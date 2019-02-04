04 Şubat 2019 03:16

‘Evsizler komünü’nden notlar

Anıl Yurdakul, Beyoğlu’nun 'evsizler komünü'nü ve 'gecenin sahipleri, gündüzün hayaletleri' evsizleri yazdı.

‘Evsizler komünü’nden notlar

Fotoğraf: Anıl Yurdakul

    • Paylaş

    Anıl YURDAKUL

    Son yıllarda Emek Sineması ile başlayan Beyoğlu’nun dönüşümü, esnafından turistine insan profilini değiştirdi. Ama gecenin sahipleri ve gündüzün hayaletleri olan evsizler için durum pek değişmedi. Tinerci çocukların kaybolması gibi.

    Yaş ortalaması 35 ile 70 arasında değişen, genellikle erkeklerin olduğu; hayatta kalma içgüdüsüyle kendiliğinden oluşan evsizler komünü bahsettiğim. Fotoğraflarının çekilmesinden öte yanlarına yaklaşmanın dahi pek zor olduğu bu topluluk, toplumla arasına görünmez bir duvar çekmiş. Kendilerini sinirlendirenleri, çıplak taban cadde boyunca kovalayabilenler onlar.

    2015 yılının sonlarına doğru, bir akşam vakti, ikram ettikleri plastik bardaktaki içkileri geri çevirmeden hayatlarına karıştım. Biraz yaşımdan, biraz da art niyet taşımadığımı anlamış olacaklar ki röportaj yapma, fotoğraf çekme isteğimi geri çevirmediler.

    GECELERİ SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN

    Geçimlerini -modern dilencilik tabiri ile- “sinyal çekerek” sağlıyorlar. Ara sokaklarda saati belirsiz bir anda toplanıyor, paraları yere sererek tekelin yolunu tutuyorlar. Hasılatı alışveriş yapacak olanına emanet ediyorlar. Tekelden aldıkları ise maalesef merdiven altı yapımı içkiler. İçki, caddede ateş yakmanın imkânsızlığı nedeniyle geceleri soğuktan koruyor.   

    ‘Komün’ün temel şartı birbirini kollamak, tek başına içki içmemek. Dışlananlar veya kendi isteğiyle gruba dahil olmayanlar, Gezi Parkı’nı mesken ediniyor. Her iki grubun da yazılı olmayan bir diğer şartı uyuşturucu kullananları aralarına almamak. Kimi zaman başları belaya giren bağımlı gençleri bir geceliğine yanlarına alsalar da ertesi gece gruba dahil etmiyorlar.

    "‘Evsizler Komünü"nde ender görülen kadınlar ise genellikle sokağa düşmüş hayat kadınlarından oluşuyor. Aşkın ve cinselliğin olmadığı bu dostluğun temelinde ise gecenin peşlerine takılan tehlikelerini atlatmak var. Yaşlanmış hayat kadınları sinyal çekerek ucuz bir otelin parasını denkleştirme telaşesinde.

    KARAKTERLER

    Fotoğraf: Anıl Yurdakul

    Evsizler komününde siyasi görüşlerin pek önemi yok. “Komünist Ali” ile “Milliyetçi Yaşar”ın Nâzım Hikmet ile Mehmet Akif şiirlerini paylaştığı yer burası. Tartışma konusu asla kavgaya dönüşmez. Yüksel’in sert görünümü altında bir çocuk var. Hüzünlü anlarında telefonumu ister annesini arar ve gözyaşlarını saklamaya gerek duymadan ağlar. Yüksel’in annesi ile arasında 15 yaş fark olması, ergenlik çağının sorunlu olmasına, cezaevinde büyümesine neden olmuş.

    Fotoğraf: Anıl Yurdakul

    “Komünist Ali” ise anarşist bir yaşam sürdürmüş. Devlete karşı, zenginleri dolandırma hayalinde, eline geçirdiği paraları ise dağıtmak muradı. Kimi zaman bana harçlık vermesi Robin Hood ruhundan ileri gelmekte.

    Fotoğraf: Anıl Yurdakul

    Aralarında en kabadayı, en katı, en fazla kavga eden ise kırk beş yaşında 1.90 boyundaki Tolga. “Anlatırsam sanırım selamı kesersin” dedi hayat hikayesinden bahsederken. Tolga eşcinseldi, abi baskısından kaçıp ‘Beyoğlu İmparatorluğu’na sığınmıştı.

    Fotoğraf: Anıl Yurdakul

    Deli Kadir'i, Kafti Aydın'ı, Dindar Dindar'ı, Sivaslı Osman'ı ve nicelerinin yanına Gezi Parkı’nda yatan diğer gruptan Papaz Kâzım'ı eklemeliyim. Çoban Hakkı, Gönül ve Sevinç’i de yanlarına ekleyeyim.

    Sakallarından ötürü Papaz lakabı alan Kâzım, jazz ve blues müziğine hayran. “Enstrümanı bileceksin, bildiklerini unutacaksın ve gökyüzüne uçacaksın” diyor sıklıkla.

