06 Mart 2019 15:40

Kadınların öncelikli sorunları şiddet, işsizlik ve eğitim

Kadir Has Üniversitesi’nin hazırladığı “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması 2019” çalışmasının sonuçları paylaşıldı.

Kadınların öncelikli sorunları şiddet, işsizlik ve eğitim

Fotoğraf: Evrensel

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    Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması'nın 2019 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre 2019 yılında kadının en büyük sorunu, 'Şiddet'. İkinci sırada ‘işsizlik', üçüncü sırada ise ‘eğitimsizlik’ geliyor. Türkiye’de cinsiyetlere atfedilen özelliklerin ülkedeki aile, çalışma ve siyaset dünyasındaki yansımalarını değerlendiren araştırma birçok çarpıcı veriyi ortaya koyuyor.

    Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen 'Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması'nın 2019 yılı sonuçları, bugün Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil ve Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu’nun sunumlarıyla gerçekleşen bir basın toplantısıyla paylaşıldı. Araştırma ocak-şubat aylarında İstanbul başta olmak üzere toplam 23 ilde, kadın ve erkek 18 yaş üzeri bin 205 kişi ile gerçekleştirildi.

    Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, “Son 5 yıldır kadın konusuna bakışı,tutumları ve değişimleri anlamak için anket yapıyoruz. Türkiye genelinde bin 205 kişi ile görüşmeler yapıldı. Örneklemin yarısı kadın yarısı erkeklerden oluşuyor” diye konuştu.

    ŞİDDET DİYENLERİN ORANI HER YIL ARTIYOR

    Kadınların toplumsal hayata katılırken ne tip sorunlar yaşadıklarını ve katılımlarının artırılması için genel tutumun ne olduğunu sorgulayarak araştırmaya başladıklarını dile getiren Doç. Dr. Çarkoğlu, “Ankete ‘Türkiye'de kadınların en büyük sorunu nedir?’ ile başlıyoruz. Son 5 yıldır cevap 'şiddet' geliyor, ama şiddet diyenlerin oranı her yıl artıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı birincil sorun olarak 'şiddet' dedi. Bundan sonra gelen en önemli sorun kadın işsizliği. İşsizlik son 2 yıldır oran olarak artıyor. Eğitim seviyesi arttıkça kişilerin kadın-erkek eşitliğine inançları da artıyor” dedi.

    KADINLARIN YÜZDE 68'İ YEREL SEÇİMDE KADIN ADAY İSTİYOR

    Kadınlar arasında kadın siyasetçiye destek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çarkoğlu, “Yerel seçimlerde seçim şansınız olsa belediye başkanı adaylarında kadın mı yoksa erkek aday mı tercih edersiniz diye sorduk. Kadınların yüzde 68'i kadın aday tercih ediyor. Aynı soruyu muhtar için sorduğumuzda kadınların yüzde 65’i muhtarı kadın olarak tercih edeceğini söylüyor. Kadınlar arasında, kadın siyasetçiye destek var” ifadelerini kullandı.

    EKONOMİDE KADINLAR DAHA ENDİŞELİ

    Bu sene ilk defa hem ülke hem de ev ekonomisi hakkında sorular sorduklarını aktaran Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, “Kadınlar erkeklere göre çok daha endişeliler. 1 yıl önceye göre daha kötü olduğunu söyleyen kadınların oranı erkeklere göre daha fazla” dedi.

    KADINLAR, KADIN LİDER İSTİYOR

    Katılımcılar, 'Kadın siyasetçiler kadın hakları/sorunları konularına öncelik vermelidir' ifadesini değerlendirirken yüzde 81’i ‘Evet’ cevabını verdi. Geçtiğimiz yıllara göre kadınlar, siyasi liderlikte kadın adayları destekleyeceklerini artan bir oranla belirtirken, erkeklerin kadın siyasi lider adaylarına aynı sıcaklıkta yaklaşmadığı ortaya çıkıyor.

    'Oy vermeyi düşündüğünüz partinin büyükşehir belediye başkan adayı tercihinde söz hakkınız olsa partinizin ‘erkek’ aday göstermesini mi yoksa ‘kadın’ aday göstermesini mi tercih edersiniz?' sorusuna, erkek katılımcıların yüzde 61’i erkek aday cevabını verirken, kadın katılımcıların yüzde 68’i kadın aday istediğini belirtti. Aynı soruya yüzde 3’lük bir kitle ‘hangisi iyiyse’ cevabını verirken, yüzde 1’lik kitle ise ‘fark etmez’ dedi.

    Türkiye genelinde kadınların en büyük sorunu yüzde 60 ile 'şiddet' oldu. Kadınların yıllardır sorunu olan şiddet, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk sırada yer alıyor. 2016 yılında araştırmaya katılanların yüzde 53’ü, 2017 yılında yüzde 55’i, 2018 yılında yüzde 62’si en büyük sorunu şiddet olarak görürken, bu yıl araştırmaya katılanların yüzde 60’ı kadınların toplumda yaşadığı en büyük sorunun şiddet olduğunu belirtiyor.

    KADINLAR EKONOMİ KONUSUNDA ENDİŞELİ

    Bu yıl katılımcılara ilk kez sorulan 'aile ve ülke ekonomisinin değerlendirilmesi' soruları ile genel bir ekonomik endişe durumu olduğu görülüyor. Kadınlar, hem aile hem de ülke ekonomisine karşı erkeklere kıyasla daha endişeli görünüyor. 'Şu an Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna kadın katılımcıların yüzde 47’si çok kötü yanıtını verirken, erkek katılımcıların yüzde 44’ü çok kötü olduğunu belirtiyor.

    Aynı kategoride 'Şu an ailenizin içinde bulunduğu ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna kadın katılımcıların yüzde 44‘ü ‘çok veya biraz kötü’ cevabını verirken, erkek katılımcıların yüzde 36’si kötü olduğunu vurguluyor. Ancak her iki grup da hem ailesel hem de ülkenin genel ekonomik durumunu 1 yıl öncesine göre anlamlı düzeyde 'daha kötü' olarak değerlendiriyor. (İstanbul/DHA)

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