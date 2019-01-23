Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

74 yaşında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı.

Mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, 23 Ocak günü Kağıthane Derindere Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Ayşen Gruda bugün (25 Ocak) son yolculuğuna uğurlandı.

Gruda için öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Taziyeleri cami avlusunda kızı Elvan Gruda, torunu Emre Gruda, eski eşi Yılmaz Gruda, kardeşleri Ayben ve Ayten Erman kabul etti. Cenaze törenine TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçılar Erol Evgin, Rasim Öztekin, Nevra Serezli, Aydemir Akbaş, Ali Sunal, İlyasa Salman, Demet Akbağ, Müjdat Gezen, Işıl Yücesoy, Suzan Kardeş ile sanat ve siyaset camiasında birçok isim, sevenleri ve yakınları katıldı. Cuma namazının ardından Gruda için cenaze namazı kılındı, helallik alındı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Fotoğraf: DHA

Ayşen Gruda cenaze töreninin ardından dua ve alkışlarla uğurlandı. Gruda, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Son yolculuğuna uğurlanan Ayşen Gruda’nın eski eşi Yılmaz Gruda, ”Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. Toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın. Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Soyadımı taşımasından memnundum” dedi.

“ÇOK DEĞER VERDİĞİM DOSTUM, ÇOK ŞEY ÖĞRENDİĞİM BİR İNSANDI, ANNEANNEMDİ”

Tören öncesi kızı Elvan Gruda, annesinin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşları içinde bekledi. Torunu Emre Gruda, "Çok garip hissediyorum. Çok değer verdiğim dostum, çok şey öğrendiğim bir insandı, anneannemdi. Bu ülkenin de annesiydi, değer verdiği bir insandı. Bugün onun isteği olan toplumun her kesiminde, kucakladığı herkes birlikte uğurluyor. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu. Kardeşi Ayben Erman da "O kadar üzgünüm ki nasıl anlatayım, ablam gitti, öldü. Bunun daha ötesi yok" dedi.

TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım cenaze töreni öncesinde bir açıklama yaparak, " Ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da "En büyük değerlerimizi birer birer kaybediyoruz. Çok büyük bir kayıp. Önemli olan yeni sanatçıların yetişmesi için gerekli ortamı yaratmak. Bununla ilgili gerekli yasa düzenlemelerini yaptık, meclisten geçti. İnşallah yeni sanatçılara vesile olması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Nevra Serezli, "Cumhuriyet kadını, entelektüel, dost, oyuncu, müthiş bir insandı. Hakikaten Ayşen’i anlatmak çok üzün sürer. Komedyendi, komediyi çok iyi bilirdi. Çok güzel anılarımız oldu. Ayşen’in gidişi beni çok sarstı" şeklinde konuştu.

Sanatçı Rasim Öztekin, "Türkiye çok önemli bir kayıp verdi. Sinemanın, tiyatronun başı sağ olsun" diye konuştu. Müjdat Gezen, bütün sevenlerine baş sağlığı dileyerek, "Böyle günde konuşmalar klasiktir, üzüntülüyüz" dedi.

“HALKIN SANATÇISIYDI”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da "Bu toprakların en kıymet verdiği sanatçılarımızdan ve hakikaten sanatçı olan, yıllar boyunca unutulmayacak olan Ayşen Gruda’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” derken, Sezgin Tanrıkulu ise, "Hepimizin çocukluğuydu. Halkın sanatçısıydı. Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Gürsel Tekin, "Bizlerin bu oyuncuların tamamı bizlerin ablaları, ağabeyleri gibiydi. Hepimizin baş tacı olmuştu. Yıllar geçmesine rağmen onların filmlerini özlemle izliyoruz. Hayat böyle işte, bir gün son oluyor” dedi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi "Hayatımızda hep vardı. Hayatımızı güzelleştiren bir insandı. Sempatik ve güler yüzlüydü, sevgi doluydu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Gruda'nın ölümünün ardından hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisini 1 aydır yoğun bakımda takip ettik. 2 gündür tansiyonu çok düşük seyretti. Kendisi 13.45'te kaybetti. Pankreas Kanseri ve kanamadan dolayı kendisini kaybettik. En ileri derecede tedavi etmeye çalıştık, vicdanımız rahat" denilmişti.

Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda da açıklamasında, "Benim anneannem, hepimizin annesi; aramızdan ayrıldı. 'Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir' derdi" ifadelerini kullanmıştı.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de doğdu. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Gruda, lisede okurken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.

Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ayşen Gruda, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda’dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.

Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Gruda, "Ah Evlendim Vah Evlenemedim", "Bizim Sınıf", "Papaz Kaçtı", "Hisseli Harikalar Kumpanyası" ve "Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir Şey Oldu" adlı tiyatro oyunlarının yanı sıra "Mum Söndü", Deve Kuşu Kabare", "Hababam Sınıfı Müzikali", "Yedi Kocalı Hürmüz" müzikallerinde de rol aldı.

Adile Naşit'le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer alan sanatçı, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleriyle birlikte onlarca filmde oynadı.

Başarılı oyuncu, 1974'te, bilgi yarışmasının sunucusunu canlandırdığı "Hababam Sınıfı"nın ardından 1975'te "Bizim Aile", "Delisin", "Bitirimler Sınıfı", "Bir Araya Gelemeyiz" ve "Hanzo", 1976'da "Öyle Olsun", "Aile Şerefi", "Güngörmüşler", "Süt Kardeşler" ve "Tosun Paşa", 1977'de "Çöpçüler Kralı", "Gülen Gözler", "Hababam Sınıfı Tatilde", "İbo İle Gülşah", "Şabanoğlu Şaban" ve "Sarmaşdolaş", 1978'de "Avanak Apti" ile "Neşeli Günler", 1979'da "Doktor", "Şark Bülbülü", 1980'de "Renkli Dünya, 1981'de Gırgıriyede Şenlik Var", "Davaro", "Gırgıriye" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" filmlerinde rol aldı.

Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Gruda ayrıca 1982'de "Çiçek Abbas", "Doktor Civanım", "Dolap Beygiri", "Görgüsüzler", 1983'te "Şekerpare", 1984'te "Gırgıriyede Büyük Seçim", 1985'te "Aşık Oldum", "Uyanıklar Dünyası", "Namuslu", "Fakir Milyoner", "Şendul Şaban", 1986'da "Ağa Bacı", 1987'de "Aile Pansiyonu", "Seyyar Kamil", 1988'de "Süper Baba", 1993'te "Rumuz Sev Beni", 1994'te "Şenlik Var", 2003'te "Hababam Sınıfı Merhaba", 2006'da "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu", "İlk Aşk", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?", "Keloğlan Karaprens'e Karşı" filmlerinde oynadı.

Usta sanatçı 2008-2018 arasında ise "Gece Gündüz", "Kağıt", "Pazarları Hiç Sevmem", "Seni Seviyorum Adamım", "Kötü Kedi Şerafettin", "Dedemin Fişi", "Sevgili Komşum" ve "Babamın Ceketi" filmlerinde izleyiciyle buluştu.

Ayşen Gruda, 2006'da Sadri Alışık Ödülleri'nde ve 2010'da Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini alırken, 2012'de ise İstanbul Film Festivalinin "Onur Ödülü"nün sahibi oldu.

Yeşilçam'ın önde gelen şirketlerinden Arzu Film, Ayşen Gruda anısına rol aldığı filmlerden bir video derlemesi yayınladı. (HABER MERKEZİ)