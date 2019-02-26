İstanbul'da yol ve duvar çökmeleri | Bu çökmeler neden yaşanıyor?

İstanbul Beşiktaş’ta bir apartmanın bodrum kat bahçesi ile sokak arasındaki duvarda göçük meydana geldi, arabalar askıda kaldı. Sarıyer’de ise sokağın bir bölümü müstakil bir evin üstüne çöktü. İki olayda da şans eseri can kaybı yaşanmadı. İstinat ve bahçe duvarlarının çökmelerini Evrensel'e değerlendiren İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, "Bahçe, istinat duvarı diyerek o yapıları mühendislik hizmeti olmadan yaparsanız sonucu bu olur” dedi.

SARIYER'DE YOL BİNANIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Fotoğraf: İdris Sülün/AA

AA'nın haberine göre; İstanbul Sarıyer'de Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Lale Sokağın bir bölümü, kot farkı bulunan 2 katlı müstakil evin üzerine çöktü. Evde bulunan Karabulut ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolun çöktüğü kısmı güvenlik şeridine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Karabulut ailesi, evi tahliye ederek, yakınlarının yanına taşındı.

Fotoğraf: İdris Sülün/AA

Binada ağabeyi, annesi ve babasıyla oturan Murat Karabulut, şunları söyledi:

"Gürültülü bir ses oldu, kendimizi dışarı attık. Engelli annem vardı, onu giydirip dışarı çıkardım. Daha önce Sarıyer Belediyesine başvurumuz oldu. En son 6 ay önce başvurduk. Bir mühendis geldi, 'Burada bir şey yok.' dedi, gitti. Belediye bizimle ilgilenmedi."

Murat Karabulut, evin mutfak ve oturma odasına bakan duvarlarında yıkılma meydana geldiğini ayrıca taşıyıcı kolonların zarar gördüğünü söyledi.

Evlerinin oturulamaz halde olduğunu belirten Karabulut, "Devletimizden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz." dedi.

Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

BEŞİKTAŞ'TA DUVAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ASKIDA KALDI

Beşiktaş’ta ise göçük iki ağacı yerinden sökerken, sokakta bulunan 4 otomobil ise askıda kaldı. Dikilitaş Mahallesi’nde saat 03.30 sıralarında büyük bir gürültüyle gerçekleştiği belirtilen göçük, bir apartmanın bodrum katındaki bahçeden sokak seviyesine yükselen duvarın yıkılmasına yol açtı. Kaldırımda bulunan 2 ağaç da duvarla birlikte bahçeye devrilirken, sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobil ise askıda kalarak, bahçeye düşmekten son anda kurtuldu. Göçükte herhangi bir yaralanma ya da can kaybı vakası yaşanmadı. Olay yerine gelen ekipler, askıda kalan araçları vinçlerle kurtarma çalışması yürüttü.

BEYKOZ'DA EVİN ÜZERİNE TOPRAK KAYDI

Beykoz'da da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu çökme meydana geldi. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar oluştu. Aynı sokakta dün 2 evin de toprak kayması nedeniyle mühürlenip boşaltıldığı öğrenildi.

Saat 17.30 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Gencer sokakta toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. Olay sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Fotoğraf: DHA

"ÇÖKMELER MÜHENDİSLİĞİ ÖNEMSİZLEŞTİRMENİN SONUCU"

Son dönemde artan okul, hastane ve çeşitli binaların istinat ve bahçe duvarlarının çökmelerini Evrensel'e değerlendiren İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, bu olayların son bir yılda hız kazandığına dikkat çekti. “Eğer siz bir ülkede mühendisliği itibarsızlaştırıp, önemsizleştiriyorsanız bu tür olaylar her geçen gün artacaktır” değerlendirmesinde bulunan Suna, “Bahçe, istinat duvarı diyerek o yapıları mühendislik hizmeti olmadan yaparsanız sonucu bu olur” dedi. Son zamanlarda ‘Aşırı derecede yağışlar nedeniyle çöktü’ açıklamalarını eleştiren Suna, bu tür yapıların projelendirilirken yağmur yükü de dikkate alınarak yapılması gerektiğini belirterek “İmar barışı konuşulurken Eski Çevre Bakanı Özhaseki ‘Binaların durumunu en iyi mal sahibi bilir. Mühendise 3-5 kuruş vereceğine bizimle helalleşir’ dedi. Bakın mühendise, teknik elemana gerek yok diyor. Bunu dediğiniz anda işte ülke bu duruma gelir. İşin özü eğitim ve uygulamada mühendisliğin itibarsızlaştırılmasıdır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)