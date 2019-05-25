25 Mayıs 2019 13:01

Kandıra'da ağaç katliamı: Taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecek

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde açılacak taş ocağı için yaklaşık 5 bin ağaç kesilecek.

Kandıra'da ağaç katliamı: Taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecek

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Eski Başkanı Sait Ağdacı, Kandıra ilçesinde açılacak taş ocağı için yaklaşık 5 bin ağaç kesileceğini söyledi. Kesilecek ağaçların numaralandırıldığını belirten Ağdacı, "Yine bir ağaç kıyımı olacak" dedi.

    Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Eski Başkanı Sait Ağdacı, Kandıra ilçesi Babaköy’de yaklaşık 13 hektarlık alanda taş ocağı açılacağını söyledi. Ağaçların numaralandırıldığını ifade eden Ağdacı, "Taş ocağı açılıp taş çıkarılacak bu 13 hektarlık alanda. O bölgede bazı ağaçlar numaralandırıldı ve o ağaçlar da netice itibariyle kesilecek. Yaklaşık 5 bin ağaç kesilecek, yani yine bir ağaç kıyımı olacak orada. Hep diyoruz ki; Türkiye su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor, sularımızı hoyratça kullanıyoruz ve su kaynaklarımızı da yok etme yolunda hızla ilerliyoruz. Yegane su kaynağımız olan ormanlar ve ağaçlarımız. Ormanları da yok ediyoruz, yeraltı kaynaklarımızı da kirletiyoruz malum etkenlerle" diye konuştu.

    Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Eski Başkanı Sait Ağdacı, taş ocağı için binlerce ağaç kesileceğini söyledi.

    Fotoğraf: DHA

    "TAŞ OCAĞI AÇACAK BAŞKA YER Mİ YOK"

    Ağdacı, taş ocağının başka alana açılması gerektiğini ifade ederek, "Bizim sürekli feryat etmemize rağmen, yine ağaç kıyımı devam ediyor. Orada Kuzey Marmara Otoyolu'na taş sağlamak, mıcır sağlamak amacıyla bir taş ocağı açılacak. 13 hektardan bahsediyoruz. Taş ocağı açılacak başka alan yok mu, başka bir saha yok mu? Neden oradaki ağaçlar kesiliyor? O bölgede söylenen miktarda ağaç kesildiği takdirde yine bir ekosistemin yok oluşundan söz edeceğiz" diye konuştu.

    "ÇEVREDEKİ ALANLAR ETKİLENECEK"

    Taş ocağının açılması durumunda çevredeki köylerin etkileneceğini belirten Ağdacı, şöyle konuştu:

    "Burada taş ocağı açıldığı takdirde o bölgenin yakınında bulunan köyler de olumsuz etkilenecek. Türkiye'de ocak işletmeciliği açık patlatma yöntemiyle yapılıyor. Bu patlatma esnasında da 10 kilometre çapındaki alanda 3,3 büyüklüğünde deprem gibi sarsıntılar meydana geliyor. Bu çevrede saydığımız bütün köyler bu sarsıntıyı hissedecek ve deprem oluyormuş gibi yaşayacaklar. Burada patlatmadan dolayı çıkan tozlar havaya nüfuz edecek. Yani burada meyvecilik ve tarım yapılamayacak diğer taş ocaklarının olduğu yerlerdeki gibi. Turizm sezonu da açılıyor, insanlar nefes alabilmek için, toprağa dokunmak için ormanlık alana gidiyor. Zaten ormanlık alanlarımız çok az kaldı, bu alanları da korumamız gerekiyor." (Kocaeli/DHA)

    Taş ocağının yapılacağı bölgede ağaçlar numaralandırıldı.

    Fotoğraf: DHA

    Taş ocağının yapılacağı bölgede ağaçlar numaralandırıldı.

    Fotoğraf: DHA

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    AYÇEP'ten JES'lerin önünü açan torba yasaya tepki
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Kesik parmaklar anlatsın Kale Kayış’ı

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Tecritte ve açlık grevlerinde sona doğru

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    YHK kapısında TÜPRAŞ işçisiyle dayanışma ve mücadele

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Kuralsız sistem olmaz

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Bir arpa boyu yol gitmek

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Huawei ambargosu ve açık kaynak

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Özgürlük
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kandıra'da ağaç katliamı: Taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecek
    Kandıra'da ağaç katliamı: Taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecek

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde açılacak taş ocağı için yaklaşık 5 bin ağaç kesilecek.

