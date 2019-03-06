Üniversiteli kadınlar güvenli bir okul ve eşitlik istiyor

Berfin KILIÇ

Dilan SONZAMANCI

Adana

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) kadın öğrencilerle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne giderken kadın olarak üniversitede karşılaştıkları zorlukları ve taleplerini konuştuk. Kadına yönelik her alanda eşitsizlik ve her geçen gün artarak devam eden erkek şiddeti konusunda devletin yaptırımlarının yetersiz kaldığını ve şiddeti beslediğini ifade ettiler. Bütün bu olumsuz tabloya rağmen kadınların eskisine göre daha bilinçli olduğunu söylediler. İİBF’li kadınlarla söyleşimizde, kadına yönelik şiddet ve tacize, iş yaşamındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına ve okuldaki taciz olaylarına karşı, daha fazla mücadele talepleri öne çıktı.

‘BİRBİRİMİZİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR’

8 Mart’la ilgili taleplerini sorduğumuz bir öğrenci, taciz ve kadın cinayetlerinin engellenmesi, kadın erkek eşitsizliğinin ortadan kalkmasını talep ettiğini belirterek; “Ayrıca diğer ülkelere göre Türkiye’de eşitsizliğin daha fazla olduğunu görüyoruz. Ülkemizde durum böyleyken kadınların çalışma hayatında olumsuz davranışlara maruz kalması şaşırtıcı gelmiyor. Okulu bitirince bizi de mücadele edeceğimiz eşitsizlikler bekleyecek” diye konuştu. İşletme bölümünde okuyan, özel sektörde çalışmakla akademisyenlik arasında kararsız olduğunu söyleyen bir başka kadın öğrenci, “Eğer özel sektörde çalışırsam bir kadın olarak mobbing uygulaması ile karşı karşıya gelebilirim. Asıl bu sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. 8 Mart’ta kadınlara çiçek alınması, yemeğe çıkarılması gibi davranışları samimi bulmuyorum. Kadınlara her zaman değer verilmesini ve onlara saygı duyulmasını gerektiğini düşünüyorum” dedi.İktisat son sınıf öğrencisi başka bir öğrenci de herhangi bir sınavla uğraşmak istemediğinden özel sektörde çalışacağını belirtiyor ama ekliyor: “Kariyer konusunda çok kararsızım. Ayrıca hemen hemen her ortamda erkek egemenliği mevcut. Kadınlara sürekli ev ile ilgili sorumlulukları hatırlatılıyor. İş ortamında kadının iş bulması, bulsa da egemen erkek bakışı altında eşit bir şekilde çalışması çok zor”. Kadınların baskı altında olması nedeniyle tacize sessiz kaldığını ifade eden öğrenci, “Kadına karşı işlenen suçlar ciddiye alınmıyor ve hiçbir yaptırımı yok. Kadınlar şu anda daha bilinçli olsa da bu düzen böyle devam ettiği sürece daha fazla sesimizi duyurmamız gerekir ve bu nedenle birbirimizin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

‘ÜNİVERSİTEDE YAŞANAN TACİZLERE

ÇÖZÜM BULUNSUN’

İktisat bölümü öğrencisi bir kadın Çukurova Üniversitesinde uzak kampüslere giderken güvenlik önlemi olmayan yollarda yaşanan taciz olaylarından bahsederek “Bu ülkemizdeki kadına bakış açısını, gerekli önlemlerin alınmasını ve toplumun düşüncelerinin değiştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Mesela ikinci öğretim öğrencisi olarak akşam geç saatte güvenliklerin olmaması ve ışıklandırmanın yetersiz olması nedeniyle korku içindeyim. Rektörlük bu konuda çok umursamaz, tedbirsizlik devam ediyor.