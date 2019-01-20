20 Ocak 2019 20:55Son Düzenlenme Tarihi: 20 Ocak 2019 21:15
Başakşehir, Trabzonspor deplasmanından galip ayrıldı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında sahasında lider Başakşehir'e evinde 2-4'lük skorla mağlup oldu.
Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında sahasında lider Başakşehir ile karşılaştı. Medical Park Stadı'nda Halil Umut Meler yönetiminde oynanan karşılaşma 2-4 sona erdi. Bu sonuçla konuk ekip, ligde iki maç aradan sonra kazanarak liderliğini sürdürdü. Trabzonspor'un ise zirveyle arasındaki puan farkı 9'a yükseldi. Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu taraftarlar bordo-mavili futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi.
Karşılaşmanın önemli dakikarı şöyleydi:
- 8. dakikada Novak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
- 16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, direkt kaleye yönelen top üst direkten döndü. Daha sonra kalabalık arasında kafalardan seken meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok sahip oldu.
- 24. dakikada konuk takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Sağ taraftan topu taşıyan Visca'nın yerden pası sonrası, savunmanın arkasına sarkan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.
- 25. dakikada Visca'nın sol tarafta ceza alanı son çizgisinden çıkardığı topu Epureanu kafa ile tamamlamak istedi ancak kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yatarak kontrol ederek bir kez daha gol şansı tanımadı.
İLK GOLÜ İRFAN CAN KAHVECİ ATTI
- 32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Arda Turan, ceza alanı dışı sol çaprazında Pereira'dan sıyrılarak topu İrfan Can Kahveci'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da yerden düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.
10 DAKİKA SONRA FARK İKİYE ÇIKTI
- 42. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Robinho'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Clichy, kaleci Uğurcan Çakır'ı yere yatırdıktan sonra topu yerden düzğün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.
- İlk yarı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
EKUBAN ÖNCE KENDİ KALESİNE SONRA DA RAKİBE GOL ATTI
- 48. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Ekuban topu kendi kalesine gönderince skor 0-3 oldu.
- 49. dakikada Ekuban bu kez golü Başakşehir kalesine attı ve skor 1-3 oldu.
- 54. dakikada Abdülkadir Parmak'ın sert şutunu kaleci Mert parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
- 67. dakikada Edin Visca'nın plasesinde top kaleci Uğurcan'da kaldı.
- 69. dakikada Abdülkadir Parmak'ın sol çarprazdan şutunda top az farkla auta gitti.
- 74. dakikada Yusuf'un kullandığı kornerde müsait pozisyonda Rodallega'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert topu çıkarmayı başardı.
- 80. dakikada Yusuf ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara gönderip skoru 2-3'e getirdi.
- 86. dakikada Edin Visca bir gol daha atarak Başakşehir adına skoru 2-4 yaptı.
(SPOR SERVİSİ)