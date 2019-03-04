04 Mart 2019 16:47
Son Güncellenme Tarihi: 04 Mart 2019 18:41

Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri

Bursa, Manisa ve Çorlu'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle karşıladı, 8 Mart günü alanlarda olma çağrısı yaptı.

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Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri

Fotoğraflar ve Kolaj: Evrensel

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    Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar, krize, savaşa, şiddete karşı hakları için çeşitli etkinliklerle bir araya geldi.

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne sayılı günler kala kadınlar, Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarını ve hazırlıklarını sürdürüyor. Krize, şiddete, istismara, taciz ve tecavüze karşı taleplerin öne çıkacağı bu 8 Mart’ta kadınlar mücadeleyi yükselterek kadınları yok sayan politikalara karşı itirazlarını dile getirdi.

    "YOKSULLUK SINIRININ DA ALTINDA YAŞIYORUZ"

    Fotoğraf: Evrensel

    Çorlu’da yüzü aşkın kadın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi Çorlu Ekmek ve Gül Grubunun düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Çorlu’nun farklı mahallelerinden gelen kadınların gündeminde krizin etkileri ve çalışma yaşamında karşı karşıya bırakıldıkları sorunların yanı sıra kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve yerel yönetim seçimleri de kadınların gündemleri arasındaydı.

    "PATLICAN AŞERDİM AMA ALAMADIM"

    Günlük hayatta mücadele etmekte en fazla zorlandıkları şeyin ekonomik krizin etkileri olduğunu söyleyen kadınlar, çocuklarının beslenmesinden kıstıklarını, geçici işlerde çalışmaya başladıklarını anlattı. En fazla ekonomik krizin etkilerinin konuşulduğu buluşmada kadınlar krizin yüküne karşı birlikte olmanın önemini de vurguladı. Söz alan kadınlardan biri “Kriz kimseyi teğet geçmedi, yaşamımızın her yanını etkiliyor. Bu konuda biz kadınlar olarak sesimizi daha fazla yükseltmeliyiz” derken bir başka kadın, geçimin zorlaştığını söyleyerek şöyle konuştu; “Ev geçimi artık çok zor. 1-2 saatlik bile olsa bulduğumuz işlerde çalışmaya başladık. Pazara çıkamıyoruz, çıktığımızda da yarım kilo ya da adetle alabiliyoruz. Bazı pazarcılar adetle vermiyor. Haliyle pazara da gidemez olduk.” Özellikle düzenli bir işte çalışmayan kadınlar pazara gitmenin kendileri için aynı zamanda bir “değişiklik” olduğunu anlattı ama artık o “değişiklik” de büyük oranda son bulmuş, “Bizim tek lüksümüz, haftada bir pazara gitmekti. Şimdi sadece ayda bir belki gidebiliyoruz ya da gidemiyoruz.”

    Hamile bir kadın canının patlıcan istediğini ama kilosu 12 lira olduğu için alamadığını anlattı; “Biz zaten yoksulluk çıtasının altında yaşayan ailelerdik, şimdi daha da kötü durumdayız.”

    Sohbetin diğer bir önemli gündemi de yerel seçimler oldu. Kadınlar bu seçimle sorunların çözülmeyeceğini düşünseler de yine de “bir umut” diye baktıklarını söyledi. Söz alan kadınlardan biri “Bizi yönetenleri doğru seçmeliyiz ki, kadınları ikinci plana iten uygulamalar ortadan kalkabilsin” diye konuştu.

    "DAHA ÇOK KADINA ULAŞMALIYIZ"

    Kriz ve ekonomik sorunlar nedeniyle iş ile ev arasına sıkışan işçi kadınlar, böyle bir vesileyle bir araya gelmenin ve yalnız olmadıklarını görmenin sevindirici olduğunu ifade ederek şöyle konuştu; “Bize uygulanan baskı her yerde aynı. Biz de buna karşı ortak bir dille birlikte mücadele etmeliyiz. Çevremizdeki kadınları da bir araya getirmek yine bize düşüyor, daha çok kadına ulaşmalıyız.”

    Etkinlik, kadınların kendi hazırladığı sunumların yanı sıra şiir ve müzik dinletisiyle sürdü. (Çorlu/EVRENSEL)

    "MÜCADELE KADINLARI BİRLEŞTİRİR"

    Fotoğraf: Evrensel

    Manisa'da da kadınlar, Kadın Platformunun düzenlediği “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kahvaltısında bir araya geldi.

