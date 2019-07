Süt üreticisi isyanda: Tarım ve hayvancılıktan anlayan bir bakan gelsin

Besiciler ve süt üreticilerinin mağduriyetini sürekli iktidara duyurmak için açıklamalarda ve uyarılarda bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, süt üreticileri ve besicilerle alanda görüştü, dertlerini dinledi. Gürer, “Gidiş iyi değil. Tarımı bitiren AKP iktidarı, uyguladığı yanlış ve ithal odaklı uygulamalarla hayvancılığın da canına okudu” dedi.

Süt üreticilerinin kendisine dert yandığını ve süt krizinin kapıda olduğunu ifade eden Gürer, “Süt üreticisi ‘Artık bıçak kemiğe dayandı. Bakanlık soruna üretici desteği vererek yaklaşmazsa süt üreticiliği düşer ve süt krizi yaşanır. Yem fiyatlarına acil müdahale şart’ dediler” ifadelerini kullandı.

“SÜT ÜRETİCİSİ TEK TEK İNEKLERİNİ SATIYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllarda sağlanan desteklerle süt sığırcılığında gelişme yaşansa da çiğ süt fiyatlarındaki dengesizliğin, ekonomik sorunların ve yem fiyatlarındaki artışın üreticiyi ineğini satma noktasına getirdiğini söyledi. Gürer, “Her ne kadar Ulusal Süt Konseyi süt için 2 TL fiyat belirlese de parametreler nedeni ile sanayici sütü 1.7 TL‘den almaktadır. 3.6 parametre yağ, 3.2 protein olan süte 2 TL verilmekte ama her üreticinin de bu değerleri yakalama şansı olmamaktadır. Yem fiyatı, besici için en önemli maliyet kalemidir. Yem fiyatının bir yıllık artış oranı %60’a ulaştı. Bir hayvan ortalama bir günde 28 TL yem tüketmektedir. Bir hayvan günde ortalama 28 Kg süt vermezse sorun artmaktadır. Süt üreticisi yaşadığı sorunları aşmak için tek tek ineğini satmakta ve bu süreçte hayvan sayısı azalmaktadır” dedi.

“KAYIT DIŞI ÜRETİM, KALİTELİ ÜRETEN SANAYİCİYİ MAĞDUR EDİYOR”

Süt sektöründe yaşanan yeme dayalı fiyat artışının, modern teknoloji ile üretim yapan işletmeleri de doğrudan etkilediğini hatırlatan CHP’li Gürer, “Kayıt ve hijyen ile üretim yapan firmalar dışında kayıt dışı üretimin de olduğu bir gerçek. Bu durumda Ulusal Süt Konseyi fiyatı, kayıt dışı üreteni bağlamıyor. Bu konuda da piyasada sorun var. Ciddi üretim yapan sanayi kuruluşları da sıkıntı yaşıyor. Peynir, süt, yağ üretiminde kayıt dışı üretim yüzünden kaliteli üreten sanayici sıkıntıya itiliyor. Üretici için kaliteli süt üretme ve ürününün değer bulması için kayıt dışı üretimin izlenmesi, önlenmesi gerekir” dedi.

Fotoğraf: CHP

“MERA ALANLARININ ISLAHI ÖNEMLİ”

Ülkemizde kaliteli yem kaynaklarının yeterli olmadığını ve yemlerdeki fiyat artışının üreticiyi ciddi anlamda mağdur ettiğini söyleyen Gürer, “Mera alanlarının ıslahı da bu anlamda önemlidir. 12 ay kapalı ahırda sürekli yem ile beslenen hayvan maliyeti katlamaktadır. Enerji ve diğer giderlerle süt üreticisinin artan sorunları, süt üretiminden üreticiyi soğutmaktadır” dedi.

“SÜT ÜRETİMİNİN YOLU AÇILSIN”

Banka kredisi ile son on yılda artan aile işletmeleri ile süt üretiminde sağlanan gelişmenin doğru yönetilmemesinin son yıllarda krize dönüştüğünü hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bakanlık bunu görüp soruna çözüm üretmelidir. Süt tozu ithalatı hiç bir şekilde yapılmamalıdır. 01.01.2016-31.10.2017 döneminde toplam 270.210 kg süt tozuna 1.135.519 dolar ödenerek ithal edilmiştir. Aynı dönemde 110.299.414 kg hayvan yemi için 171.306.187 Dolar ödenerek ithalat gerçekleştirilmiştir. Bu verilerde görülüyor ki süt tozunu dahi ithal eden bir yaklaşım var. Oysa yerli üreticinin desteklenmesi, süt ve verim kalitesinin artırılması, kaliteli yemin besiciye ucuz ulaştırılması, sektörün sorunlarını çözer” dedi.

“SÜT ÜRETİCİSİ MAĞDUR”

On yıllık yatırım üzerine elde ettikleri genç damızlıkları kaybetmek istemediklerini söyleyen Niğde’deki besiciler, “Bırakabilsek hemen bırakacağız. Satsak satamıyoruz, kessek kesim fiyatları da çok düşük. Mandıraya mahkum olmuş durumdayız. On yıllık bir yatırımımız var. On yılda elde ettiğimiz genç damızlıkları da kaybetmek istemiyoruz. On yıl önce, tanesini 6500 TL’ye almıştık. Emeğimiz var, Yapacak başka işimizde yok. Süt Konseyi fiyatı ile süt satamıyoruz. Fiyat 2 TL olarak belirlendi fakat 1.75 TL’den anca satabiliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığına bu işten anlayan biri gelmelidir. Mağduriyetimiz artıyor” dediler.

Aksaray’daki besicilerde yem fiyatını karşılayamaz halde olduklarını ifade ederek, “Maliyet katlıyor. Gelir düşüyor. Sorunlarımıza çözüm getirilsin” dediler.

İthalat çözüm değil, canlı hayvan üretimi teşvik edilmeli