18 Ocak 2019 01:25

İvan Vasilyeviç Babuşkin kimdir?

Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi kurucularından İvan Vasilyeviç Babuşkin, metal işçisi, gazeteci ve aynı zamanda devrimci bir işçi önderiydi.

İvan Vasilyeviç Babuşkin kimdir?

Fotoğraf: Из книги "Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина", М., 1955 г.  /Wikimedia Commons

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    İvan Vasilyeviç Babuşkin, 1873'te Vologda’a bağlı bir köyde doğdu. 1887'den 1891'e dek metal işçiliği yaptı. 1894'te Lenin'in denetimindeki Marksist işçi çevrelerinden birine katıldı.

    FABRİKADAN SINIF ÖNDERLİĞİNE...

    1895'te Petersburg İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği'nin etkin bir üyesiydi. Çeşitli iş kollarından fabrikalarda devrimci çalışmalar yürüttü, işçi çevreleri ve eğitim çalışmaları örgütledi. Ocak 1896'da Mücadele Birliği davasından tutuklandı ve Yekaterinoslav'a sürgün edildi. Aralık 1897'de Yekaterinoslav İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği'ni örgütleyenlerden biriydi. Ekim 1898'de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDİP) Yekaterinoslav Komitesi'ni oluşturdu.

    İŞÇİ SINIFININ NEFERİ BİR GAZETECİ

    1900'de illegal bir gazete yayınlamaya başladı; aynı zamanda Babuşkin, Iskra'nın aktif bir muhabiriydi. Lenin ölümünün ardından Babuşkin’in mezarı başında yaptığı konuşmada onu şu sözlerle anlatmıştı:

    “İvan Vasilyeviç özgürken, Iskra hiç bir zaman gerçek işçi yazışmalarından yoksun kalmadı. Iskra'nın ilk yirmi sayısını gözden geçirin. Şuya, Ivanovo-Voznesensk, Orehovo-Zuyevo ve Orta Rusya'nın diğer yerlerinden gelen tüm bu mektupların hemen hemen hepsi, Iskra ile işçiler arasında en yakın bağı kurmak için her çabayı gösteren İvan Vasilyeviç'in elinden geçmişti, İvan Vasilyeviç, Iskra'nın en çalışkan muhabiri ve ateşli destekçisiydi.”*

    SÜRGÜNE RAĞMEN MÜCADELE...

    1900-1901 yıllarında Moskova başta olmak üzere pek çok şehirde, işçi havzaalarında devrimci çalışma örgütledi. Birçok kez tutuklandı. 1902'de cezaevinden kaçıp yabancı dil bilmemesine rağmen Londra'ya ulaştı. Londra’da geçirdiği süre boyunca örgütlenmesinde görev aldığı Iskra’nın redaksiyon işlerini yürüttü. Ekim 1902'de Rusya'ya döndü.

    RSDİP Petrograd Komitesi'ne alındı; ekonomistlere ve Zubatov Sendikası'na karşı mücadele verdi. Lenin, Babuşkin’in RSDİP için önemini ve o dönem işçi sınıfı mücadelesini devrim hedefinden uzaklaştıran siyasi yaklaşımlara karşı ideolojik mücadelesini şöyle anlattı:

    “Babuşkin, devrimden 10 yıl önce, işçilerin Sosyal Demokrat Parti’sini yaratmaya başlayan işçi sınıfının savaşçılarından biridir. Böylesi savaşçıların, proleter kitleler arasındaki yorulmaz, kahramanca, sebatlı çalışması olmasaydı, RSDİP bırakın 10 yılı, 10 ay yaşayamazdı.”*

    ÖLÜMÜ DE YAŞAMI GİBİYDİ

    1903'te tutuklandı ve Doğu Sibirya'ya sürgün edildi. 1905'te genel afla serbest bırakıldı. 1905-1907 Devrimi'ne aktif olarak katıldı. RSDİP Irkutsk ve Çita Komiteleri'nin üyesiydi.

    Beş yoldaşıyla birlikte bir demiryolu arabasında, Çita’dan aldıkları büyük bir silah yükünü götürürken Çar'ın acımasızlığıyla tanınan sadık generallerinden Paul von Rennenkampf'a bağlı askerler tarafından 18 Ocak 1906’da yakalandı. 6 parti neferi yargılanmadan Misovsk istasyonunda çarlık askerleri tarafından kurşuna dizildi. Babuşkin ve arkadaşlarının hiçbiri kendi kimlikleri hakkında bilgi vermemiş ve kayıtlara “kimliği belirsiz teröristler” olarak geçmişlerdi. Babuşkin’in kurşuna dizilmiş olduğu ancak dört yıl sonra, 1910’da açığa çıkartılabildi. Yanındaki beş yoldaşın adlarını ise, Bolşevik Partisi bile bilmiyordu. Sadece, görevlerini yapan komünistler olarak anıldılar.

