28 Ocak 2019 14:06

Venezuela’da hedefte ordu var

Venezuela'da kendini başkan ilan eden Guaido orduyu yanına çekmeye çalışıyor. Devlet Başkanı Maduro da ordunun desteğini kaptırmak istemiyor.

Venezuela’da hedefte ordu var

Fotoğraf Nicolas Maduro'nun Twitter hesabından alınmıştır. (twitter.com/NicolasMaduro)

    • Paylaş

    Venezuela’da ABD desteğiyle kendini başkan ilan eden sağcı muhalif siyasetci Juan Guaido, Maduro hükümetine desteğini açıklayan Venezuela ordusunu kendi yanına çekmeye çalışıyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da hafta sonu askeri birlikleri ziyaret ederek ‘birlik ve disiplin’ istedi.

    Öte yandan ABD, bir kez daha Venezuela’yı müdahale ile tehdit ederken, İsrail de Guaido’yu başkan olarak tanıdığını açıkladı.

    MUHALEFET KIŞLALARDA BİLDİRİ DAĞITTI

    Bu kapsamda kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido taraftarları, kışla önlerine giderek askerlere broşür dağıttı. Euronews’un haberine göre, askerlere af öneren broşürler bazı insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oldu. AA’nın haberine göre ise kentteki üslerin girişlerine küçük gruplar halinde giden muhalif milletvekillerinin dağıttığı broşürleri bazı askerlerin kabul ettiği bazılarının ise yaktığı belirtildi.

    Bu arada Juan Guaido da bir yandan orduda kendisine sempati duyan generallerle görüştüğünü dile getirdi.  Bir kiliseyi ziyaret eden Guaido, ayinden sonra yaptığı açıklamada, doğrudan askerlere seslendi. “Anayasanın yanında olma zamanı” diyen Juan Guaido, “Korkmanın ve geri çekilmenin sırası değil. Venezuela halkına saygı zamanı. Size talimat veriyorum; Venezuela halkına ateş etmeyin” ifadelerini kullandı.

    ORDUYA DARBEYE KATILMA ÇAĞRISI

    Juan Guaido, muhalefeti çarşamba ve cumartesi yeniden sokağa inmeye çağırdı. Guaido, Twitter’dan paylaştığı görüntülü mesajla bu hafta yapacakları eylemler hakkında bilgi verdi.  Guaido, Caracas’taki taraftarlarını, çarşamba günü yerel saatle 12.00 - 14.00 saatlerinde sokağa davet ederek, bu eylemle askerlere “halkın yanında olmaları ve insani yardımın ülkeye girmesine izin vermeleri” çağrısında bulunacaklarını söyledi.

    Venezuela’nın ABD’deki askeri taeşesi Albay Jose Luis Silva da önceki gün “taraf değiştirmiş” ve Guaido’yu cumhurbaşkanı olarak tandığını ilan etmişti.

    MADURO DA ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

    Bu arada Nicolas Maduro da orduyu yakınında tutmaya çalışıyor. Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret ederek güvenlik güçleri ile bir araya gelen Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “emperyalist darbe girişimi” karşısında askerlerden “birlik ve disiplin” içinde olmasını istedi.

    Maduro, Latin Amerika’da bağımsızlık mücadelesinin lideri Simon Bolivar’ın 1819 yılında İkinci Kurucu Meclis konuşmasını yapmasının 200’üncü yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla 10-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek anma törenlerini hatırlattı. “Venezuela tarihinin en önemli askeri hareketliliklerine hazırlanıyoruz” dedi. Maduro ayrıca, “Hiç kimse kutsal gökyüzümüze dokunmasın diye tüm silah sistemlerini, askeri gücü, operasyon kabiliyetini, asker sivil birliğini ve milis kuvvetleri hazır tutacağız” ifadelerini kullandı. Maduro, daha sonra askerlerin eğitim faaliyetlerini inceledi, kuvvet komutanları ile birlikte koşuya katıldı.

    NE OLMUŞTU?

    Muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, aralık ayında ABD yönetimi ile yaptığı görüşmelerde planlandığı şekilde 23 Ocak’ta muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, İsrail, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine destek veriyor. (DIŞ HABERLER)

    ABD VENEZUELA’YI YİNE TEHDİT ETTİ

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezula hükümetini Amerikalı diplomatlara ya da muhalefet lideri Juan Guaidó’ya yönelik herhangi bir tehdinin “önemli bir tepkiyle karşılaşacağı”nı söyledi.

