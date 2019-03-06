06 Mart 2019 03:36

2018 yılında Türkiye'de kadın işçilerin durumu raporu açıklandı

“Türkiye’de Kadın İşçilerin Durumu” raporuna göre kadın işçiler 8 Mart’ı örgütsüzlüğün, ölümün, sömürünün kıskacında karşılıyor.

2018 yılında Türkiye'de kadın işçilerin durumu raporu açıklandı

Fotoğraf: Evrensel

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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı “Türkiye’de Kadın İşçilerin Durumu” raporunda, kadın işçilerin bu yıl 8 Mart’ı işsizliğin, iş yerlerinde sömürünün ve iş cinayetlerinin kıskacında karşıladığı belirtildi. Rapora göre, 2018 yılında en az 120 kadın işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, kadın işçilerin neredeyse yüzde 93’ü sendikasız çalışıyor, ne istihdamda ne de eğitimde olan kadınların oranı ise yüzde 33’lerde.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye’de Kadın İşçilerin Durumu”na ilişkin rapor hazırladı. Kadın emekçilerin yüzde 26’sının güvencesiz olarak çalıştığına dikkat çekilen raporda, kadın işçilerin büyük bir bölümünün ise iş yerlerinde mobinge ve psikolojik baskıya maruz kaldığı belirtildi. Kadın işçilerin çalışma yaşamında en büyük sorunları uzun çalışma süreleri, düşük ücretler ve iş yerlerinde uğradıkları ayrımcılık olarak göze çarparken, kadınların yüzde 72’si çalışma yaşamlarından bu sorunlar nedeni ile şikâyetçi olduğunu belirtmiş.

    8 MART’I DİRENİŞLE KARŞILAYANLAR

    2018’de binlerce kadın işçinin kriz bahanesi ile işten çıkarıldığına dikkat çekilen raporda, Flormar’da 100’den fazla kadın işçinin, Aydın’da yer alan Sibaş fabrikasında sendika üyesi oldukları gerekçesi ile işten atılan ve direnen kadın işçilerin 8 Mart'ı direnişle karşılamaya hazırlandığı ifade edildi.

    Fotoğraf: Evrensel

    "İŞSİZLİK KADINLARIN EN BÜYÜK SORUNU"

    Raporda kadınların AKP döneminde istihdamdan dışlanarak, işsizliğe mahkum edildiği vurgulanırken, öne çıkan verilerden bazıları şöyle:

    • 2018 yılında az 120 kadın işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarında ise iş cinayetlerinde yaşamını yitiren kadın işçi sayısı ise 20 olarak kayıtlara geçti.
    • Kadın işçilerin ise neredeyse yüzde 93’ü sendikasız olarak çalışmakta.
    • Son TÜİK verilerine göre kadın işsizliği Kasım 2017’ye göre 1,3 puan artarak, 13,4’ten 2018 Kasım ayında 14,7 olarak gerçekleşti. 
    • Tarım dışı kadın işsizliği yüzde 18,4’e yükselirken, işsizlik her zaman ki gibi kadınları ve gençleri etkiliyor.
    • Çalışma çağında bulunmasına rağmen ne istihdam ne de eğitimde olan kadınların oranı ise yüzde 33’lere yaklaşmış durumda.
    • TÜİK verilerine göre 15 yaşın üzerindeki Türkiye’de her 100 kadından sadece 29,3’ü çalışıyor.
    • TÜİK verilerine göre Türkiye’de üniversite mezunu kadınların yüzde 17,4 işsiz durumda. (Ankara/EVRENSEL)

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