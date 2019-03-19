İki Ekşi Sözlük yazarı, cami saldırısını övdüğü iddiasıyla tutuklandı

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıları övdüğü iddia edilen Ekşi Sözlük yazarları A.A. ve E.A. tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, geçtiğimiz hafta cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıyı övdüğü iddiasıyla "no ceiling" rumuzunu kullanan Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattı.

Şahsın E.A. (24) olduğunu belirleyen ekipler, bir eve düzenledikleri operasyonla E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıyı övdüğü öne sürülen bir Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli A.A'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, A.A'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.

EKŞİ SÖZLÜK: KISA SÜREDE SİLİNDİ

Sosyal medyada tepki çeken yorumla ilgili Ekşi Sözlük'ten de açıklama geldi. Saldırının kınandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor; hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu konuyla ilgili hakkımızda paylaşılan yalan ifadeler nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır." (HABER MERKEZİ)

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı: 50 kişi hayatını kaybetti