    Maduro geçen Perşembe günü, Washington’ın Guaido’yu desteklemesi nedeniyle ABD’yle ilişkilerini kesmiş ve 72 saat içinde Venezuela’yı terk etmelerini sitemişti. Ancak sürenin bitmesine birkaç saat kala, Venezuela Dışişleri Bakanlığı sınırdışı emrini geri çekmiş ve bunun yerine her iki tarafın birbirlerinin başkentlerinde "çıkar ofisleri" kurmaları için 30 günlük süre vermişti.

    GUAIDO DARBE PLANINI ANLATTI: MADURO’YU DEVİRMEK İÇİN ORDU İLE GÖRÜŞTÜ

    Amerikan medyası sayfalarını Venezuela muhalefetine açtı. Kendini başkan ilan Juan Guaido, Washington Post gazetesine demeç verdi. Guaido, Maduro’yu devirebilmek için orduda kendisine sempati duyan generaller ve sivil yetkililerle görüştüğünü açıkladı.

    Guaido, askeri kanatla yaptığı görüşmelerin kişisel güvenlik endişesi sebebiyle ihtiyat içinde devam ettiğini ileri sürerek Venezuela’nın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan askeri ataşenin muhalif kanada geçme kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

    Öte yandan, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Guaido, ABD temsilciliğine Maduro karşıtlığıyla bilinen ve 2014’te ABD’ye sığınan Carlos Vecchio’yu getirdiğini açıkladı.

    Guaido ayrıca bazı Amerikalı siyasetçilerin de kendi hükümetine destek verdiğini vurgulayarak Illinois eyaleti Senatörü Dick Durbin, Florida Senatörü Marco Rubio ve New Jersey Senatörü Robert Menendez ile görüştüğünü belirtti. (DIŞ HABERLER)

    İSRAİL DE EKSİK KALMADI

    İsrail, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığını açıkladı. Başbakan Benyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajla, “İsrail de ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa ülkesine katılarak Venezuala’daki yeni yönetimi tanıdı” ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Karabağlar'da bakanlığın kentsel dönüşüm planlarına halktan itiraz
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Halka verecek bir şeyi kalmayanların hezeyanı!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    İşçiler ve akademisyenler

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Eğitim işsizlik ilişkisi

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Can Egeli
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Efes Pilsen'in eski fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
    Efes Pilsen'in eski fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

    İstanbul Merter'de bulunan Efes Pilsen'in eski fabrikasında, tank sökümü sırasında çıkan yangın 1 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Amasya'da madende göçük: Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı
    Amasya'da madende göçük: Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı

    Amasya'da Yeni Çeltek Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 4 işçi kurtarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu
    Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu

    Aliağa gemi söküm bölgesinde çalışan işçiler üst aramalarına karşı iş durdurdu. İşçiler, ücretlerine zam da talep ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacağını açıkladı
    HDP, İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacağını açıkladı

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimde İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

    Venezuela’da hedefte ordu var
    Venezuela’da hedefte ordu var

    Venezuela'da kendini başkan ilan eden Guaido orduyu yanına çekmeye çalışıyor. Devlet Başkanı Maduro da ordunun desteğini kaptırmak istemiyor.

    Didim Demokrasi Platformu, yerel yönetim taleplerini açıkladı
    Didim Demokrasi Platformu, yerel yönetim taleplerini açıkladı

    Didim Demokrasi Platformu yerel yönetim seçimlerinde destek verecekleri aday için bir manifesto yayınladı. 

    GÜNCELLENDİ
    Barış Bildirisi imzacısı 4 akademisyenin duruşması ertelendi
    Barış Bildirisi imzacısı 4 akademisyenin duruşması ertelendi

    Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy’un yargılandığı dava 25 Mayıs'a ertelendi.

    Eski CHP Milletvekili Eren Erdem açlık grevine başlıyor
    Eski CHP Milletvekili Eren Erdem açlık grevine başlıyor

    Cezaevinde bulunan CHP PM üyesi Eren Erdem, hakkında yürütülen yürütülen yargılamaya tepki olarak açlık grevine başlıyor.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Usta tiyatrocu Engin Cezzar ölümünün ikinci yılında anılıyor
    Usta tiyatrocu Engin Cezzar ölümünün ikinci yılında anılıyor
    Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist yarın belli oluyor
    Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist yarın belli oluyor
    'Her çocuğun kitaplığında olsa' diyebileceğimiz kitaplar
    'Her çocuğun kitaplığında olsa' diyebileceğimiz kitaplar
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 19. hafta programı ve toplu sonuçları
    Süper Lig'de 19. hafta programı ve toplu sonuçları
    GÜNCELLENDİ
    CHP'de kritik PM toplantısı sonrası yaşanan istifalar
    CHP'de kritik PM toplantısı sonrası yaşanan istifalar

    CHP'de 145 belediye başkan adayının belirlendiği gergin Parti Meclisi toplantısı sonrası istifalar da yaşandı.

