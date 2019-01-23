23 Ocak 2019 15:10
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Ocak 2019 15:59

Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

74 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜNCELLENDİ
Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Fotoğraf: Ali Ballı/AA

    • Paylaş

    74 yaşında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı.

    Mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, 23 Ocak günü Kağıthane Derindere Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. 

    Ayşen Gruda bugün (25 Ocak) son yolculuğuna uğurlandı.

    Gruda için öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Taziyeleri cami avlusunda kızı Elvan Gruda, torunu Emre Gruda, eski eşi Yılmaz Gruda, kardeşleri Ayben ve Ayten Erman kabul etti. Cenaze törenine TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçılar Erol Evgin, Rasim Öztekin, Nevra Serezli, Aydemir Akbaş, Ali Sunal, İlyasa Salman, Demet Akbağ, Müjdat Gezen, Işıl Yücesoy, Suzan Kardeş ile sanat ve siyaset camiasında birçok isim, sevenleri ve yakınları katıldı. Cuma namazının ardından Gruda için cenaze namazı kılındı, helallik alındı.

    ALKIŞLARLA UĞURLANDI

    Fotoğraf: DHA

    Ayşen Gruda cenaze töreninin ardından dua ve alkışlarla uğurlandı. Gruda, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

    Son yolculuğuna uğurlanan Ayşen Gruda’nın eski eşi Yılmaz Gruda, ”Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. Toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın. Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Soyadımı taşımasından memnundum” dedi.

     “ÇOK DEĞER VERDİĞİM DOSTUM, ÇOK ŞEY ÖĞRENDİĞİM BİR İNSANDI, ANNEANNEMDİ”

    Tören öncesi kızı Elvan Gruda, annesinin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşları içinde bekledi. Torunu Emre Gruda, "Çok garip hissediyorum. Çok değer verdiğim dostum, çok şey öğrendiğim bir insandı, anneannemdi. Bu ülkenin de annesiydi, değer verdiği bir insandı. Bugün onun isteği olan toplumun her kesiminde, kucakladığı herkes birlikte uğurluyor. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu. Kardeşi Ayben Erman da "O kadar üzgünüm ki nasıl anlatayım, ablam gitti, öldü. Bunun daha ötesi yok" dedi.

    TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım cenaze töreni öncesinde bir açıklama yaparak, " Ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum” dedi. 

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da "En büyük değerlerimizi birer birer kaybediyoruz. Çok büyük bir kayıp. Önemli olan yeni sanatçıların yetişmesi için gerekli ortamı yaratmak. Bununla ilgili gerekli yasa düzenlemelerini yaptık, meclisten geçti. İnşallah yeni sanatçılara vesile olması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

    Nevra Serezli, "Cumhuriyet kadını, entelektüel, dost, oyuncu, müthiş bir insandı. Hakikaten Ayşen’i anlatmak çok üzün sürer. Komedyendi, komediyi çok iyi bilirdi. Çok güzel anılarımız oldu. Ayşen’in gidişi beni çok sarstı" şeklinde konuştu.  

    Sanatçı Rasim Öztekin, "Türkiye çok önemli bir kayıp verdi. Sinemanın, tiyatronun başı sağ olsun" diye konuştu. Müjdat Gezen, bütün sevenlerine baş sağlığı dileyerek, "Böyle günde konuşmalar klasiktir, üzüntülüyüz" dedi.

    “HALKIN SANATÇISIYDI”

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da "Bu toprakların en kıymet verdiği sanatçılarımızdan ve hakikaten sanatçı olan, yıllar boyunca unutulmayacak olan Ayşen Gruda’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” derken, Sezgin Tanrıkulu ise, "Hepimizin çocukluğuydu. Halkın sanatçısıydı. Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

    Gürsel Tekin, "Bizlerin bu oyuncuların  tamamı bizlerin ablaları, ağabeyleri gibiydi. Hepimizin baş tacı olmuştu. Yıllar geçmesine rağmen onların filmlerini özlemle izliyoruz. Hayat böyle işte, bir gün son oluyor” dedi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi "Hayatımızda hep vardı. Hayatımızı güzelleştiren bir insandı. Sempatik ve güler yüzlüydü, sevgi doluydu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

    Pankreas kanseriyle mücadele eden Gruda'nın ölümünün ardından hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisini 1 aydır yoğun bakımda takip ettik. 2 gündür tansiyonu çok düşük seyretti. Kendisi 13.45'te kaybetti. Pankreas Kanseri ve kanamadan dolayı kendisini kaybettik. En ileri derecede tedavi etmeye çalıştık, vicdanımız rahat" denilmişti.  

    Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda da açıklamasında, "Benim anneannem, hepimizin annesi; aramızdan ayrıldı. 'Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir' derdi" ifadelerini kullanmıştı. 

    Ayşen Gruda: O bir domates güzeli değildir yalnızca

    Mesut KARA

    Ayşen Gruda: O bir domates güzeli değildir yalnızca

    AYŞEN GRUDA KİMDİR?

    Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de doğdu. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Gruda, lisede okurken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.

    Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

    Ayşen Gruda, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

    Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda’dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.

    Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

    Gruda, "Ah Evlendim Vah Evlenemedim", "Bizim Sınıf", "Papaz Kaçtı", "Hisseli Harikalar Kumpanyası" ve "Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir Şey Oldu" adlı tiyatro oyunlarının yanı sıra "Mum Söndü", Deve Kuşu Kabare", "Hababam Sınıfı Müzikali", "Yedi Kocalı Hürmüz" müzikallerinde de rol aldı.

    Adile Naşit'le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer alan sanatçı, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleriyle birlikte onlarca filmde oynadı.

    Başarılı oyuncu, 1974'te, bilgi yarışmasının sunucusunu canlandırdığı "Hababam Sınıfı"nın ardından 1975'te "Bizim Aile", "Delisin", "Bitirimler Sınıfı", "Bir Araya Gelemeyiz" ve "Hanzo", 1976'da "Öyle Olsun", "Aile Şerefi", "Güngörmüşler", "Süt Kardeşler" ve "Tosun Paşa", 1977'de "Çöpçüler Kralı", "Gülen Gözler", "Hababam Sınıfı Tatilde", "İbo İle Gülşah", "Şabanoğlu Şaban" ve "Sarmaşdolaş", 1978'de "Avanak Apti" ile "Neşeli Günler", 1979'da "Doktor", "Şark Bülbülü", 1980'de "Renkli Dünya, 1981'de Gırgıriyede Şenlik Var", "Davaro", "Gırgıriye" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" filmlerinde rol aldı.

    Fotoğraf: Ali Ballı/AA

    Gruda ayrıca 1982'de "Çiçek Abbas", "Doktor Civanım", "Dolap Beygiri", "Görgüsüzler", 1983'te "Şekerpare", 1984'te "Gırgıriyede Büyük Seçim", 1985'te "Aşık Oldum", "Uyanıklar Dünyası", "Namuslu", "Fakir Milyoner", "Şendul Şaban", 1986'da "Ağa Bacı", 1987'de "Aile Pansiyonu", "Seyyar Kamil", 1988'de "Süper Baba", 1993'te "Rumuz Sev Beni", 1994'te "Şenlik Var", 2003'te "Hababam Sınıfı Merhaba", 2006'da "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu", "İlk Aşk", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?", "Keloğlan Karaprens'e Karşı" filmlerinde oynadı.

    Usta sanatçı 2008-2018 arasında ise "Gece Gündüz", "Kağıt", "Pazarları Hiç Sevmem", "Seni Seviyorum Adamım", "Kötü Kedi Şerafettin", "Dedemin Fişi", "Sevgili Komşum" ve "Babamın Ceketi" filmlerinde izleyiciyle buluştu.

    Ayşen Gruda, 2006'da Sadri Alışık Ödülleri'nde ve 2010'da Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini alırken, 2012'de ise İstanbul Film Festivalinin "Onur Ödülü"nün sahibi oldu. 

    Yeşilçam'ın önde gelen şirketlerinden Arzu Film, Ayşen Gruda anısına rol aldığı filmlerden bir video derlemesi yayınladı. (HABER MERKEZİ)

    Ayşen Gruda: Daha ne yapsınlar, kamçıyla mı dövsünler?

    Ayşen Gruda: Daha ne yapsınlar, kamçıyla mı dövsünler?