    Fotoğraf: Anıl Yurdakul

    Beyoğlu’nun en renkli karakteri Gönül ise Hülya Koçyiğit’e özenerek geldiği Yeşilçam’dan hayatının darbesini yemiş. Seks filminde oynatılmış. Ardından bir kabadayının kapatması olmuş. Yaşlandığı gün sokağa atılmış.

    Üç yıla yakın süreçte, evsizlerin, birbirlerine şaka yollu da olsa fiske vurduklarına şahit olmadım. Kimileri birkaç aylığına hapis yatıp çıktı o kadar. 2018 ortalarından itibaren yirmiye yakın kişi neredeyse art arda hayatını kaybettiler. Yerlerini elbette yeni kişiler alacak evsizlerin. Merak ettiğim şey acaba yeni bir evsiziler komünü kurulacak mı? Takipteyim...

    Müzik piyasasına bir itiraz: Art Diktatör

    Müzik piyasasına bir itiraz: Art Diktatör

    Türkiye’ye kırılan heykeller

    Türkiye’ye kırılan heykeller

    Afgan göçmenler anlatıyor: "Para az sıkıntı çoook"

    Afgan göçmenler anlatıyor: "Para az sıkıntı çoook"

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İşten atılan Makro Market işçileri eylemlerine devam ediyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sermaye partilerinin gündemi başka, halkın gündemi başka

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    'Uç' dediklerinde deve, 'yük taşı' dediklerinde kuş!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Müstehzi gülüşüne dair, ince bir sitemden öte derin bir vedadır

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Kanser döşeli kaldırımlar!

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Transferlere kötümser bakış

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Periyodik tablonun temelindeki kadınlar-1

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Yaz gelecek

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Urmiye Mavisi’nin saklı tarihi

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Fırtınalar ve gönderilemeyen mektuplar

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Muz cumhuriyeti, Şemşamer prensliği’ meselesi (4)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kayyım ve aday Cumali Atilla'nın "kadın politikaları" karnesi zayıf
    Kayyım ve aday Cumali Atilla'nın "kadın politikaları" karnesi zayıf

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Kadın Politikaları Daire Başkanı Yüksel Aslan Acer'le AKP adayı Cumali Atilla'nın kadın politikalarını konuştuk.

    Adalet arayan işçi aileleri: Davutpaşa’nın sorumluları yargılansın
    Adalet arayan işçi aileleri: Davutpaşa’nın sorumluları yargılansın

    Davutpaşa’da kaçak maytap atölyesinde 2008’de yaşanan patlamada hayatını kaybeden 20 işçi anıldı.

    Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütülüyor
    Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütülüyor

    TRT ortak yayınında konuşan Erdoğan, Suriye yönetimi ile istihbarat örgütleri aracılığıyla temaslar yürütüldüğünü söyledi.

    ABD'den Venezuela'ya asker gönderme tehdidi
    ABD'den Venezuela'ya asker gönderme tehdidi

    Venezuela'ya karşı yaptırımlar uygulamaya koyan ABD Başkanı Trump, asker göndermenin de seçenekler arasında olduğunu söyledi.

    "Kışanak ve Tuncel’e verilen ceza, demokratik mücadele verenleredir"
    "Kışanak ve Tuncel’e verilen ceza, demokratik mücadele verenleredir"

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Hülya Alökmen Uyanık, Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak’a verilen hapis cezasını değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bakan Kurum: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız
    Bakan Kurum: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız

    "Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız" diyen Çevre Bakanı Murat Kurum, millet bahçelerinin betonlaşmaya karşı bir "koruma" olduğunu ileri sürdü.

    GÜNCELLENDİ
    10 gazeteci önümüzdeki hafta hakim karşına çıkacak
    10 gazeteci önümüzdeki hafta hakim karşına çıkacak

    Aralarında Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'ın da bulunduğu 10 gazeteci, önümüzdeki hafta hakim karşına çıkacak.

    GÜNCELLENDİ
    HDP'nin Bakırköy'deki mitinginde "Tecride son verin" çağrısı
    HDP'nin Bakırköy'deki mitinginde "Tecride son verin" çağrısı

    HDP, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek ve açlık grevindeki Leyla Güven'le tutuklulara destek vermek için miting yaptı.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA-All Star'a dair tüm bilinmesi gerekenler
    2019 NBA-All Star'a dair tüm bilinmesi gerekenler
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'in 20. haftasına 3 maçla devam ediliyor
    Süper Lig'in 20. haftasına 3 maçla devam ediliyor
    Adaylığını geri çeken Erdal Aksünger: Kılıçdaroğlu istifa resti çekti
    Adaylığını geri çeken Erdal Aksünger: Kılıçdaroğlu istifa resti çekti

