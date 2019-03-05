KESK'li kadınlardan "8 Mart Resmi Tatil Olsun" talebi

Kocaeli ve Malatya'da KESK'li kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün resmi tatil ilan edilmesini talep etti. Yapılan açıklamalarda, "Talebimizin karşılık bulmasını talep ediyoruz" denildi.

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Kocaeli Şubeler Platformu üyesi kadınlar, 8 Mart'ın resmi tatil edilmesi talebiyle bir araya geldi. PTT İzmir şubesi önünde toplanan KESK’li kadınlar, basın açıklaması gerçekleştirdikten sonra TBMM’ye faks çekti.

33 ÜLKEDE RESMİ TATİL

KESK Kocaeli Şubeler Platformu adına konuşan Büro Emekçileri Sendikası Kocaeli Şube Sekreteri Yeliz Yılmaz Karstarlı, kadınların güvencesiz, esnek, düşük ücretle, kölece koşullarda kayıt dışı çalıştığını; her türlü şiddete, tacize, tecavüze maruz kaldığını dile getirerek şunları söyledi: “Eşitsizliklere, ayrımcılığa ve sömürüye karşı mücadelenin simgesi olan 8 Mart, aralarında Çin, Rusya, İtalya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan’ın da bulunduğu 33 ülkede 8 Mart ülkenin genel tatil günlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Mücadele ederek, bedeller ödeyerek elde ettiğimiz ve bugüne taşıdığımız direniş günü olan 8 Mart’ta bu haklı talebimizin karşılık bulmasını istiyoruz."

"YAŞAMIN YARISIYKEN YOK SAYILMAYI REDDEDİYORUZ"

Karstarlı, “KESK olarak, kadınların uğradıkları eşitsizlik, ayrımcılık ve sömürüye karşı seslerini daha fazla yükseltebilmeleri, taleplerini alanlarda dillendirebilmeleri önünündeki engellerin kaldırılması için 8 Mart’ın ülkemizde de tüm kadınlar için resmi tatil olarak ilan edilmesini talep ediyoruz, yaşamın yarısıyken yok sayılmayı reddediyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından kadınlar hep birlikte 8 Mart'ın kadınlar için resmi tatil olmasını talep ettikleri dilekçeleri TBMM’ye faks çekti.

MALATYA'DA DA AYNI TALEP DİLE GETİRİLDİ

Fotoğraf: Evrensel

Malatya KESK Şubesi de 8 Mart’ın resmi tatil olması talebiyle Merkez Postanesi önünde basın açıklaması düzenledi.

KESK adına açıklamayı okuyan Sakine Doğan, “KESK olarak kadınların uğradıkları eşitsizlik, ayrımcılık ve sömürüye karşı seslerini daha fazla yükseltebilmeleri, taleplerini alanlarda dillendirmeleri ve önlerindeki engellerin kaldırılması icin 8 Mart'ın ülkemizde de tüm kadınlar İçin resmi tatil olarak ilan edilmesini talep ediyoruz. Bu amaçla talebimizi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunuyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından kadınlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına faks çekti. (HABER MERKEZİ)