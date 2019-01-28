Venezuela’da hedefte ordu var

Venezuela’da ABD desteğiyle kendini başkan ilan eden sağcı muhalif siyasetci Juan Guaido, Maduro hükümetine desteğini açıklayan Venezuela ordusunu kendi yanına çekmeye çalışıyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da hafta sonu askeri birlikleri ziyaret ederek ‘birlik ve disiplin’ istedi.

Öte yandan ABD, bir kez daha Venezuela’yı müdahale ile tehdit ederken, İsrail de Guaido’yu başkan olarak tanıdığını açıkladı.

MUHALEFET KIŞLALARDA BİLDİRİ DAĞITTI

Bu kapsamda kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido taraftarları, kışla önlerine giderek askerlere broşür dağıttı. Euronews’un haberine göre, askerlere af öneren broşürler bazı insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oldu. AA’nın haberine göre ise kentteki üslerin girişlerine küçük gruplar halinde giden muhalif milletvekillerinin dağıttığı broşürleri bazı askerlerin kabul ettiği bazılarının ise yaktığı belirtildi.

Bu arada Juan Guaido da bir yandan orduda kendisine sempati duyan generallerle görüştüğünü dile getirdi. Bir kiliseyi ziyaret eden Guaido, ayinden sonra yaptığı açıklamada, doğrudan askerlere seslendi. “Anayasanın yanında olma zamanı” diyen Juan Guaido, “Korkmanın ve geri çekilmenin sırası değil. Venezuela halkına saygı zamanı. Size talimat veriyorum; Venezuela halkına ateş etmeyin” ifadelerini kullandı.

ORDUYA DARBEYE KATILMA ÇAĞRISI

Juan Guaido, muhalefeti çarşamba ve cumartesi yeniden sokağa inmeye çağırdı. Guaido, Twitter’dan paylaştığı görüntülü mesajla bu hafta yapacakları eylemler hakkında bilgi verdi. Guaido, Caracas’taki taraftarlarını, çarşamba günü yerel saatle 12.00 - 14.00 saatlerinde sokağa davet ederek, bu eylemle askerlere “halkın yanında olmaları ve insani yardımın ülkeye girmesine izin vermeleri” çağrısında bulunacaklarını söyledi.

Venezuela’nın ABD’deki askeri taeşesi Albay Jose Luis Silva da önceki gün “taraf değiştirmiş” ve Guaido’yu cumhurbaşkanı olarak tandığını ilan etmişti.

MADURO DA ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Bu arada Nicolas Maduro da orduyu yakınında tutmaya çalışıyor. Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret ederek güvenlik güçleri ile bir araya gelen Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “emperyalist darbe girişimi” karşısında askerlerden “birlik ve disiplin” içinde olmasını istedi.

Estamos llamados a garantizar la paz y la independencia nacional en perfecta unión cívico-militar, para derrotar el golpe de Estado, y cualquier amenaza en contra de nuestra Patria Sagrada ¡Venceremos! pic.twitter.com/0MLm9V2oDD — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 Ocak 2019

Maduro, Latin Amerika’da bağımsızlık mücadelesinin lideri Simon Bolivar’ın 1819 yılında İkinci Kurucu Meclis konuşmasını yapmasının 200’üncü yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla 10-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek anma törenlerini hatırlattı. “Venezuela tarihinin en önemli askeri hareketliliklerine hazırlanıyoruz” dedi. Maduro ayrıca, “Hiç kimse kutsal gökyüzümüze dokunmasın diye tüm silah sistemlerini, askeri gücü, operasyon kabiliyetini, asker sivil birliğini ve milis kuvvetleri hazır tutacağız” ifadelerini kullandı. Maduro, daha sonra askerlerin eğitim faaliyetlerini inceledi, kuvvet komutanları ile birlikte koşuya katıldı.

La Armada Bolivariana, siempre lista para defender nuestros mares con profesionalismo y patriotismo. ¡Los felicito muchachos y muchachas! pic.twitter.com/4CN6ePNinI — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 Ocak 2019

NE OLMUŞTU?

Muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, aralık ayında ABD yönetimi ile yaptığı görüşmelerde planlandığı şekilde 23 Ocak’ta muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, İsrail, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine destek veriyor. (DIŞ HABERLER)

ABD VENEZUELA’YI YİNE TEHDİT ETTİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezula hükümetini Amerikalı diplomatlara ya da muhalefet lideri Juan Guaidó’ya yönelik herhangi bir tehdinin “önemli bir tepkiyle karşılaşacağı”nı söyledi.

Maduro geçen Perşembe günü, Washington’ın Guaido’yu desteklemesi nedeniyle ABD’yle ilişkilerini kesmiş ve 72 saat içinde Venezuela’yı terk etmelerini sitemişti. Ancak sürenin bitmesine birkaç saat kala, Venezuela Dışişleri Bakanlığı sınırdışı emrini geri çekmiş ve bunun yerine her iki tarafın birbirlerinin başkentlerinde "çıkar ofisleri" kurmaları için 30 günlük süre vermişti.

GUAIDO DARBE PLANINI ANLATTI: MADURO’YU DEVİRMEK İÇİN ORDU İLE GÖRÜŞTÜ

Amerikan medyası sayfalarını Venezuela muhalefetine açtı. Kendini başkan ilan Juan Guaido, Washington Post gazetesine demeç verdi. Guaido, Maduro’yu devirebilmek için orduda kendisine sempati duyan generaller ve sivil yetkililerle görüştüğünü açıkladı.

Guaido, askeri kanatla yaptığı görüşmelerin kişisel güvenlik endişesi sebebiyle ihtiyat içinde devam ettiğini ileri sürerek Venezuela’nın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan askeri ataşenin muhalif kanada geçme kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Öte yandan, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Guaido, ABD temsilciliğine Maduro karşıtlığıyla bilinen ve 2014’te ABD’ye sığınan Carlos Vecchio’yu getirdiğini açıkladı.

Guaido ayrıca bazı Amerikalı siyasetçilerin de kendi hükümetine destek verdiğini vurgulayarak Illinois eyaleti Senatörü Dick Durbin, Florida Senatörü Marco Rubio ve New Jersey Senatörü Robert Menendez ile görüştüğünü belirtti. (DIŞ HABERLER)

İSRAİL DE EKSİK KALMADI

İsrail, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığını açıkladı. Başbakan Benyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajla, “İsrail de ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa ülkesine katılarak Venezuala’daki yeni yönetimi tanıdı” ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)