    Yerel seçim öncesi “Nasıl bir belediyecilik?” tartışmaları devam ederken kadın muhtar adaylarını temsilen Hafsa Sultan Mahallesi Muhtar Adayı Zuhal Güneş ve Laleli Mahallesi Muhtar Adayı Yadigar Şahin de kahvaltıya katıldı. Ayrıca HDP büyükşehir ve merkez ilçeler eş başkan adayları Hatice Arslan, Hasret Arslan ve Hasret Çetin ile Şehzadeler ilçesi Bağımsız Adayı işçi Mehmet Nurkılıç’ın da katıldığı kahvaltıda 8 Mart Pazar günü yapılacak etkinliğe çağrı yapıldı.

    Manisa Kadın Platformu adına Evrensel'e konuşan Ayşe Bayraktar, 8 Mart’ı yaratan New Yorklu dokuma işçilerini anarken “Manisa’da yaşayan bütün kadınları, hayatın her alanında karşı karşıya kaldığımız emeğimize, bedenimize ve kimliğimize karşı bütün saldırılara karşı mücadele etmeye, dünyayı özgürleştirmeye çağırıyoruz; 8 Mart Cuma günü saat 18.30’da taleplerimizi birlikte haykırmak için Manolya Meydanı’nda buluşalım” dedi.

    Ayrıca 7 Mart Perşembe günü Kadın Meclisinin düzenleyeceği “North Country” film gösterimine de çağrı yapıldı. (Manisa/EVRENSEL)

    "YERELLERDE KADIN MECLİSLERİ OLMALI"

    Fotoğraf: Evrensel

    Kadınlar Bursa Kadın Dayanışmasının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kapsamında 2 Mart’ta düzenlediği bir kahvaltıda bir araya geldi. Yaklaşan seçimler hakkında konuşan kadınlar yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparak ‘‘Bize açıkça ‘Sana makarna bulgur, bana saraylar’ diyorlar. Şu dönemlerde herkesin bir nefes almaya ihtiyacı var. 8 Mart yaklaşırken yerellerde kadın meclisinin büyük önemi var. Biz burada taleplerimizi birinci ağızdan dile getirebiliyoruz ve bizler için en önemli konu kadın dostu kentler. Hayatın her alanında eşit şekilde yer almamızı sağlayacak kentler için taleplerimizi her seferinde dile getirmeliyiz" dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    Kahvaltıdan sonra "Kadına şiddete karşı, kadın cinayetlerine karşı her gün öldürülen kızkardeşlerimiz için yürüyoruz” diyerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bildirileri dağıtarak çağrı yaptılar. (Bursa/EVRENSEL)

    PANAYIR CEMEVİ KADIN KOLLARI TİYATRO GÖSTERİSİ YAPTI

    Bursa’nın Panayır Mahallesi’nde kadınlar 8 Mart’ı coşkuyla kutladı. Panayır Cemevi Kadın Kollarının çağrısıyla düzenlenen etkinliğe kadınların ilgisi yoğun oldu. Yüzü aşkın kadının katıldığı etkinliğe CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Panayır Cemevi Başkanı Yılmaz Kaya’da katılarak söz aldı. 8 Mart’ın tarihsel öneminden bahsedilerek başlanan etkinlik, kadınların kendilerinin oynadığı tiyatro gösterisi ve Eğitim Sen Kadın Sekreteri Berna Yeşiltepe’nin toplumsal cinsiyet üzerine sunumu ile devam etti. Kadının toplumdaki konumu, yerel yönetimlerde kadın adayların sayısının az oluşu ve kentte kadına ayrılan yerin darlığı konuları üzerinde duruldu. Kadınların yerel yönetimlere eşit katılamadığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının yerel yönetimlerin görevinin olması, kadın dayanışma evleri ve eğitim alanlarının kurulması , yaşlılar için bakım evleri, şiddete uğrayan kadınlar için sığınmaevlerinin açılması gibi maddeleri olan Bursa demokrasi güçlerinin belediye başkan adaylarına sunduğu kent sözleşmesinden de bahseden Yeşiltepe seçimlerde de cinsiyet eşitliğine inanan adayların yanında olmanın kadınları bir adım daha ileriye götürebileceğini söyledi.