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Sözleşmeli öğretmenler tayin hakları için eylem yaptı
    SONRAKİ HABER

    Anlat Hikayeni 27 Ocak’ta Kadıköy Mecra’da
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Uzun’ ama ‘yapılmamış gibi’ bir zirve!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Bolivarcı devrim ilerlemeli

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Venezuela'da ne oluyor?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Amerika katil katil: Suikast, darbe, işgal

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Zıtlıklar dünyası

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Leyla Güven için ses olma zamanı!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Ücretin eksik gösterildiği durumda iş kolundaki duruma bakılabilir

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Teşekkürler Fazıl Say
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı
    Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

    74 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Filiz Kerestecioğlu: Daha kaç çocuğun yaşamını yitirmesi gerekiyor?
    Filiz Kerestecioğlu: Daha kaç çocuğun yaşamını yitirmesi gerekiyor?

    HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, ilaç alamadığı için hayatını kaybeden SMA hastası Arda Tahsin Acen’in ölümünü TBMM gündemine taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınlar erken yaşta evliliğe af tasarısına neden karşı?
    Kadınlar erken yaşta evliliğe af tasarısına neden karşı?

    Erken yaşta evliliğe af yasa tasarısını ve kadınların tasarıya dönük tepkilerini Ekmek ve Gül Editörü Gizem Örnek anlattı.

    MHP Manisa İl Başkanı görevden alındı, Manisa teşkilatı kapatıldı
    MHP Manisa İl Başkanı görevden alındı, Manisa teşkilatı kapatıldı

    MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alındı, Manisa il teşkilatı geçici olarak kapatıldı.

    Erdoğan: Adana Mutabakatı bize Suriye'ye girmenin yolunu açıyor
    Erdoğan: Adana Mutabakatı bize Suriye'ye girmenin yolunu açıyor

    Suriye'ye askeri müdahaleye dair açıklamalar yapmayı sürdüren Erdoğan, Adana Mutabakatı vurgusu yaptı, "Tampon bölge"ye değindi.

    GÜNCELLENDİ
    Ambulansla cezaevinden çıkarılan Leyla Güven'in açlık grevi sürecek
    Ambulansla cezaevinden çıkarılan Leyla Güven'in açlık grevi sürecek

    HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutuklu yargılandığı davadan tahliyesine karar verildi. Leyla Güven ambulansla cezaevinden çıkarıldı.

    Hukuk örgütleri: Tecrit ceza hukuku sistemine aykırıdır
    Hukuk örgütleri: Tecrit ceza hukuku sistemine aykırıdır

    Hukuk örgütleri ortak açıklamayla açlık grevlerine ilişkin "İnsan haklarına dayalı hukukun işlerlik kazanmasını talep ediyoruz" dedi.

    Ekrem İmamoğlu'dan 'Kürt seçmen' yanıtı: Her kesimin oyuna talibiz
    Ekrem İmamoğlu'dan 'Kürt seçmen' yanıtı: Her kesimin oyuna talibiz

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Kürt vatandaşlarımızın en fazla yaşadığı kent İstanbul. İstanbulluyuz ayrım yapmayız

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık tek erkekler finalinde Nadal-Djokovic karşılaşacak
    Avustralya Açık tek erkekler finalinde Nadal-Djokovic karşılaşacak
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA All-Star oylamasında kaptanlar LeBron ve Giannis oldu
    2019 NBA All-Star oylamasında kaptanlar LeBron ve Giannis oldu
    Avustralya’da bir pub, sıcaklıklar artınca bedava bira dağıttı
    Avustralya’da bir pub, sıcaklıklar artınca bedava bira dağıttı
    Konya’da 98 milyon yıllık fosil yatağı buldu
    Konya’da 98 milyon yıllık fosil yatağı buldu
    Türkiye’deki emek örgütlerinden Meksikalı metal işçileri ile dayanışma
    Türkiye’deki emek örgütlerinden Meksikalı metal işçileri ile dayanışma

    Bugün greve çıkacak binlerce Meksikalı metal işçisinin dayanışma çağrısına Türkiye’den de çok sayıda sendikacı ve direnişteki işçiler yanıt verdi.

    Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi
    Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi

    Mahkeme, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı da 24-25 Nisan'a erteledi.  

