19 Aralık 2018 08:10

Türkiye’ye kırılan heykeller

‘Ucube’, ‘Tükürürüm böyle sanatın içine’ sözleri heykellere saldıran ‘meczup’ları cesaretlendiriyor. Tükiye'nin saldırıya uğrayan heykelleri...

Türkiye’ye kırılan heykeller

Fotoğraf: Hasan Demirbaş/DHA

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    Anıl YURDAKUL
    İstanbul

    Türkiye’de heykel düşmanlığı 1950’li yıllarda Atatürk heykellerine saldırıyla başladı. Daha sonraki yıllarda heykellerin çeşitlenmesiyle diğer heykeller de bu saldırılardan nasibini aldı. Öyle ki ilk balerin olan Meriç Sümen heykeline tecavüz etmeye bile çalıştılar. Devlet erkanının ileri gelenlerinin ‘ucube’, ‘Tükürürüm böyle sanatın içine’ sözleri heykellere saldıran ‘meczup’ları cesaretlendirdi. Günümüzde artarak süren saldırılardan en sonucusu Avanak Avni ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin caddelere yerleştirdiği heykellere yapıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından 2017 yılından yaptırılan ve Karikatür Evi’nin karşısına dikilen Avanak Avni heykelinin çalınmasının ertesinde Antalya Büyükşehir Belediyesinin cadde düzenlemeleri kapsamında Atatürk ve Işıklar Caddelerine yerleştirilen temalı heykellerin birçoğuna zarar verildi. Heykellerin bazılarının yüzleri spreyle boyanırken, bazılarının enstrümanları kırıldı. Hadi gelin yürekleri sızlatan bu saldırıları hatırlayalım...

    Kadıköy'deki Avanak Avni heykeli çalındı

    Kadıköy'deki Avanak Avni heykeli çalındı

    Antalya'daki heykellerin çoğuna zarar verildi

    Antalya'daki heykellerin çoğuna zarar verildi

    OĞUZ ARAL’IN HEYKELİNE BALYOZLA SALDIRI

    2004 yılında hayatını kaybeden Karikatürist Oğuz Aral’ın heykeli Bahadır Baruter tarafından 3.5 metre boyunda yapılmış, ölümünün birinci yıl dönümü nedeniyle Cihangir Parkı’nda açılmıştı. Açılışa Yaşar Kemal başta olmak üzere sanat camiasından isimler katılmıştı. Çok geçmeden heykele bir meczup tarafından saldırı gerçekleştirilerek ateşe verilmişti. Onarılan heykele ikinci bir saldırının ise balyozlarla gerçekleşmesi sonucu heykel onarılamaz hale gelmişti. 

    Fotoğraf: Babil Kültür, Sanat ve Bilim Derneği

    BİN YILLIK HEYKELE AFİŞ

    Mersin’in Silifke ilçesinde, 1190 yılında Göksu Irmağı’nda boğulan Roma-Germen İmparatoru Frederik Barbarossa anısına Almanya Büyükelçiliğince yapılan anıta afiş yapıştırılmış, mermerin bir kısmı tahrip edilmişti. 

    TOPHANE’NİN İŞÇİ HEYKELİ 

    Heykeltıraş Muzaffer Ertoran’ın 1973 yılında yaptığı  İşçi Heykeli, İstanbul Tophane’deki İş ve İşçi Bulma Kurumu önüne yerleştirildi. İşçi heykeli defalarca uğradığı saldırılar sonucu harabe bir hale gelmişti. Muzaffer Ertoran her saldırının ardından onarıma girişmiş fakat saldırıların sonu gelmemişti. Son olarak 2016 yılında Tophane Parkı’nın bakımının ardından işçi heykeli artık orada değildi ve halen nerede olduğu bilinmiyor.

    MEHMET AKSOY’UN ORGAZM VE UCUBE HEYKELLERİ

    Kars’ı kuşbakışı gören Üçler Tepesi’ne dönemin AKP’li Belediye Başkanı Naif Alibeyolu tarafından 2006’da Heykeltıraş Mehmet Aksoy’a 24.5 metre yükseklikte İnsanlık Anıtı yaptırılmıştı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kars ziyaretinde İnsanlık Anıtı’nı ‘ucube’ diye nitelendirip ortadan kaldırılmasını istemesi üzerine yıkım ihalesi Afşin İnşaat’a verilerek yıkım gerçekleşti.

