26 Şubat 2019 07:53
Son Güncellenme Tarihi: 26 Şubat 2019 19:59

İstanbul'da yol ve duvar çökmeleri | Bu çökmeler neden yaşanıyor?

Sarıyer, Beşiktaş ve Beykoz'da yol, duvar çökmeleri ile toprak kayması yaşandı. İMO İstanbul Şube Başkanı Suna: Mühendisliği önemsizleştirmenin sonu.

GÜNCELLENDİ
İstanbul'da yol ve duvar çökmeleri | Bu çökmeler neden yaşanıyor?

Beşiktaş'ta   bir apartmanın bodrum kat bahçesi ile sokak arasındaki duvarda göçük meydana geldi. | Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    İstanbul Beşiktaş’ta bir apartmanın bodrum kat bahçesi ile sokak arasındaki duvarda göçük meydana geldi, arabalar askıda kaldı. Sarıyer’de ise sokağın bir bölümü müstakil bir evin üstüne çöktü. İki olayda da şans eseri can kaybı yaşanmadı. İstinat ve bahçe duvarlarının çökmelerini Evrensel'e değerlendiren İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, "Bahçe, istinat duvarı diyerek o yapıları mühendislik hizmeti olmadan yaparsanız sonucu bu olur” dedi. 

    SARIYER'DE YOL BİNANIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

    Fotoğraf: İdris Sülün/AA

    AA'nın haberine göre; İstanbul Sarıyer'de Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Lale Sokağın bir bölümü, kot farkı bulunan 2 katlı müstakil evin üzerine çöktü. Evde bulunan Karabulut ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolun çöktüğü kısmı güvenlik şeridine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Karabulut ailesi, evi tahliye ederek, yakınlarının yanına taşındı. 

    Fotoğraf: İdris Sülün/AA

    Binada ağabeyi, annesi ve babasıyla oturan Murat Karabulut, şunları söyledi:

    "Gürültülü bir ses oldu, kendimizi dışarı attık. Engelli annem vardı, onu giydirip dışarı çıkardım. Daha önce Sarıyer Belediyesine başvurumuz oldu. En son 6 ay önce başvurduk. Bir mühendis geldi, 'Burada bir şey yok.' dedi, gitti. Belediye bizimle ilgilenmedi."

    Murat Karabulut, evin mutfak ve oturma odasına bakan duvarlarında yıkılma meydana geldiğini ayrıca taşıyıcı kolonların zarar gördüğünü söyledi.

    Evlerinin oturulamaz halde olduğunu belirten Karabulut, "Devletimizden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz." dedi. 

    Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

    BEŞİKTAŞ'TA DUVAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ASKIDA KALDI

    Beşiktaş’ta ise göçük iki ağacı yerinden sökerken, sokakta bulunan 4 otomobil ise askıda kaldı. Dikilitaş Mahallesi’nde saat 03.30 sıralarında büyük bir gürültüyle gerçekleştiği belirtilen göçük, bir apartmanın bodrum katındaki bahçeden sokak seviyesine yükselen duvarın yıkılmasına yol açtı. Kaldırımda bulunan 2 ağaç da duvarla birlikte bahçeye devrilirken, sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobil ise askıda kalarak, bahçeye düşmekten son anda kurtuldu. Göçükte herhangi bir yaralanma ya da can kaybı vakası yaşanmadı. Olay yerine gelen ekipler, askıda kalan araçları vinçlerle kurtarma çalışması yürüttü.

    BEYKOZ'DA EVİN ÜZERİNE TOPRAK KAYDI

    Beykoz'da da yolda meydana gelen toprak kayması sonucu çökme meydana geldi. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar oluştu. Aynı sokakta dün 2 evin de toprak kayması nedeniyle mühürlenip boşaltıldığı öğrenildi.

