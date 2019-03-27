CHP adayları İzmir ve Kocaeli’de künyesiz gazetelerle karalanıyor

Metehan UD

İzmir

İzmir’de mevcut yerel yönetimleri karalayan ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer hakkında ağır hakaretlere varan üslupla haberlerin yer aldığı ‘Ege Yerel Gündem Gazetesi’ adlı bir yayının adressiz dağıtımını yapacağı ortaya çıktı. 490 bin adet gazetenin PTT aracılığı ile dağıtıma verildiği belirtildi.

Dün gece Kocaeli de üç ilçede de CHP’ye yönelik ağır ithamlarda bulunan korsan gazeteler dağıtıldı. İzmir’dekilere benzer üslupta karalamalar içeren gazetelerin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ömer Polat’ın çocuklarının sahibi olduğu matbaada basıldığına dair izler ortaya çıktı.

İZMİR’DEKİ KÜNYESİZ GAZETE BAŞTAN SONA TUNÇ SOYER’İ HEDEF ALIYOR

Gazete tamamen Millet İttifakının CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’i hedef alıyor. Gazetede ‘Seferihisar’ın Kaçak Başkanı’, ‘Gezilere Var İşçilere Yok’, ‘Babası 12 Eylül’ün İşkence Savcısı’, ‘Bir Talan Hikayesi’ ve ‘Ordumuzun Yanında Değil, Terörizmle Saf Tuttu’ gibi başlıklar yer alıyor.

CHP’Lİ MURAT BAKAN: PTT SUÇ İŞLİYOR ŞAİBELİ YAYINI HUKUKSUZCA DAĞITIYOR!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir’de PTT’nin yapacağı dağıtım ile ilgili yazışmaları ve yayından bazı haberleri basın ve kamuoyuyla paylaştı.

“Ege Yerel Gündem Gazetesi Dağıtımı” tarafından PTT’ye yazılan 25/03/2019 tarihli ve 1496 sayılı yazıda şunlar yazıldı: “İzmir Posta İşletme Merkezi’nde kabul edilen 490.000 adet adressiz gazetenin ekli Dağıtım Şemasında belirtilen adreslerde ilçe ve mahallelerdeki konutlara 1’er adet, kahvehane ve berber dükkanlarına 2’şer adet olmak üzere ivedi dağıtımın sağlanması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederiz.”

BAŞMÜDÜRLÜKTEN “ÇOK ACELE” TALİMAT

“Ege Yerel Gündem Gazetesi Dağıtımı”nın yazısına istinaden PTT Başmüdürlüğü tarafından “çok acele” olarak gönderilen 26/03/2019 tarihli yazıda şu ifadeler yer aldı: “İZPİM Müdürlüğünce kabul edilen 490.000 adet adressiz gazete gönderisi merkezlerinize sevk edilmiştir. Başmüdürlüğümüz ilgi yazısında belirtilen hususlar ve dağıtım şeması dikkat edilmek üzere gönderilerin dağıtımlarının ivedi sağlanarak, merkezlerinizde söz konusu gönderilerin dağıtımlarının tamamlandığına dair düzenleyeceğiniz tutanakların en geç 28/03/2019 tarihi mesai bitimine kadar Başmüdürlüğümüze gönderilmesini, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederiz.”

EGE YEREL GÜNDEM GAZETESİ KİMİN?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Partimiz, yönettiğimiz belediyelerimiz ve adaylarımız hakkında hakaretlere varan üsluplarla yazılmış haberlerin bulunduğu sözüm ona gazete olan bu yayının dağıtımı için 98 bin TL bütçe ayıran Ege Yerel Gündem Gazetesi kimdir? Sahibi kimdir? Ofisi neredir? Sağlıklı bilgiye ulaşamadık. Yaptığımız araştırmalarda gördük; söz konusu yayının künyesinde adı geçen bir vatandaş kendisinin konuyla hiçbir ilgisinin olmadığını ve yayının künyesinde imtiyaz sahibi olarak yazıldığı için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklamış. ‘Ege Yerel Gündem Gazetesi’ adlı bu yayın Basın İlan Kurumunun Mart 2019 listesinde yer almıyor. Bu yayını hazırlayanlar kimler? PTT’nin yayının dağıtımının 20 kuruşa yapacağı iddia ediliyor, PTT’ye bu 98 bin TL’yi ödeyen kim?” diye konuştu.

