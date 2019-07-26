Kömürlü Termik Satral’e verilen hülle lisans iptal edildi

Volkan PEKAL

Adana

Ceyhan Tunaş Kömürlü Termik Santraline Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) verdiği hülle lisansı iptal edildi. Av. İsmail Hakkı Atal, Tunaş’ın lisansının iptali için Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu:

“Bölgesel olarak halk sağlığını tehdit eden, küresel ölçekte insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliğinin sebeplerinden olan, doğa ve insanlık düşmanı termik santrallerden birisinden daha ülkemiz ve insanlık alemi kurtulmuştur” dedi.

“EPDK TARIMSAL ALANLARDA KURULAN SANTRAL LİSANSLARINI İPTAL ETSİN”

Termik santralin bölgede yaratacağı kümülatif etkinin insanlığın geleceğini tehdit ettiğini ve bölgenin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu kararıyla tarımsal sit ve büyük ova koruma alanı ilan edildiğini hatırlatan Atal, “EPDK’nın yapması gereken hülle lisans vermek değil, kamu yararı, insan sağlığı ve bakanlar kurulu kararıyla tarımsal sit ilan edilen büyük ovaların korunması için termik santrallerin lisanslarının iptal edilmesidir” dedi.

“AYNI SANTRAL İÇİN BAŞKA ŞİRKETE HÜLLE LİSANS VERİLMİŞTİ”

Aynı termik santral projesi için 2010 yılında Hakan Madencilik A.Ş.’ye verilen üretim lisansının iptali için açtıkları davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan 25.03.2013 tarihinde lehimize içtihat niteliğinde kararlar verdiğini ifade eden Atal, “Bunun üzerine EPDK tarafından verilen kararı boşa düşürmek amacıyla hukukun arkasına dolanılarak Hakan Madencilik A.Ş.'ye verilen üretim lisansı 2015 yılında EPDK kararıyla sonlandırılmış ve bu tesis için TUNAŞ A.Ş'ye davanın konusu olan ‘hülle lisans’ verilmişti” dedi.

YUMURTALIK’TA ARTAN KANSER VAKALARINI HATIRLATTI

Yumurtalık EMBA Kömürlü Termik Santrali’nin Ankara 7. İdare Mahkemesinde görülen lisans iptali dava dosyasında bilirkişi raporu ve sağlık bakanlığından gelen yazı cevaplarında tehlikeye dikkat çekildiğini ifade eden Atal, Sugözü termik santralinin çalıştığı Yumurtalık'ta 2009 yılında 5 kanser vakası tespit edilmişken, 2014 yılında 60 kanser vakası 14 kanser çeşidine yükseldiğini hatırlattı.

“TÜM TERMİK SANTRALLERİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR”

Atal, 2011 yılında Doğu Akdeniz Bölgesinde lisans verilen 8 termik santralin lisans iptali için Danıştay 13. Dairede açtıkları davalardan sonra; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun çeşitli tarihlerde "bölgede planlanan ve çalışan termik santrallerin tamamının kümülatif etkisinin hesaplanması gerektiği" yönündeki kararlarından sonra bölgedeki tüm termik santrallerin kümülatif etkisi nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.