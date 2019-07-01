İthalat çözüm değil, canlı hayvan üretimi teşvik edilmeli

Canlı hayvan ithalatının 1,6 milyar doları aştığını belirten Dicle Üniversitesi Zooteknik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Muhittin Tutkun, “Çözüm canlı hayvan ve kırmızı et ithalatında değil” diyerek, yerli üretime yönelik teşviklerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Et ve hayvan fiyatlarının artmasını önlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında yapılan canlı hayvan ithalatı, yerel üretimin azalmasına neden oluyor. Hayvancılıkta dışarıya olan bağımlılık her geçen gün artarak devam ediyor. Dicle Üniversitesi Zooteknik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Muhittin Tutkun, Türkiye'deki besicilerin ve süt üreticilerinin zor durumda olduğunu söyledi. Tutkun, 2010 yılından günümüze kadar, iş piyasasındaki dengelerin üreticilerin aleyhine bozulduğunu söyledi.

GENÇLER HAYVANCILIK YAPMIYOR

Tarımsal üretim, besi hayvancılığı ile et ve süt üretiminde çalışanların Diyarbakır’da yaş ortalamasının 58 olduğunu söyleyen Tutkun, “Bu yaş ortalaması, bizim 4 yıl önce yaptığımız bir çalışma. Şu an onu yapan üreticilerin, 60-62 yaşlarında olduğunu göstermektedir. Gençlerin artık bu işi yapmadığını görmekteyiz. 10 yıl öncesine göre kıyasladığımız zaman Diyarbakır’da artık bu işi yapan insanların geri çekildiklerini ya da kırsal alanlarda fazla bir gelir getirmemesinden kaynaklı hayvanlarını sattıklarını görmekteyiz” diye konuştu.Tutkun, özellikle üreticiye verilen desteklerin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Tutkun, üreticinin 3-4 yıl önce ürettiği üründe besicinin payının yüzde 64 iken şimdiyse yüzde 36 olduğunu kaydetti. Aradaki farkın aracılara gittiğini aktaran Tutkun, bu durumu diğer tarımsal ürünlerde de görmenin mümkün olduğunu söyledi.

‘YEREL ÜRETİM TEŞVİK EDİLMELİ’

“Çözüm ithalat değil, yerli üreticinin desteklenmesidir” diyen Tutkun, yeni üreticinin değişik kollardan desteklemesi yoluyla hayvansal üretimin artırılması yoluna gidilmesinin önemine dikkat çekti.

İTHALATA 1,6 MİLYAR DOLAR

Türkiye’de 2018 yılında büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 221 bine ulaştı. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı 17 milyon 43 bin olurken, manda sayısı ise 178 bin 397 oldu. Küçükbaş hayvan sayısı 46 milyon 117 bin olarak kayıtlara geçerken, küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı 35 milyon 195 bin, keçi sayısı da 10 milyon 922 bin oldu. Canlı havyan ve kırmızı et ithalatı 2018 yılında yüzde 130 artışla 1 milyon 457 bin olarak gerçekleşti. 2018 yılında büyükbaş hayvan ithalatına ödenen döviz miktarı, 1,6 milyar dolar oldu. (Diyarbakır/MA)