EMEP: Emperyalistler elinizi Venezuela’dan çekin!

Venezuela’da, ABD ve Latin Amerika’nın gerici hükümetlerinin desteğiyle hayata geçirilmeyen çalışılan darbeye karşı yazılı açıklama yayınlayan Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi, “Emperyalistler elinizi Venezuela’dan çekin” dedi.

Açıklamada, “Venezuela’da ABD İş Birlikçisi Cephenin Lideri Juan Guaido kendini yasa dışı olarak ülkenin başkanı ilan etti. İş birlikçi tekelci güçler bir süredir Maduro yönetimini devirmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor; suikast girişimleri; ekonomik spekülasyonlar ve karaborsacılıkla darbe zeminini hazırlıyorlardı. Amerikan emperyalizminin Venezuela’ya koyduğu ambargo da bir lütuf olarak görüldü. Maduro’nun izlediği politikalar da Venezuela’nın ekonomik bir krize girmesini hızlandırdı, yoksullaşmayı ve hoşnutsuzluğu artırdı. Sağcı gericiliğin darbeye yeltenmek için dayanak bulduğu ve fırsata çevirdiği tablo budur” ifadeleri kullanıldı.

KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI VURGUSU

“Darbe yoluyla müdahaleler, halkın kendi kaderini tayin hakkının ihlalidir” denilen açıklama şöyle devam etti: “Uzun süredir Maduro’yu devirmeye uğraşan Juan Guaido’nın arkasında ABD ve Trump var ve Trump vakit geçirmeksizin hiçbir yasal hakkı ve dayanağı olmadan başkanlığını ilan eden Guaido’yu tanıdığını ve desteklediğini açıkladı. Latin Amerika’daki gerici burjuva iktidarları da Guaido’yu destekliyor. Bir askeri müdahale için epeydir fırsat kollayan ABD’nin, Guaido’nun provokatif silahlı eylemlerini bir müdahale gerekçesi yapması ihtimal dahilindedir.

ABD diplomatik temsilcilerinin ülkeyi terk etmesini isteyen Maduro ise, darbe girişimine ve emperyalist müdahaleye karşı Venezuela halkını mücadeleye çağırdı. Bunun üzerine milyonlarca insan sokağa çıktı. Başkent Caracas’taki mitingde Guaido’nun yasa dışı başkanlık deklarasyonuna ve ABD’nin müdahale girişimine karşı mücadele ve protestolar sürüyor.

Venezuela Chavez döneminde de bir darbe girişimiyle yüz yüze gelmişti. Chavez’e yönelik darbe iki saat içinde püskürtüldü. Şimdi ikinci kez deneniyor.”

"VENEZUELA HALKI EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELE EDECEKTİR"

“ABD emperyalistleriyle içerideki iş birlikçileri Venezuela’nın petrolüne, doğal gazına, altınına el koymak için sürekli planlar yapa geldiler. Venezuela halkı da buna karşı sürekli direndi. Venezuela halkı emperyalizme ve kapitalist sömürüye karşı mücadele azmini kanıtlamış bir halktır.

Venezuela işçi sınıfı ve emekçileri de bu büyük meydan okumaya karşı kendi kaderini tayin hakkını savunmak için mücadele edecek ve bu ikinci darbe girişimini de püskürtecektir. Dünya işçileri ve emekçileri Amerikan emperyalizminin yaptırımlarına ve Guaido liderliğindeki darbeciliğe karşı Venezuela halkının yanında ses çıkardığı ölçüde Venezuela nezdinde darbeci siyaset geriletilebilecektir.Emek Partisi olarak biz de Venezuela halkının haklı mücadelesini destekliyor, dayanışma duygularımızla yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.”

ÖDP VE TİP DE TEPKİ GÖSTERDİ

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, twitter hesabından “ABD Emperyalizminin karşısında Venezuela halkının yanındayız” açıklaması yaparken, ÖDP resmi twitter hesabından da, “ABD emperyalizminin saldırganlığına ve ABD güdümlü muhalefetin girişimlerine karşı, bağımsızlığına sahip çıkan Venezuela halkının yanındayız” denildi.

Bir açıklama yayınlayan TİP de, “Venezuela’da ABD öncülüğünde ilerletilen darbe girişimini lanetliyoruz! Venezuela emekçilerinin ve dünyanın dört bir yanındaki dostlarının, bu darbe girişimini de boşa çıkaracağından kuşkumuz yoktur. Kahrolsun ABD emperyalizmi! Yaşasın Latin Amerika’nın devrimci güçleri!” denildi. (HABER MERKEZİ)

Venezuela’da ABD-sağ muhalefet yapımı darbe girişimi