CHP İzmir Adayı Tunç Soyer'i karalayan Ege Yerel Gündem Gazetesi dağırım balyaları.

DAĞITIM PTT YÖNETMELİĞİNE AYKIRI

PTT A.Ş. Posta ve Kargo Hizmetleri Usul ve Esasları’nın 37. Maddesini hatırlatan CHP’li Bakan, “Yapılan bu dağıtım şaibeli olduğu gibi aynı zamanda hukuksuzdur. PTT A.Ş. Posta ve Kargo Hizmetleri Usul ve Esasları’nın 37. Maddesinin 6.bendinde; ‘Seçim dönemlerinin başlangıcından bitimine kadar olan sürede, siyasi parti ve adaylarının lehine ve aleyhine olunduğu izleniminin verilmemesini teminen, siyasi propaganda, tanıtım, reklam ve kampanya içerikli adressiz basılmış kağıt türü ile gönderi kabulü yapılmaz. Bu gönderiler sadece seçim döneminde, kontrol edilebilir zarf veya ambalaj içinde basılmış kağıt gönderi türü ile kabul edilebilir’ denilmektedir. PTT hukuksuzluk yapmaktadır, suç işlemektedir. Bu işin parçası olan herkes hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız!” dedi.

HABER-SEN: PTT'NİN TARAFSIZLIK İLKESİNE AYKIRI

Haber-Sen İzmir Şubesi konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Şube binasındaki basın toplantısında Şube Başkanı Necmi Kupa, Mektup Postası Gönderileri Yönetmeliğinin “Basılmış kağıtların tertip şekli” başlıklı 31. maddesine aykırı bir durum bir söz konusu olduğunu belirterek "Yasal düzenlemelere ve Yüksek Seçim Kurulu kararına rağmen, oy verme gününden önceki on gün içinde, bir adayın aleyhine yazılar yer alan, Yönetmeliğin 31. maddesine de aykırı bir şekilde ambalajsız olarak personele dağıtım yaptırılması yasalara aykırıdır. Kamu hizmeti görev PTT gibi köklü bir kurumun tarafsızlık ilkesi çerçevesinde faaliyet yürütmesi gerektiği açık olup bu uygulamanın Kurumun prestijini de sarsacağı açıktır. PTT, Cumhur İttifakı'nın seçim propagandasını yapıyor. Vatandaş da karşısında PTT çalışanını görüyor ve ona tepki gösteriyor" dedi.

KOCAELİ’DEKİ KORSAN GAZETEYİ KİMİN BASTIĞI ORTAYA ÇIKTI

CHP'yi karalayan Hatırla gazetesi.

Öte yandan İzmir’dekine benzer karalamalarla dolu başka bir gazete de dün gece Kocaeli’de üç ilçede dağıtıldı. CHP’ye yönelik ağır ithamlarda bulunan korsan gazetenin hangi matbaada basıldığına dair işaretler ortaya çıktı.

Astakos Haber’in haberine göre, bu gazetenin hangi matbaada basıldığı tesadüfen tespit edildi. Basılan gazetelerin birinde oluşan baskı kayması sonucu basılan gazetenin hangi matbaada basıldığı da ortaya çıktı.

CHP'yi karalayan Hatırla gazetesinin CNR Basım'da basıldığını gösteren ibare.

Matbaanın Kocaeli’de tanınan bir matbaa olan CNR Basım da basıldığı, CNR Basım’ın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ömer Polat’ın çocuklarının olduğu bilgisi haberde yer aldı.

Gazete ile ilgili CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay bugün Kocaeli Adliyesi’ne giderek bir suç duyurusunda bulunmuştu. Kocaeli Valiliğini göreve çağıran Sarıbay “İzmit’te, Darıca’da, Derince’de büyük bir organizasyon ile bir basılı bir eser dağıtıldı. Bu gazetenin basımı, dağıtımı, izni yok; künyesi yok, sahibi yok. Bu bir suç. İçeriğine baktığımız zaman da içinde hakaret, iftiralarda dolu. Bu gazetenin kimin tarafından bastırıldığı belli değil ama biz biliyoruz. Ben buradan davet ediyorum: AK Parti’nin il başkanı avukat, ilçe başkanı avukat. Eğer bunlardan rahatsızlar ise, halkı kine, nefrete teşvik eden bu yayınlara karşı ise bu yayınlara karşı yanımızda yer almaları lazım; onların da suç duyurusunda bulunmaları lazım. Buna hepimizin karşı çıkmazı lazım” demişti.