadar mültecilerin Gregoretti gemisinde kalacağını açıklamıştı.

Bu sırada gemi acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan 6 kişiyi Lampedusa'ya bıraktıktan sonra 135 göçmenle cumartesiyi pazara bağlayan gece Sicilya'daki Augusta Limanı'na demirlemişti. Hamile bir kadın ve ailesinin pazar günü, 18 yaşından küçük 16 gencin de dün tıbbi müdahaleye gereksinim duymaları sebebiyle gemiden inmelerine izin verilmişti. Geriye kalan 115 mülteci gemide tutulmaya devam ediliyordu.

Bu sırada, Siracusa Savcılığı, dün gemideki mültecilerin sağlık durumlarına ilişkin inceleme başlatmış ve gemi komutanının ifadesine başvurmuştu. (Roma/AA)