    GÜNCELLENDİ
    Mahkemeden Dersim'de belediye tabelasına "Dersim" yazılmasına durdurma
    Mahkemeden Dersim'de belediye tabelasına "Dersim" yazılmasına durdurma

    Dersim'de belediye binası tabelasına "Dersim Belediyesi" yazılmasına dair Belediye Meclisi kararı, mahkeme tarafından durduruldu.

    Ahmet Şık Mecliste saldırıya uğradığı konuşması sebebiyle icralık oldu
    Ahmet Şık Mecliste saldırıya uğradığı konuşması sebebiyle icralık oldu

    HDP Milletvekili Ahmet Şık, geçtiğimiz sene TBMM'de AKP'li vekillerin saldırısına uğradığı konuşma sebebiyle manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

    Güney Asya ve Avrupa'dan sendikacılar pratik dayanışma içinde
    Güney Asya ve Avrupa'dan sendikacılar pratik dayanışma içinde

    Almanya'dan bir grup sendikacı Bangladeş ve Hindistan'da ZARA, H&M, Primark, Tom Tailor, GAP ve Levi's gibi markalara üretim yapan işçilerle görüştü.

    Sendikalardan TÜPRAŞ işçileriyle ortak mücadele çağrısı
    Sendikalardan TÜPRAŞ işçileriyle ortak mücadele çağrısı

    TÜPRAŞ işçilerine destek veren İzmir’deki konfederasyon ve sendika temsilcileri, ortak mücadele çağrısı yaptı.

    Sağlık emekçileri TİS’e hazırlanıyor
    Sağlık emekçileri TİS’e hazırlanıyor

    TİS döneminde olan sağlık emekçilerinin öne çıkan talebi çalışma koşullarının iyileştirilmesi.

    Kayseri Büyük Bürüngüz köylüleri siyanürle altın aramaya karşı çıkıyor
    Kayseri Büyük Bürüngüz köylüleri siyanürle altın aramaya karşı çıkıyor

    Siyanürle altın aramaya karşı çıkan Kayseri Büyük Bürüngüz köylüleri, "Bir avuç altın için su kaynaklarımızı yok ettirmeyeceğiz” dedi.

    Şirketler yaş çayı 'maliyetinin altında' alıyor, üretici perişan
    Şirketler yaş çayı 'maliyetinin altında' alıyor, üretici perişan

    Hükümetin açıkladığı 3.03 TL yaş çay alım fiyatı dahi yetersizken, şirketler 1.90 TL'den yaş çay alımı yapıyor. Üretici, 'Perişanız' diyor.

    IGTV artık yatay videoları da destekliyor
    IGTV artık yatay videoları da destekliyor
    GÜNCELLENDİ
    Süper Ligde 34. hafta: Sonuçlar, takımların hedefleri ve ihtimaller
    Süper Ligde 34. hafta: Sonuçlar, takımların hedefleri ve ihtimaller
    Işık Ergüden'den Yapı Kredi Yayınları okur ve çevirmenlerine mektup
    Işık Ergüden'den Yapı Kredi Yayınları okur ve çevirmenlerine mektup
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Bir kadının keşmekeş yaşamı: Bir Ayfer geçti Beyoğlu’dan
    Bir kadının keşmekeş yaşamı: Bir Ayfer geçti Beyoğlu’dan
    Mansur Yavaş: 3 cip var biri zırhlı, Melih Gökçek’e tahsis edilmiş
    Mansur Yavaş: 3 cip var biri zırhlı, Melih Gökçek’e tahsis edilmiş

    Gazetecilere açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: İstanbul’u halledelim sonra Ankara’yı da halledeceğiz sözleri dolaşıyor

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu: Gerekçeli karar milletin nezdinde sıfır hükmündedir
    Ekrem İmamoğlu: Gerekçeli karar milletin nezdinde sıfır hükmündedir

    TV5'te soruları yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu "İsraf Büyükşehir Belediyesinin damarlarına işlemiş" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD, Ortadoğu’ya bin 500 yeni asker gönderecek
    ABD, Ortadoğu’ya bin 500 yeni asker gönderecek

    ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderileceğini açıkladı. Pentagon askeri sevkiyatın detaylarını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Birileri karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti'ye saldırıyor
    Erdoğan: Birileri karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti'ye saldırıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nin gerekçeli kararında olmamasına rağmen "hırsızlık" ve "oylar çalındı" açıklamaları yapmaya devam etti.

