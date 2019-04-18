Mazbata iyimserliği çabuk bitti: Dolar 6 ayın en yükseğinde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alması ve Çin’deki küresel verilerin etkisiyle 5,71 TL’ye kadar inen dolar bu düzeyini koruyamadı. Düne 5,80 sınırında başlayan dolar gün içerisinde 5,85’i geçerek, son 6 ayın en yüksek düzeyine çıktı.

Doların önceki gün düşüş eğilimi göstermesinde şu üç öge etkili olmuştu:

Türkiye piyasalarında yaklaşık iki haftadır satış baskısına neden olan İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ve mazbatanın teslim edilmesi, ABD ile ilişkilerde kötümser beklentilerin nispeten azalması ve Çin’den pozitif verilerin gelmesi.

TL’deki değer kazancının kalıcı olamaması da üç sebebe bağlanıyor. Birincisi Merkez Bankasındaki rezervlerin iyice azaldığına dair endişeler. İkincisi AKP’nin iptal başvurusu nedeniyle seçim sürecine ilişkin belirsizliğin tam olarak netleşmemesi. Üçüncüsü ise ABD ile S-400 geriliminin sürmesi.

MERKEZİN REZERVİ 28 MİLYAR DOLAR DEĞİL

Financial Times gazetesi, Türkiye’nin net rezervlerinin Merkez Bankasının açıkladığının aksine 28.1 milyar dolar olmayabileceğini iddia etti.

Net rezervin swap ya da kısa dönemli borçlanmalar sayesinde 25 Mart’tan bu yana şişirilmiş olabileceğini kaydeden FT, bunların çıkarılmasının ardından net rezervin 16 milyar dolara gerilediğini savundu.

Merkez Bankası da Financial Times’ın yazılı sorularına verdiği yanıtta, ilk kez kamuya açık bir şekilde kur swaplarının kullanılmasının ‘Rezerve meblağını etkileyebileceğini’ kabul etti ancak kullanılan metodun ‘Uluslararası normlarla tam uyum içinde olduğu’ kaydedildi.

Merkez Bankası yöntemin uluslararası normlara uygun olduğunu savunsa da, bazıları aynı fikirde değil. Investec Bankın gelişmekte olan piyasalarda yatırım konusunda uzmanlaşan Simsarı Julian Rimmer, “Bunların geleneksel operasyonlar olduğunu düşünmüyorum ve bir şekilde de şeffaflıktan uzaklar. Bir merkez bankası gerçek konusunda ‘ekonomik’ davranma riskini alamaz” dedi.

BORCUN YANINDA REZERV ÇOK DÜŞÜK!

Merkez Bankası rezervinin erimesi yabancı sermaye açısından risk. Merkez Bankası net rezervinin 15 milyara kadar gerilemesi ödenecek borç karşısında kasanın boş olduğunu gösteriyor.

Bu yıl özel banka, şirketler ile merkezi yönetim içinde bulunduğumuz nisan ayında ve mayısta toplam 16,2 milyar dolarlık yüklü dış borç ödemesi yapacak. Ekime kadar 150 milyar dolarlık dış borç ödemesi yapılacak.

Bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en yüksek oyu alan Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını aldı ve devir teslim töreni ile birlikte görevine başladı. Ancak AKP’nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin başvurusu yatırımcıların endişelerinin tam olarak ortadan kalkmamasına neden oluyor.

S-400 GERİLİMİNDE ABD TAVİZ VERMİYOR

İstanbul seçimlerinin haziranda tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin devamı konusunda “iki kayıp ay daha” anlamına geldiğini düşünen sermaye çevreleri, ABD ile S-400 geriliminin endişe yarattığını vurguluyorlar.

NATO üyesi Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzesi alınması girişiminin ekonomide Rahip Brunson krizi gibi bir krize evrilmesi ihtimalinden söz ediliyor.

ABD’de yayımlanan Wall Street Journal’da S-400 konusunda Berat Albayrak ve diğer Türk yetkililerin temaslarının ABD’yi ikna edemediği öne sürülüyor. (EKONOMİ SERVİSİ)