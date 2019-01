Venezuela’da ABD-sağ muhalefet yapımı darbe girişimi

Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido, kendisini ülkenin geçici başkanı ilan ederken ABD’den destek gecikmedi. Donald Trump, Guaido’yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdığını açıkladı. Başkanlık sarayının önünde kendisini destekleyenlere açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “Darbeye hayır, müdahaleciliğe hayır” dedi. Maduro ayrıca ABD hükümetiyle tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesme kararı aldığını belirterek "Diplomatik delegasyonlarının ülkeyi terk etmeleri için 72 saati var" dedi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ertan Erol, gelişmelerin “ABD ve Venezuela sağı tarafından itina ile planlandığına” dikkat çekti.

Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela’da Ulusal Meclis’in tek meşru kurul olduğunu iddia etmiş ve orduya “Hukukun üstünlüğü ve anayasal düzeni koruma” çağrısı yapmıştı. Bolton’un bu açıklaması darbe çağrısı olarak yorumlanmıştı.

35 yaşında Guaido bugün bu sürecin devamı olarak gelişen olayların sonunda başkent Caracas’ta yaptığı açıklamada ordunun yeni seçimlerin ilan edilmesi konusunda vereceği destekle geçici başkanlık görevini üstlenebileceğini açıkladı. Guaido, halka sokaklara çıkma çağrısı yaptı.

Trump’tan konuya dair yapılan açıklamada Guaido ülkenin “meşru lideri” olarak tanımlandı ve “Venezuela halkı Maduro’ya karşı cesaretle sesini yükseltti, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü talep etti” denildi. Trump, “Gayrimeşru Maduro rejimini Venezuela halkının güvenliğine karşı tüm tehditlerden direkt sorumlu tutuyoruz” ifadesini kullandı.

ABD merkezli CNBC kanalı, Beyaz Saray'ın Venezuela için askeri seçeneği masaya yatırdığını aktardı.

ABD ve Kanada’nın ardından Peru, Arjantin, Kolombiya, Guatemela, Brezilya, Şili ve Paraguay da muhalefet liderini geçici devlet başkanı olarak tanıdığını belirtti.

Maduro’ya ilk destek açıklaması Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’ten geldi. Molares, Twitter’dan Venezuela lideri Maduro’ya destek çağrısında bulundu. Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendisini arayıp destek mesajını ilettiğini söyledi. Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov da "Rusya Maduro'yu Venezuela'nın yasal bir şekilde seçilmiş devlet başkanı olarak tanımaktadır ve bu yaklaşımda bir değişiklik olmayacak” açıklaması yaptı. Ayrıca Meksika ve Küba da Maduro'ya desteklerini açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, yaptığı açıklamada "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip" ifadelerine yer verdi.

Venezuela’daki gelişmeler Avrupa’da da yankı buldu. İspanya’dan Podemos partisi lideri Pablo Iglesias, Twitter’dan yayınladığı mesajında, ”Trump ve müttefiklerini Venezuela’nın insan hakları ya da demokrasisi ilgilendirmiyor, petrolü ilgilendiriyor. İspanya ve Avrupa uluslararası yasallığı, diyaloğu ve barışçıl yolları savunmalıdır, devlet darbesini değil” dedi.

Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

TeleSUR, başkent Caracas'ta on binlerce kişinin düzenlendiği mitingle Guaido'nun yasa dışı başkanlık deklarasyonuna ve ABD'nin müdahale girişimine tepki gösterdiğini duyurdu.

Huge Chavista rally in Caracas underway now in rejection of US intervention and in support of the elected government #23Ene pic.twitter.com/n4T5b8cVes

Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Yaşananlar üzerine Başkanlık sarayının önünde kendisini destekleyenlere açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezuela halkı, 'Darbeye, müdahaleciliğe, imparatorluğa hayır' diyor. Burada teslim olan hiç kimse yok. Biz mücadeleye, barışın ve ilerlemenin zaferine doğru gidiyoruz." dedi.

Maduro, "Başkanı sadece halk seçer. Uluslararası burjuva medya sizi, halkımızı görmüyor. Ama biz buradayız, devrimci halk." ifadelerini kullandı.

Maduro konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Venezuelalılar, Washington, Venezuela’ya başkan belirleyebileceğini düşünürken sessiz kalabilir miyiz? Biz, devrimci Hugo Chavez’in ülkesiyiz. Daha önce de söyledim, ABD hükümeti Venezuela’ya kukla bir yönetim yerleştirmek istiyor.

Çok ileri gittiler. Emperyalist ABD hükümetiyle tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesme kararı aldım. Dışarı! Hepsi gidebilir.

Venezuela’yı sivil krize, şiddetin yaşanabileceği bir krize sürüklemeye çalışmak, ABD’de iktidarı elinde bulunduran hükümet ve aşırılıkçılar için büyük bir sorumsuzluktur.

İmparatorlukla tüm diplomatik ilişkileri kesiyorum. Diplomatik delegasyonlarının ülkeyi terk etmeleri için 72 saati var.

Venezuela’yı Washington’dan yönetmek istiyorlar. Washington’un emirlerini uygulayan kukla bir yönetim mi istiyorsunuz? Venezuela’yı Bogota’dan yönetmek istiyorlar. Kendimizi oligarşinin kölesi haline mi getireceğiz?

Venezuela saygındır. Ne darbe ne müdahalecilik. Venezuela barış ve ilerleme istiyor.

Venezuela’nın önünde büyük zorluklar var. Ekonomik sıkıntılar örneğin. Elbette onlar Venezuela’nın bu sıkıntıları aşmasını, büyümesini ve müreffeh hale gelmesini istemiyor. Bu bizim için büyük bir mücadele. 2019’da iyi bir yönetim göstermek zorundayız. Refahla, eşitlikle ve sosyal yatırımla ekonomik büyümeyi yeniden sağlamalıyız.

Amerikan İmparatorluğuna güvenmeyin. Onlar çıkarlarına göre hareket eder. Onlar, Venezuela’nın petrolünü, doğal gazını, altınını istiyor. Bunlar size ait değil, bunlar Venezuela’nın bağımsız topraklarına ait."

#Live | President of #Venezuela @NicolasMaduro: They went too far. I have decided to break all diplomatic and political relations with the imperialist government of the United States. Out! They can all leave.



:arrow_forward: https://t.co/EOOSCUDs0E pic.twitter.com/DnRb79CW64