    Ankara İSİG Meclisinin çalışması ortaya koydu: İş cinayeti rejimi!
    Ankara İSİG Meclisinin çalışması ortaya koydu: İş cinayeti rejimi!

    Ankara İSİG Meclisi: İşçiler çok çalıştırılıyor, yetmiyor ek iş yapıyor, işyerinde söz hakkı verilmiyor, önlem alınmıyor.

    Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13 yaralı
    Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13 yaralı

    Fransa'nın Lyon kentinde patlama yaşandı. Patlamada 13 kişi yaralandı.

    Sokak müzisyenlerinden polis ve zabıta engellemesine tepki
    Sokak müzisyenlerinden polis ve zabıta engellemesine tepki

    Mersin’de Özgün Sanat Atölyesi’ne bağlı sokak müzisyenleri kentin farklı noktalarında yaşanan polis ve zabıta engellemelerine tepki gösterdi.

    Aliağa Belediyesinde 7 kamu emekçisine sürgün
    Aliağa Belediyesinde 7 kamu emekçisine sürgün

    Daha önce Genel-İş üyesi işçileri işten atan Aliağa Belediyesi bu kez de Tüm Bel Sen üyesi kamu emekçilerini sürgün etti.

    İzmir'de adalet ve demokrasi nöbetleri devam ediyor
    İzmir'de adalet ve demokrasi nöbetleri devam ediyor

    YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali kararına karşı İzmir’de emek ve demokrasi güçlerinin başlattığı Adalet ve Demokrasi Nöbeti bu hafta da sürdü.

    AKP’nin adayı Yıldırım'ın İBB’nin imza törenine katılmasına tepki
    AKP’nin adayı Yıldırım'ın İBB’nin imza törenine katılmasına tepki

    AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, İBB ve Bem-Bir-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşme törenine katıldı, oy istedi. CHP, tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP’ten Kale Kayış işçilerine ziyaret: Tek silahımız örgütlülüğümüz
    EMEP’ten Kale Kayış işçilerine ziyaret: Tek silahımız örgütlülüğümüz

    Emek Partisi İstanbul İl Örgütü, 80 gündür direnişte olan Kale Kayış işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

    Roboski Katliamı'nda yakınlarını kaybeden Veli Encu tutuklandı
    Roboski Katliamı'nda yakınlarını kaybeden Veli Encu tutuklandı

    Roboski Katliamı'nda kardeşi ve birçok yakını kaybeden Veli Encu'nun de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

    AKP ve MHP: İnşaattan düşen adamı incelemek bizim işimiz mi?
    AKP ve MHP: İnşaattan düşen adamı incelemek bizim işimiz mi?

    TBMM'de İnsan Hakları Komisyonunda önerilen "İş cinayetleri alt komisyonu kurulsun" talebini AKP ve MHP milletvekilleri alaycı tavırlarla reddetti.

    Erdoğan'dan EYT'li işsiz kadına "Kocan ne yapıyor?" sorusu
    Erdoğan'dan EYT'li işsiz kadına "Kocan ne yapıyor?" sorusu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'li iki üniversite mezunu işsiz kadının "İş bulamıyorum" sözlerine "Kocan ne yapıyor?" diye yanıt verdi.

    Elazığ'da Yazıkonak Belediyesinde 21 bin TL’ye tespih alınmış
    Elazığ'da Yazıkonak Belediyesinde 21 bin TL’ye tespih alınmış

    Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediyesini 10 milyon borçlandıran AKP, 50 bin TL’ye kumandalı araba, 21 bin TL'ye tespih almış.

    Asrın Hukuk Bürosu: Görüşme tamamlandığında açıklama yapacağız
    Asrın Hukuk Bürosu: Görüşme tamamlandığında açıklama yapacağız

    Asrın Hukuk Bürosu Öcalan ile yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin açlık grevi eylemcileriyle yapılan görüşme sonrası açıklama yapılacağını duyurdu.