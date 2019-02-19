Venezuela Savunma Bakanı: Kukla yönetim için cesedimizi çiğnemeliler

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "kayıtsız şartsız sadık kalmaya devam edeceklerini" belirterek, ABD'nin "kukla" bir yönetim kurmak için "cesetlerini çiğnemesi gerektiğini" söyledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Lopez, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, muhalefeti desteklemesi için orduyu tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi.

"Kendi devlet başkanımız ve genelkurmay başkanımız var. Adı da Nicolas Maduro Moros" diyen Lopez, "başından beri antiemperyalist olan Venezuela ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin (FANB) şantaj ve tehditlerle manipüle edilemeyeceğini" söyledi.

"EN YÜKSEK TEKLİFİ VERENE SATILAN PARALI ASKERLER DEĞİLİZ"

Anayasa ve yasaların dışına çıkmayacaklarını ve Maduro'ya kayıtsız şartsız bağlı kalmaya devam edeceklerini vurgulayan Lopez, "Bizi tanımlayan bir şey varsa o da onurdur. Ulusal onur bayrağını taşıyoruz. Eğer bizi cezalandırmak istiyorlarsa yaptırım uygulayabilirler" değerlendirmesini yaptı.

Lopez, "Yabancı bir hükümetten asla emir almayacaklarının" altını çizerek "En yüksek teklifi verene satılan paralı askerler değiliz" ifadesini kullandı.

Trump'ın asıl amacının Venezuela'nın zenginliklerini "çalmak" olduğunu belirten Lopez, "Bir kukla, itaatkar ve vatansever olmayan bir hükümeti göreve getirmek isteyenler, FANB'de görev yapan kadın ve erkeklerin vicdanı ve vatansever ruhunu aşamayacaklar. Başaramayacaklar. Böyle bir durumda cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek" dedi. Lopez, Trump'ın "insani yardım" yoluyla ülkede iç savaş başlatmak istediğini savundu.

TRUMP "HER ŞEYİ KAYBEDECEKSİNİZ" DİYE TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, dün yaptığı konuşmada şu ana kadar Maduro'nun yanında duran Venezuela ordusunu tehdit ederek, "Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezuela'nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar. Eğer Maduro'yu desteklemeyi seçerseniz artık güvenli bir sığınak veya kolay bir çıkış bulamayacaksınız. Her şeyi kaybedeceksiniz" ifadesini kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)

ABD bu kez de Venezuela ordusunu tehdit etti