23 Ocak 2019 21:32
Son Düzenlenme Tarihi: 24 Ocak 2019 00:43

Venezuela’da ABD-sağ muhalefet yapımı darbe girişimi

Venezuela’da ABD destekli Juan Guaido kendini geçici başkan ilan etti. Donald Trump’tan Guaido’ya destek açıklaması geldi.

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Venezuela’da ABD-sağ muhalefet yapımı darbe girişimi

Juan Guaido | Fotoğraf: Miguel Gutierrez/EPA/AA

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    Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido, kendisini ülkenin geçici başkanı ilan ederken ABD’den destek gecikmedi. Donald Trump, Guaido’yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdığını açıkladı. Başkanlık sarayının önünde kendisini destekleyenlere açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “Darbeye hayır, müdahaleciliğe hayır” dedi. Maduro ayrıca ABD hükümetiyle tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesme kararı aldığını belirterek "Diplomatik delegasyonlarının ülkeyi terk etmeleri için 72 saati var" dedi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ertan Erol, gelişmelerin “ABD ve Venezuela sağı tarafından itina ile planlandığına” dikkat çekti.

    ABD DAHA ÖNCE ORDUYU "GÖREVE" ÇAĞIRMIŞTI

    Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela’da Ulusal Meclis’in tek meşru kurul olduğunu iddia etmiş ve orduya “Hukukun üstünlüğü ve anayasal düzeni koruma” çağrısı yapmıştı. Bolton’un bu açıklaması darbe çağrısı olarak yorumlanmıştı.

    35 yaşında Guaido bugün bu sürecin devamı olarak gelişen olayların sonunda başkent Caracas’ta yaptığı açıklamada ordunun yeni seçimlerin ilan edilmesi konusunda vereceği destekle geçici başkanlık görevini üstlenebileceğini açıkladı. Guaido, halka sokaklara çıkma çağrısı yaptı.

    ABD'NİN "MEŞRU LİDERİ" GUAİDO

    Trump’tan konuya dair yapılan açıklamada Guaido ülkenin “meşru lideri” olarak tanımlandı ve “Venezuela halkı Maduro’ya karşı cesaretle sesini yükseltti, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü talep etti” denildi. Trump, “Gayrimeşru Maduro rejimini Venezuela halkının güvenliğine karşı tüm tehditlerden direkt sorumlu tutuyoruz” ifadesini kullandı.

    CNBC: BEYAZ SARAY, VENEZUELA İÇİN ASKERİ SEÇENEĞİ MASAYA YATIRDI

    ABD merkezli CNBC kanalı, Beyaz Saray'ın Venezuela için askeri seçeneği masaya yatırdığını aktardı.

    GUAİDO'YA DESTEKLERİNİ AÇIKLAYAN ÜLKELER

    ABD ve Kanada’nın ardından Peru, Arjantin, Kolombiya, Guatemela, Brezilya, Şili ve Paraguay da muhalefet liderini geçici devlet başkanı olarak tanıdığını belirtti.

    MADUROYA DESTEKLERİNİ AÇIKLAYAN ÜLKELER

    Maduro’ya ilk destek açıklaması Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’ten geldi. Molares, Twitter’dan Venezuela lideri Maduro’ya destek çağrısında bulundu. Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendisini arayıp destek mesajını ilettiğini söyledi. Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov da "Rusya Maduro'yu Venezuela'nın yasal bir şekilde seçilmiş devlet başkanı olarak tanımaktadır ve bu yaklaşımda bir değişiklik olmayacak” açıklaması yaptı. Ayrıca Meksika ve Küba da Maduro'ya desteklerini açıkladı.

    TUSK: UMARIM TÜM AVRUPA VENEZUELA'DAKİ DEMOKRATİK GÜÇLERE DESTEK VERİR

    AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, yaptığı açıklamada "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip" ifadelerine yer verdi.

    PODEMOS: AVRUPA DARBEYİ SAVUNAMAZ

    Venezuela’daki gelişmeler Avrupa’da da yankı buldu. İspanya’dan Podemos partisi lideri Pablo Iglesias, Twitter’dan yayınladığı mesajında, ”Trump ve müttefiklerini Venezuela’nın insan hakları ya da demokrasisi ilgilendirmiyor, petrolü ilgilendiriyor. İspanya ve Avrupa uluslararası yasallığı, diyaloğu ve barışçıl yolları savunmalıdır, devlet darbesini değil” dedi.

    CARACAS'TA ON BİNLERCE KİŞİ TEPKİ İÇİN SOKAKTA

    Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

    TeleSUR, başkent Caracas'ta on binlerce kişinin düzenlendiği mitingle Guaido'nun yasa dışı başkanlık deklarasyonuna ve ABD'nin müdahale girişimine tepki gösterdiğini duyurdu.

    MADURO: ABD HÜKÜMETİYLE TÜM DİPLOMATİK VE SİYASİ İLİŞKİLERİ KESME KARARI ALDIM

    Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

    Yaşananlar üzerine Başkanlık sarayının önünde kendisini destekleyenlere açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezuela halkı, 'Darbeye, müdahaleciliğe, imparatorluğa hayır' diyor. Burada teslim olan hiç kimse yok. Biz mücadeleye, barışın ve ilerlemenin zaferine doğru gidiyoruz." dedi.

    Maduro, "Başkanı sadece halk seçer. Uluslararası burjuva medya sizi, halkımızı görmüyor. Ama biz buradayız, devrimci halk." ifadelerini kullandı.