    LENİN BABUŞKİN’İ ANLATIYOR

    Ölümünün açığa çıkarılmasının ardından Babuşkin’in mezarı başında yapılan anmada Lenin, Babuşkin’i işçi sınıfının devrim mücadelesinin sayısız isimsiz kahramanlarından biri olarak anlatmıştı. Lenin’in ömrünü işçi sınıfı mücadelesine adayan Babuşkin’i anlattığı konuşmasının bazı bölümleri şu şekilde:

    “Bir St. Petersburg işçisi olarak, 1895'te, sınıf bilincine sahip diğer işçilerin bir kümesiyle birlikte, Nevskaya Zastava'nın ötesindeki bölgede, Semyannikov ve Aleksandrov fabrikalarının ve cam fabrikalarının işçileri arasında çevreler kurarak, kitaplıklar örgütleyerek ve her zaman çok sıkı biçimde okuyarak çok etkindi. Tüm düşünceleri bir şeye toplanmıştı çalışma alanını nasıl genişletmeli?

    1894 sonbaharında St. Petersburg'daki ilk ajitasyon bildirisini, Semyannikov işçilerine seslenen bir bildiriyi hazırlamakta etkin görev aldı ve bildiriyi kendisi dağıttı. İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği (79) St. Petersburg'ta kurulduğunda, İvan Vasilyeviç, onun en etkin üyelerinden biri oldu ve tutuklanana kadar onun içinde çalıştı.

    (...)

    Babuşkin merkez bölgeden, güneye geçti, Katerinoslov'da tutuklandı ve Aleksandrovsk'ta hapsedildi. Hücresinin pencere demirlerini keserek diğer bir yoldaşla birlikte Aleksandrovsk'tan kaçtı. Bir tek yabancı dil bilmediği halde o sıralarda Iskra yazıevinin bulunduğu Londra'ya kadar geldi. Orada birçok şey konuşuldu, onunla birçok sorun tartışıldı.

    (...)

    Babuşkin, çarcı uşağın hayvanca vahşiliğine kurban düştü. Ama o, ölürken hayatını adadığı davanın ölmeyeceğini, bu davanın onlarca, yüz binlerce, milyonlarca kişi tarafından sürdürüleceğini, işçi sınıfından gelmiş başka yoldaşlarının aynı dava için öleceklerini, onların muzaffer olana dek savaşacaklarını biliyordu.”*

    ‘AYDINLAR PARTİSİ’ ELEŞTİRİSİNE ‘BABUŞKİN’Lİ YANIT

    Lenin yine aynı konuşmasında Liberallerin (Kadetler) RSDİP için yönelttiği ‘aydınlar partisi’ eleştirisine de Babuşkin’le yanıt veriyordu:

    “Bazı kişiler, Rus Sosyal-Demokrat işçi Partisi'nin bir ‘aydınlar’ partisi olduğu, işçilerin ondan yalıtlanmış olduğu, Rusya'daki işçilerin bir Sosyal-Demokrat Partisiz Sosyal-Demokratlar olduğu, özellikle devrimden önceki ve dikkate değer bir ölçüde devrim sırasındaki durumun bu olduğu yolunda bir peri masalı çıkarmışlar ve bunu yayıyorlar. Liberaller bu yalanı, RSDİP'nin 1905'te önderlik ettiği devrimci kitle mücadelesine duydukları kin yüzünden yayıyorlar. İvan Vasilyeviç Babuşkin'in hayat hikayesi, bu Iskracı-işçinin on yıllık Sosyal-Demokrat faaliyeti, bu liberal yalanın çarpıcı bir çürütülmesidir. İ.V. Babuşkin devrimden 10 yıl önce işçilerin Sosyal Demokrat Partisini yaratmaya başlayan o işçi sınıfının savaşçılarından biridir.

    (...)

    Çarcı istibdattan kazanılan her şey, yalnızca Babişkin gibi kişilerin önderlik ettiği kitlelerin mücadelesiyle kazanılmıştır. Böylesi kişiler olmadan, Rus halkı, ebediyen, köleler ve yarı-köleler halkı olarak kalır. Böylesi adamlarla Rus halkı her türlü sömürüden tam kurtuluşunu kazanacaktır.”* (HABER MERKEZİ)

    * “Raboçeya Gazeta” Sayı 2, 31 Aralık 1910

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