    6 aylık geçici işe 5 saatte 3 bin başvuru
    6 aylık geçici işe 5 saatte 3 bin başvuru

    Diyarbakır'da 6 ay süreyle işe alınacak 2 bin kişi için 5 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvuru yaptı. İŞKUR önünde uzun kuyruk oluştu.

    Ahmet Nesin hakkındaki yakalama kararı kalktı
    Ahmet Nesin hakkındaki yakalama kararı kalktı

    Özgür Gündem ile dayanışma davasında Ahmet Nesin hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Bir sonraki duruşma 27 Şubat’ta görülecek.

    Erdoğan: Güvenli bölgelere 4 milyon Suriyeli mülteci yerleştirilecek
    Erdoğan: Güvenli bölgelere 4 milyon Suriyeli mülteci yerleştirilecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yaşayan 4 milyon Suriyeli mültecinin evlerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedeflediklerini ileri sürdü.

    İBB'nin Erdoğan’a yakın vakıflara yaptığı para yardımları ortaya çıktı
    İBB'nin Erdoğan’a yakın vakıflara yaptığı para yardımları ortaya çıktı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kamu kaynaklarından çok sayıda vakıf ve derneğe yüklü miktarda para ayırdığı ortaya çıktı.

    İzmir'de CHP'li 23 belediye başkanından yalnızca 4'ü aday gösterildi
    İzmir'de CHP'li 23 belediye başkanından yalnızca 4'ü aday gösterildi

    İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tunç Soyer dahil 23 aday dünkü PM toplantısında belirlendi. Sadece 4 ismin yerini koruması dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    ORC Araştırma: AKP ilk kez geriden başladı, ekonomi sürprize gebe
    ORC Araştırma: AKP ilk kez geriden başladı, ekonomi sürprize gebe

    ORC Araştırma'dan Mehmet Pösteki, AKP'nin ilk kez bir seçime geride başladığını belirtirken İstanbul'da durumun kafa kafaya olduğunu söyledi.

    "Yemeklik yağa litre başına 10 kuruş 'atık yağ' vergisi konuldu"
    "Yemeklik yağa litre başına 10 kuruş 'atık yağ' vergisi konuldu"

    Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Büyükhelvacıgil, yemeklik yağa litre başına 10 kuruş "atık yağ" vergisi konulduğunu söyledi.

    Açlık sınırı 2 bin lirayı aştı
    Açlık sınırı 2 bin lirayı aştı

    Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 8 liraya çıktığını, yoksulluk sınırının da 6 bin 543 TL olduğunu açıkladı.

    Futbol medyası Robinho’nun tecavüz suçu geçmişini yok sayıyor
    Futbol medyası Robinho’nun tecavüz suçu geçmişini yok sayıyor

    Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici: Futbol medyası Robinho’nun geçmişini yok sayarak, tecavüzün meşrulaştırılmasına katkı sunuyor.

    Sarı yeleklilerin lideri Rodrigues polis saldırısında gözünü kaybetti
    Sarı yeleklilerin lideri Rodrigues polis saldırısında gözünü kaybetti

    Sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, cumartesi günü düzenlenen eylemlerde plastik mermi isabet eden gözünü kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 58 ölü, 300 kayıp
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 58 ölü, 300 kayıp

    Brumadinho yakınlarındaki maden atık barajının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 58'e yükseldi. Kayıp 300 kişi için umutlar tükeniyor.

    ABD'nin gönderdiği ek 600 asker, Suriye'ye ulaştı
    ABD'nin gönderdiği ek 600 asker, Suriye'ye ulaştı

    ABD, Suriye'den çekilme sürecine destek vermesi gerekçesiyle 600 askeri ülkeye gönderdi.

    Mansur Yavaş: Anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor
    Mansur Yavaş: Anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor

    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, anketlerde 10 puan önde göründüğünü, bu havayı sokakta da hissettiğini söyledi.

    MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş: Yargı, '-mış gibi' yapıyor
    MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş: Yargı, '-mış gibi' yapıyor

    Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü Barış Altıntaş ile gazeteci davalarındaki yargısal pratikleri konuştuk.

    Muhammed gibi binlerce mülteci ölüme gönderiliyor
    Muhammed gibi binlerce mülteci ölüme gönderiliyor

    Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Hekmat, “Her yıl Muhammed gibi binlerce kişi ölüme gönderiliyor” dedi.