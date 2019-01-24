Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler

Venezuela’da ABD destekli muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini ülkenin geçici başkanı ilan etmesinden sonra darbe girişimine tepki ve destek açıklamaları geliyor.

EKVADOR KOMÜNİSTLERİ: ABD KUKLASI GUAIDO’YU REDDEDİYORUZ

Ekvador Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLE) Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti’nde gelişmelerin bu ülkedeki sağcıların ABD emperyalizmi ve uluslararası sağın desteğiyle gerçekleştirdiği bir eylem olduğu açıklaması yaparak Ekvador hükümetinin darbe girişimine verdiği desteği reddetti.

"ABD KUKLASI GUAIDO’YU REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, Venezuela işçileri, gençliği ve halkıyla dayanışma vurgusu yapılırken, “Bu ülkenin iç işlerine, başta ABD yönetiminin yönettiği eylemler olmak üzere dışarından müdahaleyi, mahkum ediyoruz. Halkların kendi kaderlerini tayin hakkına saygı politikamızı yineliyoruz. Ekvador’da Lenin Moreno hükümetinin emperyalizmin ve en gerici sermaye çevrelerinin kuklası olan Juan Guaido’yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıması kararını reddediyoruz” denildi.

İŞÇİLERE EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI

Venezuela’da Maduro hükümetinin atfedildiği gibi bir sosyalist hükümet olmadığı ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizin sorumlusu olduğunun belirtildiği açıklamada devrimci güçlerin ve solun zayıflıklarının da kitlelerin karşısına alternatif bir seçenek çıkarılmasına izin vermediği, bunun yerine sağın ve emperyalizmin söyleminin memnuniyetsiz kitleler için etkili olduğuna da dikkat çekildi.

Açıklamada, “İşçiler ve halklar, devrimciler ve komünistler emperyalist müdahaleye karşı mücadele için Maduro’yu destekleme ikileminde değildir; işçiler ve halk bağımsız bir alternatif inşa etmelidir. İşçi sınıfını ve gençliği, Venezuela’nın yurtsever askerlerini ABD emperyalizmine karşı mücadeleye çağırıyoruz ve hükümetten halkın içinde bulunduğu kritik duruma çözüm getirecek yanıtlar vermesini talep ediyoruz” denildi.

AB: ACİLEN GÜVENİLİR VE ÖZGÜR SEÇİMLERLERLE SONUÇLANACAK SİYASİ BİR SÜREÇ BAŞLATILMALIDIR

Venezuela’daki gelişmeler Avrupa’da da yankı buldu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Venezuela'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır" çağrısında bulundu.

Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela halkının gösterilerdeki demokrasi çağrısının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

AB'nin demokratik yollarla seçilen Venezuela Ulusal Meclisine destek verdiğini ifade eden Mogherini, bu kurumun güçlerinin yeniden inşa edilmesi ve ona saygı duyulması gerektiğine dikkati çekti.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido da dahil tüm üyelerin sivil hakları, özgürlükleri ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydeden Mogherini, güvenlik güçlerinin aşırı şiddet kullanımının kabul edilemez olduğunu ve krizi çözemeyeceğini ifade etti.

Mogherini, "AB ve üye ülkeler, Venezuela'da barışçıl bir siyasi süreçle ve anayasaya uygun şekilde demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tekrar inşa edilmesi için gereken desteği vermeye hazır" mesajını paylaştı.

TUSK: UMARIM TÜM AVRUPA VENEZUELA'DAKİ DEMOKRATİK GÜÇLERE DESTEK VERİR

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, yaptığı açıklamada "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip" ifadelerine yer verdi.

PODEMOS: AVRUPA DARBEYİ SAVUNAMAZ

İspanya’dan Podemos partisi lideri Pablo Iglesias, Twitter’dan yayınladığı mesajında, ”Trump ve müttefiklerini Venezuela’nın insan hakları ya da demokrasisi ilgilendirmiyor, petrolü ilgilendiriyor. İspanya ve Avrupa uluslararası yasallığı, diyaloğu ve barışçıl yolları savunmalıdır, devlet darbesini değil” dedi.

İNGİLİZ BAKAN: SİYASİ KRİZ YETERİNCE UZUN SÜRDÜ

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, ''Venezuela'daki gelişmeleri dikkatle izliyorum" ifadesini kullandı.

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Venezuela halkı arasında geniş desteği olduğunu savunan Duncan, "Siyasi kriz yeterince uzun sürdü. Şimdi bütün Venezuelalılar için barışçıl çözüme gidecek yolu bulma zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI: TARAFLARI ÖLÇÜLÜ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da Twitter'da paylaştığı mesajda, ''Bütün tarafları ölçülü olmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz. AB ortaklarımızla ortak bir tepkiyi koordine edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

MACRON: AVRUPA, DEMOKRASİNİN YENİDEN İNŞA EDİLMESİNİ DESTEKLİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "Mayıs 2018’de Nicolas Maduro yasa dışı şekilde seçildikten sonra Avrupa, demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da ülkenin Venezuela'daki gelişmelerle ilgili olarak Avrupalı ortaklarıyla istişare halinde olduğu bildirildi.

DANİMARKA DIŞİŞLERİ BAKANI: VENEZUELA'DA YENİ BİR UMUT DOĞDU

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen de yine Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Venezuela'da yeni umut doğduğunu" savunarak ''Danimarka daima meşru seçilmiş demokratik kurumları destekleyecek. Juan Guaido'nun dahil olduğu parlamentoyu da.'' mesajını verdi.

Samuelsen, ''güçlü bir açıklama'' için de AB ortaklarıyla çalıştığını kaydetti.

