"Yoksulluğun nedeni mülteciler değil zenginden yana politikalardır"

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’te altı yıldır iktidarda olan Sağ Parti’nin (Höyre) başkanlığında oluşan koalisyon hükümetinde, maliye bakanlığı görevini sürdüren ve yabancı karşıtı FrP partisinin de genel başkanı olan Siv Jensen’e göre ülkede artan çocuk yoksulluğu ve eşitsizliğin nedeni ülkeye gelen göçmenler. Jensen VG adlı gazeteye yaptığı açıklamada, “Sol, eşitsizlik ve çocuk yoksulluğu ile mücadele edeceklerini söylüyor, ancak hepsinin en büyük itici gücü olan göçmenlikle ilgili hiçbir şey yapmıyor. Daha fazla göç, daha fazla eşitsizlik getirir” ifadelerini kullandı. Jensen, ülkeye kabul edilen mülteci sayısının azaltılmasını istedi.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN SERT TEPKİ

Norveç Maliye Bakanı’nın bu açıklamasına muhalefet partileri sert tepki gösterdi.

Sosyalist Sol Parti (SV) Başkanı Audun Lysbakken, Jensen ile devlet televizyonu NRK’da yaptığı tartışmada, asıl nedenin hükümetin başarısız göç politikası ve hükümetin vergi politikasının zenginler için iyi, yoksullar için kötü işlemesi ile beş yıldır zenginlere yapılan vergi indirimleri olduğunu söyledi. Lysbakken, “En zengin yüzde 10, bizden çalarak daha çok zengin oldu” dedi.

RÖDT (Kızıl Parti) Başkan Yardımcısı Marie Sneve ise konu ile ilgili açıklamasında, “Siv Jensen neredeyse altı yıldır bütün pastayı milyarderlere verdi. Şimdi de göçmenlerin pasta dilimi almadan önce dikkat etmelerini istiyor” ifadelerini kullandı.

"DAHA ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ İSTİYORUZ"

Sosyal demokrat İşçi Partisi (AP) Genel Başkanı Jonas Gahr Støre da, “Eşitsizlikler artıyor ve bu konuda endişelenmeliyiz. Bunun önemli sebeplerinden biri, en çok zengin olanlar için büyük vergi indirimidir. Değiştirmek istiyoruz. Zenginler, daha fazla vergi vermeyi kabullenmeli. Zenginlerin daha fazla ödemesi için daha adil bir vergi sistemi istiyoruz. Onlar bunu yapabilir. Ayrıca, en yoksul yüzde 10 için reel ücret artışının son on yılda durduğunu Jensen da iyi biliyor” dedi.

ÇOCUK YOKSULLUĞU ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ARTTI

Norveç’te 2017 yılında sabit düşük gelirli ailelerde büyüyen çocuk sayısı bir önceki yıla göre daha fazla oldu. Norveç İstatistik Merkez Bürosu SSB’nin yeni verilerine göre, 2017 yılında Norveç’te yaşayan çocukların yüzde 10.7’si düşük gelirli ailelerde büyüyor. Bu oran ondan bir yıl öncesinde yüzde 10.3’tü.

Düşük gelirli ailelerde yaşayan çocukların sayısındaki artış, öncelikle göçmen kökenliler arasında oluşuyor. Ama bunun yanında son yıllarda göçmen kökenli olmayan ailelerde büyüyen çocukların sayısı da artıyor.

2017 yılında 18 yaş altında olan yaklaşık 106 bin çocuğun sabit düşük gelirli ailede büyüdüğü ve bunun 2016 yılına göre 4 bin kişi daha fazla olduğu belirtiliyor.

DÜŞÜK GELİRDE 2011 SONRASI ARTIŞ YAŞANDI

SSB’nin verilerine göre, düşük gelirli ailelerde büyüyen çocukların oranında önemli bir artış uzun bir süreden beri meydana gelerek, 2017’ye kadar devam etti. 2000’lerin başında, oldukça hızlı gelişen bu oran, 2004 yılında yüzde 7.2’ye ulaşırken, daha sonra 2011 yılına kadar bu oran yüzde 7 ila 7.5 arasında sabit kaldı.

2011'den sonra da düşük gelirli ailelerde yetişen çocukların oranında her yıl artış meydana geldi ve bu durum sürüyor.

Öte yandan göçmen olmayan ailelerin çocuklarının yalnızca yüzde 5.7’si, 2017’de sabit düşük geliri olan bir ailede yaşarken, bu oran göçmen çocuklar için yüzde 38, yani neredeyse yedi kat daha yüksek oldu. SSB’nin rakamlarına göre göçmen kökenli çocuklar ülkedeki tüm çocukların sadece yüzde 16’sını oluşturuyor.