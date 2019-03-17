17 Mart 2019 15:56

Yeni Zelanda katliamının ardından ırkçılığa karşı omuz omuza

Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etmek için birçok kentte eylemler düzenlendi.

Yeni Zelanda katliamının ardından ırkçılığa karşı omuz omuza

Fotoğraf: Recep Şakar/AA

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    Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde cuma günü 2 camiye düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 50 kişi hayatını kaybetti. Çoğunun Yeni Zelanda’da mülteci olarak yaşayanlar olduğu tespit edildi. Hastanelerde hâlâ 36 yaralı var ve ikisinin durumu kritik. Birçok ülkede ise ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlenirken, Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’da da binlerce kişi bir araya gelerek yaşamını kaybedenleri andı. Öte yandan Avustralya’da ırkçı sözleriyle dikkat çeken bir senatörün kafasına yumurta atan 17 yaşındaki genç, sosyal medyada kahraman oldu.

    IRKÇI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER KİMLER?

    BBC Türkçe’nin haberine göre, hayatını kaybedenlerden bazılarının kimlikleri belli oldu.

    71 yaşındaki Daoud Nadi, Afganistan doğumluydu, ailesi ile birlikte 1980’li yıllarda Yeni Zelanda’ya gitmişti. Nadi’nin saldırı sırasında camide kendisini, korumak istediği kişilerin önüne attığı düşünülüyor.

    14 yaşındaki Sayyad Milne, büyüdüğünde futbolcu olmak istiyordu. 50 yaşındaki Naeem Rashid, Pakistan kökenliydi ve öğretmenlik yapıyordu. El Nur Camii’ndeki saldırı sırasında çekilen videoda, Naeem Rashid saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışırken görülüyordu. Hayatını kaybedenler arasındaki 21 yaşındaki Talha Rashid, Naeem Rashid’in en büyük oğluydu, evlilik hazırlıkları yapıyordu. Khaled Mustafa, Suriye’deki savaştan kaçarak 2018’te ailesiyle Yeni Zelanda’ya gitmiş bir mülteciydi.

    Yeni Zelanda’da ayrımcılık yeni değil

    Yeni Zelanda’da ayrımcılık yeni değil

    BİRÇOK FARKLI ÜLKEDEN GELMİŞLERDİ

    3 yaşındaki Mucad Ibrahim’in ailesi ise saldırıdan bu yana ondan haber alamıyor. Mucad Ibrahim, yaralıların tedavi edildiği hastanelerde de bulunamadı. Ailesi hayatını kaybettiğine inanıyor. Yeni Zelanda polisi saldırılarda en az bir çocuğun hayatını kaybettiğini, yaralanan çocuklar da olduğunu doğruladı. Ancak bu çocukların kimlikleri açıklanmadı.

    57 yaşındaki kalp doktoru Amjad Hamid’den de saldırıdan bu yana haber alınamayanlar arasında.

    Şu ana kadar Endonezya, Pakistan, Hindistan, Ürdün, Bangladeş, Afganistan, Fişi ve Suudi Arabistan cami saldırılarında bazı vatandaşlarının ya hayatını kaybettiklerini ya da kaybolduklarını açıkladı. Cami saldırılarda en az 4 Somali vatandaşının da yaşamlarını yitirdikleri biliniyor.

    IRKÇILIĞA KARŞI AYAĞA KALKTILAR

    Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etmek için birçok kentte eylemler düzenlendi. Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’da da binlerce kişi toplanarak saldırıyı kınadı, ölenleri andı. ABD’nin New York kentinde “Irkçılık ve Faşizme Karşı Birlik” adlı platformun çağrısıyla Foley Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, saldırıları protesto etti.

    Gösteride yapılan konuşmalarda, dünyanın birçok yerinde ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının yükselişte olduğu vurgulanarak, birlik ve dayanışma mesajları verildi. Protesto göstericileri meydanda, “Büyük anne-babalarımız mülteciydi, anne-babalarımız göçmendi, şimdi biz ırkçı mı olacağız? Duvarları yıkın ve sınırları açın” yazılı pankart açıldı.

    Londra'da ‘Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü’ dolayısıyla cumartesi düzenlenen kitlesel yürüyüşte de Yeni Zelanda katliamı lanetlenirken, kurbanların ailelerine destek mesajları verildi.

    MARTIN "TETİKÇİ DEĞİL TERÖRİST" TEPKİSİ

    Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin kişisel Instagram hesabında Yeni Zelanda’da yaşanan cami saldırısına ilişkin olarak paylaşımda bulundu. Uluslararası medyanın saldırgan hakkında ‘tetikçi’ ve ‘aşırılık yanlısı biri’ tanımlamalarını yaptığını belirten Martin, şu ifadeyi kullandı:

    “40’tan fazla Müslümanı öldüren ve 20 kişiyi ağır yaralayan adam. Bütün uluslararası medya ondan ‘tetikçi’ ve ‘aşırılık yanlısı’ olarak bahsediyor ama ona ‘terörist’ demiyor! Neden, çünkü o bir Müslüman değil”

    AKP YENİ ZELANDA’DA

    Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e gitti. Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu’nun bugün saldırının gerçekleştiği bölgelerde incelemeler yapması bekleniyor. Oktay, dün ise Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile bir araya geldi.

    IRKÇI KAFAYA YUMURTA!

    Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen saldırıların ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Avustralyalı Senatör Fraser Anning’in başında bir genç yumurta kırdı. Senatörün bir açıklama yaptığı sırada elindeki kamerayla görüntü alan 17 yaşındaki bir genç, diğer elindeki yumurtayı politikacının başında kırdı. Bu durum karşısında genci tokatlayan Anning ile genç arasına güvenlik görevlileri girdi ve protestocu genç gözaltına alındı. Ancak Görüntüleri tüm dünyaya yayılan olay nedeniyle protestocu genç özellikle sosyal meydana kahraman ilan edildi.

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