    Saat 17.30 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Gencer sokakta toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi. Olay sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

    Fotoğraf: DHA

    "ÇÖKMELER MÜHENDİSLİĞİ ÖNEMSİZLEŞTİRMENİN SONUCU"

    Son dönemde artan okul, hastane ve çeşitli binaların istinat ve bahçe duvarlarının çökmelerini Evrensel'e değerlendiren İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, bu olayların son bir yılda hız kazandığına dikkat çekti. “Eğer siz bir ülkede mühendisliği itibarsızlaştırıp, önemsizleştiriyorsanız bu tür olaylar her geçen gün artacaktır”  değerlendirmesinde bulunan Suna, “Bahçe, istinat duvarı diyerek o yapıları mühendislik hizmeti olmadan yaparsanız sonucu bu olur” dedi. Son zamanlarda ‘Aşırı derecede yağışlar nedeniyle çöktü’ açıklamalarını eleştiren Suna, bu tür yapıların projelendirilirken yağmur yükü de dikkate alınarak yapılması gerektiğini belirterek “İmar barışı konuşulurken Eski Çevre Bakanı Özhaseki ‘Binaların durumunu en iyi mal sahibi bilir. Mühendise 3-5 kuruş vereceğine bizimle helalleşir’ dedi. Bakın mühendise, teknik elemana gerek yok diyor. Bunu dediğiniz anda işte ülke bu duruma gelir. İşin özü eğitim ve uygulamada mühendisliğin itibarsızlaştırılmasıdır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Posta Yazarı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu'nun yazılarına son verildi
    SONRAKİ HABER

    VakıfBank lider olarak çeyrek finale çıktı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Cumhur ittifakı, ‘beka’ ve inandırıcılığını yitirmenin kıskacında

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürdistan hayaleti!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    "Güvenli bölge" ve seçimler...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Köylülüğe ağıt

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Ceyhun Atuf Kansu

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Kar tatili
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Photoshop
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Bağcılar'da metro istasyonu kapatıldı; asıl bomba ihbarı
    Bağcılar'da metro istasyonu kapatıldı; asıl bomba ihbarı

    Bağcılar’da Mahmutbey Metro İstasyonu’nun giriş ve çıkışları kapatıldı. Bir kişinin asılsız bomba ihbarı yaptığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

    Atina’da ‘şüpheli ölüm’ protestosu
    Atina’da ‘şüpheli ölüm’ protestosu

    Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir mülteci polis karakolunda hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm protesto edildi.

    Ağrı'da AKP adayı HDP'yi ziyaret etti: Önce insan
    Ağrı'da AKP adayı HDP'yi ziyaret etti: Önce insan

    Ağrı Doğubeyazıt’ta AKP adayı Ertuğrul Eryılmaz esnaf ziyareti sırasında HDP’nin seçim bürosunu ziyaret etti, “Önce insan” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Cezayirli öğrenciler Cumhurbaşkanı Buteflika'yı protesto etti
    Cezayirli öğrenciler Cumhurbaşkanı Buteflika'yı protesto etti

    Cezayir’de üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını düzenlediği eylemle protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da yol ve duvar çökmeleri | Bu çökmeler neden yaşanıyor?
    İstanbul'da yol ve duvar çökmeleri | Bu çökmeler neden yaşanıyor?

    Sarıyer, Beşiktaş ve Beykoz'da yol, duvar çökmeleri ile toprak kayması yaşandı. İMO İstanbul Şube Başkanı Suna: Mühendisliği önemsizleştirmenin sonu.

    Donald Trump'ın damadı Jared Kushner yarın Erdoğan ile görüşecek
    Donald Trump'ın damadı Jared Kushner yarın Erdoğan ile görüşecek

    ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

    HDP Karakoçan adayı Serap Doğan Mutlu'nun adaylığı reddedildi
    HDP Karakoçan adayı Serap Doğan Mutlu'nun adaylığı reddedildi

    HDP'nin Elazığ Karakoçan İlçe Belediye Eşbaşkan adayı Serap Doğan Mutlu’nun adaylığı kesin karar ile reddedildi.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    GÜNCELLENDİ
    Ümraniyespori Trabzonspor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi
    Ümraniyespori Trabzonspor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi
    VakıfBank lider olarak çeyrek finale çıktı
    VakıfBank lider olarak çeyrek finale çıktı
    Sinema Oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti
    Sinema Oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti
    Göztepe'de ikinci "Tamer Tuna dönemi"
    Göztepe'de ikinci "Tamer Tuna dönemi"
    KHK mağduru için öldükten sonra işe iade kararı verildi
    KHK mağduru için öldükten sonra işe iade kararı verildi

    KHK ile ihraç edilen sağlık emekçisi Ömer Faruk Aksoy için işe iade kararı verildi. Aksoy, üç ay önce kanserden yaşamını yitirmişti.