    Maduro konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Biz Venezuelalılar, Washington, Venezuela’ya başkan belirleyebileceğini düşünürken sessiz kalabilir miyiz? Biz, devrimci Hugo Chavez’in ülkesiyiz. Daha önce de söyledim, ABD hükümeti Venezuela’ya kukla bir yönetim yerleştirmek istiyor.

    Çok ileri gittiler. Emperyalist ABD hükümetiyle tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesme kararı aldım. Dışarı! Hepsi gidebilir.

    Venezuela’yı sivil krize, şiddetin yaşanabileceği bir krize sürüklemeye çalışmak, ABD’de iktidarı elinde bulunduran hükümet ve aşırılıkçılar için büyük bir sorumsuzluktur.

    İmparatorlukla tüm diplomatik ilişkileri kesiyorum. Diplomatik delegasyonlarının ülkeyi terk etmeleri için 72 saati var.

    Venezuela’yı Washington’dan yönetmek istiyorlar. Washington’un emirlerini uygulayan kukla bir yönetim mi istiyorsunuz? Venezuela’yı Bogota’dan yönetmek istiyorlar. Kendimizi oligarşinin kölesi haline mi getireceğiz?

    Venezuela saygındır. Ne darbe ne müdahalecilik. Venezuela barış ve ilerleme istiyor.

    Venezuela’nın önünde büyük zorluklar var. Ekonomik sıkıntılar örneğin. Elbette onlar Venezuela’nın bu sıkıntıları aşmasını, büyümesini ve müreffeh hale gelmesini istemiyor. Bu bizim için büyük bir mücadele. 2019’da iyi bir yönetim göstermek zorundayız. Refahla, eşitlikle ve sosyal yatırımla ekonomik büyümeyi yeniden sağlamalıyız.

    Amerikan İmparatorluğuna güvenmeyin. Onlar çıkarlarına göre hareket eder. Onlar, Venezuela’nın petrolünü, doğal gazını, altınını istiyor. Bunlar size ait değil, bunlar Venezuela’nın bağımsız topraklarına ait."

    "ERDOĞAN, BENİ ARAYIP DESTEK MESAJI GÖNDERDİ"

    Fotoğraf: DHA

    Başkanlık Sarayı konuşma yapan Maduro, ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayıp destek mesajı ilettiğini söyledi ve Türkiye'ye de selam gönderdi.

    ERTAN EROL: ABD İLE SAĞIN İTİNA İLE HAZIRLADIĞI BİR PLAN

    Venezuela’da yaşananları İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ertan Erol ile konuştuk. Ülke içindeki ve dışındaki unsurların rolünü değerlendiren Erol, “Ülkedeki ekonomik krizin sürdürülemez hale gelmesi ve yaşam şartlarındaki kötüleşme, yolsuzluk ve yoksullukta Maduro idaresinin sorumluluğu kaçınılmaz. Aynı zamanda muhalefetin çoğunlukta olduğu meclisi bloke etmesi de Maduro’nun elini zayıflatıyor” dedi.

    Erol, “Ancak, krizin altyapısı yıllardır süren ekonomik yaptırımlarla hazırlandı ve bugün gerçekleşen olaylar da ABD ve Venezuela sağı tarafından itina ile planlanmış gözüküyor” vurgusunda bulundu. Erol, “ABD’nin anayasaya aykırı olarak yemin eden Meclis Başkanını tanıması, ABD’nin ardından da Amerika Devletleri Örgütü ile Kanada ve Paraguay’ın da hızlı bir biçimde devreye girmesi bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Lima Grubu diğer ülkelerin de - Meksika haricinde - bu kervana katılması beklenebilir” ifadelerini kullandı.

    Erol, “ABD’nin gündeminde askeri darbe var mı” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

    “ABD’nin aynı zamanda geçici hükümete Maduro idaresi tarafından yapılacak herhangi bir müdahaleye de karşılık vereceğini açıklaması ve masada bütün ihtimallerin olduğunu belirtmesi, Washington’un önünde askeri seçeneğin de var olduğu anlamına geliyor.

    Chavistler arasında da Maduro’ya gittikçe artan bir muhalefetin olduğunu yadsımamak lazım. Ordu içinde de sağ muhalefete uzak olmakla birlikte Maduro’ya da sıcak bakmayan unsurların olduğu uzun bir süredir dillendiriliyor. Ancak ABD’nin açık bir içimde müdahil olduğu durumda -ki an itibariyle yaşananlar 2002’deki darbe teşebbüsünün sivil versiyonunu andırıyor- sağın toplumsal desteğe rağmen karşısında hükümet yanlısı büyük bir kitleyi bulabileceğini unutmamak gerekir. Buna ordunun farklı fraksiyonlarının karışması ise felaket senaryosu olacaktır.”

    2002 DARBESİ BAŞARISIZ OLMUŞTU

    Nicolas Maduro, bu ay başında ikinci kez başkan seçilmiş ABD ve Venezuela’daki sağ muhalefet seçimin hileli olduğunu ve geçersiz sayılması gerektiğini iddia etmişti. Venezuela'da Hugo Chavez'e karşı 2002'de ABD destekli yapılan darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. ABD o günden bu yana Venezuela'ya karşı girişimlerini diplomatik ve ekonomik ambargoyla sürdürüyor. (DIŞ HABERLER)

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