    İstanbul’un 39 ilçesinde 19 bin 502 yığma/taşıma seçmen tespit edildi
    İstanbul’un 39 ilçesinde 19 bin 502 yığma/taşıma seçmen tespit edildi

    CHP, 39 ilçede 19 bin 502 yığma seçmene itiraz ettiklerini belirterek, bunlardan 5 bin 862'sinin iptal edildiğini kaydetti.

    GÜNCELLENDİ
    CHP-İYİ Parti yerel seçimde ittifak protokolünü imzaladı
    CHP-İYİ Parti yerel seçimde ittifak protokolünü imzaladı

    CHP ile İYİ Partinin vardığı yerel seçim anlaşması kapsamında 22 büyükşehir ve 27 ilde ittifak yapma kararı alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden Zühtü Arslan seçildi
    Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden Zühtü Arslan seçildi

    Anayasa Mahkemesi Başkanlık seçiminde Zühtü Arslan yeniden seçildi.

    Venezuela büyükelçiliğinden iddialara 17 maddelik yanıt
    Venezuela büyükelçiliğinden iddialara 17 maddelik yanıt

    Venezuela’nın Türkiye Büyükelçiliği Maduro hükümetinin meşru olmadığı iddialarına 17 maddelik açıklama ile yanıt verdi, dayanışma istedi.

    ABD medyası tartışıyor: Venezuela’da şimdi ne olacak?
    ABD medyası tartışıyor: Venezuela’da şimdi ne olacak?

    ABD’nin sermaye medyası Venezuela’ya askeri müdahaleye şimdilik mesafeli. Venezuela ordusunun ikna edilmesi gerektiği vurgusu dikkat çekiyor.

    3 işçinin hayatını kaybettiği işyerinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
    3 işçinin hayatını kaybettiği işyerinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

    Bayrampaşa'da 3 işçinin zehirlenerek öldüğü işyerinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Ölümden önce denetlenmeyen işyerine sık sık denetim yapılır oldu.

    ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuçsuz kaldı
    ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuçsuz kaldı

    ABD Senatosunda oylanan ve hükümetin yeniden açılmasını öngören iki ayrı yasa tasarısı yeterli oy alamadı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD’den, ikinci derece personele Venezuela'yı terkedin çağrısı
    ABD’den, ikinci derece personele Venezuela'yı terkedin çağrısı

    ABD Dışişleri Bakanlığının, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde ikinci derecede görevli personeline ülkeyi terk etmesi talimatı verdiği bildirildi.

    100 milyonlarca lira kâr eden Hyundai, ücreti ‘fon’dan işçiye ödetiyor
    100 milyonlarca lira kâr eden Hyundai, ücreti ‘fon’dan işçiye ödetiyor

    Krizi bahane eden Hyundai kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Peki şirket ‘kısa çalışma ödeneği’ne muhtaç durumda mı?

    İZBAN’da biten ne oldu?
    İZBAN’da biten ne oldu?

    'Demiryol-İş etkili bir dayanışmayı örgütlemek için harekete geçirmek yerine işçileri, sunulan teklife ikna etmeye çalıştı.'

    İzmir’in seçimi: Ya niteliğini kaybetmiş yapılaşma ya kent kimliği
    İzmir’in seçimi: Ya niteliğini kaybetmiş yapılaşma ya kent kimliği

    TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan ile yaklaşan seçimleri ve yerel yönetim anlayışlarının kente etkisini konuştuk.

    Maduro: Guaido'nun devlet başkanlığını ilan etmesi yargının elindedir
    Maduro: Guaido'nun devlet başkanlığını ilan etmesi yargının elindedir

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesine ilişkin "Yargının elindedir. Benim yetkimi aşar" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Emiliano Sala’yı arama çalışması durduruldu: Sağ olma ihtimali çok az
    Emiliano Sala’yı arama çalışması durduruldu: Sağ olma ihtimali çok az

    Premier Lig'den Cardiff City'e transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da bulunduğu kayıp uçağı arama çalışmaları sonlandırıldı.

    Venezuela, ABD'deki tüm diplomatik personelini geri çekiyor
    Venezuela, ABD'deki tüm diplomatik personelini geri çekiyor

    Maduro, "ABD'deki büyükelçiliğimizi, bütün konsoloslukları kapatma kararı aldık. Bütün diplomatik personeli de geri çağırıyoruz" dedi.