    Üç farklı oyun çıkaran Panayırlı kadınlar, etkinliklerine coşkuyla devam ederken 8 Mart’ta saat 19.00'da Setbaşı Mahfel’de toplanıp Orhangazi Parkı’na yürünüleceğinin çağrısını yaptı. (Bursa/EVRENSEL)

    CEZAEVİNDEKİ KADINLARA DAYANIŞMA KARTI GÖNDERİLDİ

    Fotoğraf: Evrensel

    Adana Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart etkinlikleri kapsamında Adana çevresinde bulunan cezaevlerindeki 155 kadın mahpuslara dayanışma kartı gönderdi. Adliye PTT önünde bir araya gelen platform adına konuşan Saniye Seçgin, 8 Mart'a giderken cezaevindeki kadınlarla dayanışmak için kart attıklarını ifade etti.

    Adana Kadın Platformu olarak 8 Mart günü 17.00’da Kasım Gülek Köprüsü önünde bir araya gelerek Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdükten sonra burada miting gerçekleştireceklerini dile getiren Seçgin, krizin yarattığı yoksulluğa, eşitsizliğe, savaşa hayır demek için alanda olacaklarını dile getirdi. (Adana/EVRENSEL)

    "YAN YANA GELMENİN GÜCÜYLE HAYATLARIMIZI SAVUNMALIYIZ"

    Fotoğraf: Evrensel

    8 Mart’tan önce Denizli Ekmek ve Gül kadın grubu olarak bir araya gelen kadınlar, 8 Mart ile ilgili belgesel gösterimi yaptı. Gösterimin ardından kadınlar, günlük yaşam, iş hayatı, ev hayatı ile ilgili sorunları konuşup tartıştı.

    8 Mart’ın tarihçesinin ve kadınların geçmişten günümüze toplumsal konumunu irdeleyen belgeseli izleyen kadınlar, 8 Mart’ın çıkış noktasından günümüze kadar gelinen süreçte 8 Mart’ın Emekçi Kadınlar Günü olmasının önemini konuşup, kadınların fabrikalarda, okullarda, mahallelerde, işyerlerinde örgütlenerek yan yana durması gerektiğini söylediler.

    Günlük hayatında en çok ekonomik krizin kadınları vurduğu ve zaten çifte sömürü yaşayan kadınların krizle birlikte daha büyük bir çıkmaza sürüklendiğini konuşan emekçi ve öğrenci kadınlar, işçi kadınların, sendikal hak, siyasal özgürlükler gibi haklarından mahrum bırakıldığını, işten atma tehditleriyle işçi kadınların kötü ve ağır çalışma koşullarında çalışmaya mecbur bırakıldıklarını konuştular. İşyerlerinde kadınlara yaşadığı tacizin, mobbingin kadın emeği sömürüsünün çifte olduğunun bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

    Ekonomik kriz olmadığı zamanlarda da ülke ekonomisinin iyi olmadığını ve öğrenci kadınların zor koşullarda eğitim gördüğünü ve kampüsleri genç kadınların hapishanesi haline getirmeye çalışan zihniyetin işçi kadınları çifte sömürüye maruz bırakanlarla aynı zihniyet olduğunu dile getirdiler.

    "BURADAYIZ, YAN YANAYIZ DEMELİYİZ"

    Grup adına konuşan Mükerrem Yollu, Denizli’de tekstil fabrikalarında çalışan birçok kadının olduğunu ve bu kadınların ağır, güvencesiz çalışma koşullarında yaşadığını söyledi. Yollu, “İşçi kadınlarla yan yana geldiğimizde kadınların sadece fabrika ve işyerlerinde sömürülmediğini, ev işleri, çocuk bakımı veya yaşlı bakımı gibi yüklerle görünmeyen ev içi emek sömürüsü de olduğunu çok net görüyoruz. Kadınların çifte sömürüsü yılda bir gün fabrika patronlarının dağıttıkları güllerle karanfillerle son bulmaz. Bu yüzden kadınlar olarak tek bir kadının olduğu her yerde buluşmaya, yan yana gelmeye, dayanışmaya, çözümler aramaya devam etmeliyiz. Biz kadınlar mücadelemize sıkı sıkı sarılmadan ataerkil zihniyetin bize haklarımızı vermesini bekleyemeyiz. Biz kadınlar 'Buradayız, yan yanayız' demenin gücüyle hayatımızı savunmalıyız” diyerek kadınları mücadele etmeye çağırdı. (Denizli/EVRENSEL)

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