"İRAN HER TÜRLÜ DIŞ MÜDAHALEYE KARŞIDIR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yazılı açıklama yaptı ve Maduro hükümetini destekledi. Kasımi, "İran, Venezuela'nın iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleye ve yasalara aykırı, meşru olmayan adımlara karşıdır" dedi.

Açıklamasında ABD'yi eleştiren Kasımi, "İran, Venezuela'nın iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleye ve yasalara aykırı, meşru olmayan adımlara karşıdır. İran, darbe girişimleri ve halka karşı yürütülen politikalarda Venezuela hükümeti ve halkını desteklemektedir." ifadelerini kullandı. Kasımi, Venezuela’daki sorunların ülke halkı ve hükümeti tarafından yasal ve barışçıl yollar takip edilerek hızlı bir şekilde çözülmesini temenni ettiklerini kaydetti.

ÇİN: DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKIYORUZ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Venezuela'daki Maduro hükümetini desteklerini belirterek, "Çin, Venezuela'ya dış müdahaleye karşı çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Hua, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında tarafları mantıklı ve soğukkanlı hareket etmeye çağırdı. Hua, "Çin tarafı, Venezuela hükümetinin ülkenin ulusal egemenlik, bağımsızlık ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını destekliyor, Venezuela'ya dış müdahale karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ve Venezuela'nın batı yarımkürenin önemli ülkeleri olduklarını söyleyen Hua, "İki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik ve içişlerine karışmama temelinde ilişkilerini ele almasını temenni ettiklerini" kaydetti. Hua, "Vurgulamak istediğim şey, dış yaptırımlar ve müdahaleler durumu daha da karmaşıklaştırır ve gerçek sorunun çözümüne yarar sağlamaz. Venezuela'nın istikrar ve kalkınmasını sürdürmesi tüm tarafların çıkarlarınadır" dedi.

RUSYA ABD'Yİ ASKERİ MÜDAHALE KONUSUNDA UYARDI

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi, Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahale konusunda uyararak, "Böyle bir adım felaket senaryosu olur. Venezuela bizim stratejik ortağımız ve böyle kalmaya devam edecek" dedi.

Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve bazı ülkelerin Venezuela'ya yönelik baskıyı artırdığını belirterek, Rusya'nın Venezuela ile iş birliğini sonlandırmayacağını söyledi. Ryabkov, "Venezuela bizim stratejik ortağımız ve böyle kalmaya devam edecek. Egemenliğini ve iç işlerine karışılmaması prensibini Venezuela ile birlikte koruyacağız" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahale ihtimalini de değerlendiren Ryabkov, "ABD'yi, Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahale konusunda uyarıyoruz. Böyle bir adım felaket senaryosu olur" şeklinde konuştu.

KREMLİN: DARBE GİRİŞİMİ YASADIŞI

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'dan ise "Venezuela'da muhalefetin gücü ele almaya yönelik girişimini yasa dışı olarak değerlendiriyoruz" açıklaması geldi. Peskov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Nicolas Maduro'yu Venezuela'nın tek meşru devlet başkanı olarak tanıdığını söyledi.

Peskov, "Ülkenin iç siyasetine müdahale imasında bulunan açıklamalardan ötürü de endişe duyuyoruz. Bu tür bir müdahalenin kabul edilemez olduğuna ve son derece olumsuz etkilere sahip olduğuna inanıyoruz. Herhangi bir baskıya ilişkin spekülasyonları çok tehlikeli görüyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Venezuela'yı stratejik ortak olarak gördüğünü vurgulayan Peskov, "Venezuela'da muhalefetin gücü ele almaya yönelik girişimini yasa dışı olarak değerlendiriyoruz. Bu tür adımların uluslararası hukukun temel prensiplerini ihlal ettiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

FİLİSTİN'DEN MADURO HÜKÜMETİNE DESTEK AÇIKLAMASI

Filistin Dışişleri Bakanlığı da Maduro hükümetini destekleyen bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Filistin Devleti, ülkelerin egemenliği ve iç düzenine saygı ilkesine bağlılık konusundaki tavrını yineleyerek, kapsamlı ve barışçıl bir ulusal diyalog yoluyla daha fazla istikrar, birlik ve refah için Venezuela’nın meşru talepleriyle dayanışmasını teyit ediyor” denildi.

Açıklamada Venezuela’nın egemenliğine saygı duyması çağrısı yapıldı ve “Uluslararası hukuka saygı gösteren bölgesel ve uluslararası sistem ile Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi çerçevesinde, bir arada yaşama imkanı ile devletler arası barışın tesis edilmesi gerekir” denildi.

İSPANYA VE PORTEKİZ "SEÇİM" YAPILSIN DEDİ

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında Venezuela ile ilgili "Şu anda öncelik, Venezuela'da durumun daha da kötüye gitmesini önlemek. Bu yüzden özgür, demokratik ve garanti edilmiş bir seçime gidilmesi için AB'nin bir müdahalesi gerekiyor" dedi.

AB'nin Venezuela konusunda "kararlı, açık ve ortak tavrı bulunduğunu, seçime gidilmesinde ısrarcı olduklarını" ileri süren Borrell, AB'nin Venezuela konusunda yavaş karar almasını eleştirerek "Karar vermekte 4 ay zorlanmasaydık belki de bu duruma gelinmeyecekti." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz haber ajansı Lusa'ya verdiği demeçte, "Maduro'nun zamanının dolduğunu anlaması için özgür seçime gidilmesi çağrısı yapıyoruz. Halkın arzusunu yok sayamaz. Ulusal Meclis de buna saygı göstermeli." dedi.

EKVADOR: ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'nda katıldığı bir panelde, Venezuela'ya askeri müdahale edilmesine karşı çıktığını söyledi. Valencia, "Venezuela halkına kendi kararlarını verme fırsatını vermek zorundasınız" diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

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