    CHP'nin PM toplantısında yaşanan tartışmalar sonrası adaylığını çeken Erdal Aksünger: (Kılıçdaroğlu) Tüm MYK'yı topladı ve hepsine istifa resti çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Emeklilikte yaşa takılanların tepkisi salona sığmadı
    Emeklilikte yaşa takılanların tepkisi salona sığmadı

    Emeklilikte yaşa takılanlar Kayseri ve Adana'da geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirdi, 10 Şubat'ta yapılacak Ankara buluşmasına çağrı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Maduro'nun yoldan çekilme vakti
    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Maduro'nun yoldan çekilme vakti

    ABD yönetimi, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido'nun 'insani yardım' talebine destek vereceğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Oyuncu Aytaç Arman'ın yoğun bakımda olduğu haberlerine yalanlama
    Oyuncu Aytaç Arman'ın yoğun bakımda olduğu haberlerine yalanlama

    Kanser hastalığıyla boğuşan Oyuncu Aytaç Arman'ın eşi Radife Baltaoğlu, sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığı haberlerine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Maduro: Bu yıl Kurucu Meclis için parlamento seçimleri yapılacak
    Maduro: Bu yıl Kurucu Meclis için parlamento seçimleri yapılacak

    Venezuela'da Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümü dolayısıyla iktidar yanlıları sokaklara indi. Muhalifler de eylemler düzenledi.

    Metin Feyzioğlu'ya istifa çağrısı: Kayyım gibi davranmaktadır
    Metin Feyzioğlu'ya istifa çağrısı: Kayyım gibi davranmaktadır

    Adana Barosu delegeleri, Metin Feyzioğlu’yu istifaya çağırdı: Feyzioğlu asli görevlerini unutarak birliğe atanmış bir kayyım gibi davranmaktadır.

    İş bırakan İzmir Şehir Hastanesi işçileri: Çocuğumuza ilaç alamıyoruz
    İş bırakan İzmir Şehir Hastanesi işçileri: Çocuğumuza ilaç alamıyoruz

    Aylardır ücretlerini alamayan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatı işçileri, çocuklarına ilaç dahi alamaz hale geldiklerini belirterek iş bıraktı.

    Alevi örgütlerinden ortak mücadele kararı
    Alevi örgütlerinden ortak mücadele kararı

    Alevi örgütleri, asimilasyon politikaları ve Alevilere yönelik saldırılara karşı birlikte mücadele kararı aldıklarını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı sorunlar yumağı içinde başlıyor
    Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı sorunlar yumağı içinde başlıyor

    Eğitim öğretim yılının 2. yarısı yine sorunların gölgesinde başlıyor. Hükümetin çözümsüzlükteki ısrarı sürüyor, gerici uygulamalar daha da artıyor.

    Erdoğan, TBMM'yi daha da sınırlayacak: Yasa yok kararname var
    Erdoğan, TBMM'yi daha da sınırlayacak: Yasa yok kararname var

    Erdoğan, TBMM'nin yetkilerini daha da sınırlamayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte yasa çıkarma yerine kararnamelere ağırlık verilecek.

    Almanya’da dizel yasağı eylemi: Biz de artık Fransızca konuşacağız!
    Almanya’da dizel yasağı eylemi: Biz de artık Fransızca konuşacağız!

    Hava kirliliği nedeniyle dizel araçların yasaklanması, pahalı olması nedeniyle benzinli araçları kullanamayacak olanların tepkisini çekiyor.

    İsviçre’de gençler sokağa çağırdı, on binler iklim için uyardı
    İsviçre’de gençler sokağa çağırdı, on binler iklim için uyardı

    Avrupa’da öğrenci gençliğin öncülüğünde iklim hareketi yayılıyor. İsviçre’nin 14 kentinde sokağa çıkanlar 15 Mart’ta iklim için grev çağrısı yaptı.

    HDP yerel seçimde İstanbul'un 6 ilçesinde aday çıkarıyor
    HDP yerel seçimde İstanbul'un 6 ilçesinde aday çıkarıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday göstermeyen HDP, kentin 6 ilçesinde kendi adayıyla seçime gidiyor.

    Yeşilçam'ın sansür tarihinden yapraklar
    Yeşilçam'ın sansür tarihinden yapraklar

    Tarihçi-Yazar Ayşe Hür, geçmişten bugüne Türkiye'de sinemaya yönelik sansür uygulamalarını yazdı.

    Meslek hastalıkları, patron ve mahkemeyle Ayşe’nin adalet arayışı!
    Meslek hastalıkları, patron ve mahkemeyle Ayşe’nin adalet arayışı!

    Ayşe'nin sesi hırçın, sesi öfkeli, sesi ağlamaklı; “Beni bu hale getirdiler. Adalet istiyorum” diyor.

    "İşten atmalar artarken işe alımlar azalıyor"
    "İşten atmalar artarken işe alımlar azalıyor"

    DİSK/Gıda-İş Sendikası İstanbul Temsilcisi İbrahim Kızılyer ile konuştuk.