    Tuzla Adayı Ali Doğan: Bana verilen her oy kendimizedir
    Tuzla Adayı Ali Doğan: Bana verilen her oy kendimizedir

    Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, Aydınlı semt pazarında esnaf, işçi ve emekçilerle görüştü.

    Kepez Belediyesi erkek konuşmacılarla 8 Mart etkinliği düzenliyor
    Kepez Belediyesi erkek konuşmacılarla 8 Mart etkinliği düzenliyor

    Kepez Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde “Kepez’de Kadın Olmak” adıyla düzenleyeceği panelin tüm konuşmacıları erkek.

    AP Hukuki İşler Komitesi telif hakları kuralları tasarısını onayladı
    AP Hukuki İşler Komitesi telif hakları kuralları tasarısını onayladı

    AP Hukuki İşler Komitesi, telif hakları kurallarının değiştirilmesine ilişkin tasarıyı onayladı.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla'da kimyasal koku araştırılıyor: Hidrojen sülfür yüksek çıktı
    Tuzla'da kimyasal koku araştırılıyor: Hidrojen sülfür yüksek çıktı

    Tuzla'daki ağır kokuyla ilgili yapılan ilk ölçümlerde hidrojen sülfür değerlerinin yüksek çıktığı belirtildi.

    Geçtiğimiz gün yakalanan sanık Reyhanlı Katliamı davasında ifade verdi
    Geçtiğimiz gün yakalanan sanık Reyhanlı Katliamı davasında ifade verdi

    53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı Katliamı davasına bugün devam edildi. Duruşmada sanık Yusuf Nazik hazır bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifa etti
    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifa etti

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif istifa etti. Zarif, istifa gerekçesini "Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak" olarak açıkladı

    ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore zirvesi için Vietnam’a geldi
    ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore zirvesi için Vietnam’a geldi

    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği zirve için Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi.

    Metin Feyzioğlu: "Hepimiz Ermeniyiz" diyenlere inat hepimiz Türküz
    Metin Feyzioğlu: "Hepimiz Ermeniyiz" diyenlere inat hepimiz Türküz

    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Hocalı Katliamı'nı soykırım olarak niteledi; "'Hepimiz Ermeniyiz' diyenlere inat bugün hepimiz Türküz" dedi.

    Ümit Karan’a cinsel saldırı davasında zorla getirme kararı
    Ümit Karan’a cinsel saldırı davasında zorla getirme kararı

    Eski futbolcu Ümit Karan, cinsel saldırı suçundan 5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

    Şişli Belediyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı
    Şişli Belediyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı

    Şişli Belediyesinde ücretleri ödenmeyen Genel-İş üyesi işçilerin iş bırakma eylemi devam ediyor.

    Bahçeli: Toplumsal buhranın yeşermemesi için Cumhur İttifakı kazanmalı
    Bahçeli: Toplumsal buhranın yeşermemesi için Cumhur İttifakı kazanmalı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerde Cumhur İttifakının kazanmaması durumunda toplumsal buhran yaşanacağını iddia etti.

    CHP Sözcüsü Öztrak: AKP’nin kulağını çekmezseniz karne günleri gelecek
    CHP Sözcüsü Öztrak: AKP’nin kulağını çekmezseniz karne günleri gelecek

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının devam ettiği sırada toplantıya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Brexit için "anlaşmasız ayrılık" ve "erteleme" seçenekleri sunulacak
    Brexit için "anlaşmasız ayrılık" ve "erteleme" seçenekleri sunulacak

    Theresa May, Brexit'in parlamentoda reddedilmesi halinde "anlaşmasız ayrılık" ve "Brexit’in ertelenmesi" seçeneklerini sunacağını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İYİ Parti'nin Burhanettin Kocamaz itirazını reddetti
    YSK, İYİ Parti'nin Burhanettin Kocamaz itirazını reddetti

    YSK, İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığının kabul edilmemesine ilişkin itirazını reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır’da iş sırasında bekleyenler: Bu da mı varlık kuyruğu?
    Diyarbakır’da iş sırasında bekleyenler: Bu da mı varlık kuyruğu?

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi önünde 387 kişilik işe başvuru için her gün uzun kuyruklar oluşuyor.