    Mehmet Aksoy’un İnsanlık Anıtı eseri kaldırılan ilk heykel değildi. 1994 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “Tükürürüm böyle sanata, bu heykeller orgazm halinde” diyerek Asya-Avrupa Bienali’nde birincilik ödülü alan “Periler Ülkesi” heykelini kaldırtmıştı.

    Fotoğraf: DHA

    MÜSTEHCEN HEYKELLER

    Kemer ilçe merkezindeki Çınarlı Kavşağı’na 2007 yılında, dönemin Belediye Başkanı CHP’li Hasan Şeker tarafından yerleştirilen Zafer Sarı imzalı ‘Aşk Yağmuru’ heykeli, 29 Mart seçimlerinde başkan seçilen MHP’li Mustafa Gül tarafından müstehcen olarak bulunarak iş makineleriyle kaldırıldı. Antalya 2’nci Bölge İdare Mahkemesi, heykelin, aynı konsept içinde aynı yerine dikilmesine karar verdi.

    ‘BİR KARİKATÜRİSTİN BİR KARİKATÜRİSTE AÇTIĞI DAVA’

    Geçmişte gazeteci, heykeltıraş ve karikatürist olduğu bilinen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in “Çekirdek Çitleyen Eşek” heykelinin kulakları çalınarak saldırıya uğrayan heykeller listesine girdi.  Fakat Heykeltıraş Tankut Öktem’in Kara Kız isimli heykeli 2015 yılında resturasyon çalışmaları altında kayba uğramış. Büyükerşen heykel ile ilgili olarak ‘Özgürlük Heykeline benzemekte, beton gibi bir şey’ cevabını vermişti. Büyükerşen’in, kendisiyle ilgili bir karikatürü sosyal medyada paylaşan 22 yaşındaki üniversite öğrencisine açtığı dava ise tarihe “Bir karikatüristin bir karikatüriste açtığı dava” olarak geçti!

    KAYBOLAN VE KALDIRILAN HEYKELLER

    ■ Füsun Onur’un Fındıklı Parkı’ndaki heykeli 1985’te, Bedrettin Dalan döneminde parkın düzenlenmesi sırasında kaldırıldı. 
    ■ Kamil Sonad’ın Gülhane Parkı’ndaki Çıplak adlı heykeli, 1984’te parkın yeniden düzenlenmesi sırasında yerinden söküldü. 
    ■  Seyhun Topuz’un 4. Levent girişindeki adsız heykeli 1984’te yol geçtiği gerekçesiyle yıkıldı. 
    ■ Tamer Başoğlu’nun Tiyatro Sanatçısı Bedia Muvahhit anısına Ahırkapı’da bir zamanlar park olan alana yerleştirdiği soyut heykel 1986’da ortadan kayboldu. 
    ■ Yavuz Görey’in Maçka Taşlık Parkı’ndaki heykeli 1984 yılı ortasında yok oldu. 
    ■ Metin Haseki’nin Gümüşsuyu Parkı’ndaki Negatif Form adlı küresi yerine konduktan birkaç gün sonra çalındı. 
    ■ Sanatçı Kuzgun Acar’ın Gülhane parkındaki Tavus adlı metal heykeli, 1984’te Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kaldırıldı.
    ■ Bihrat Mavitan’ın Hilton Oteli’nin Harbiye’deki giriş kapısı önündeki alana yerleştirilen Yükseliş adlı çalışması 1984’te belediyenin tercihli yol yapımı sırasında kayboldu.
    ■ Namık Denizhan’ın Divan Oteli’nin karşısındaki yeşil alana diktiği İkimiz adlı heykel 12 Eylül’den sonra, sahibi tarafından tahrip olduğu gerekçesiyle kaldırıldı.
    ■ Nusret Suman’ın Saraçhane’de Belediye Sarayı’nın yanına yerleştirilen Mimar Sinan adlı beton heykeli 1980’de kayboldu.
    ■ Mehmet Uyanık’ın Beşiktaş’a dikilen Birlik isimli beton heykeli 1986’da dönemin ANAP’lı Belediye Başkanı Mümtaz Kola’nın “Gereksiz, hiçbir anlamı yok, yıkın” emri sonucu kompresör tabancasıyla yıktırıldı.
    ■ Gürdal Duyar’ın “Güzel İstanbul” heykeli “müstehcen” bulunduğu için Karaköy’den sökülerek Yıldız Parkı’nın ücra bir köşesine yerleştirildi.

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